Warum ist die Senci Electric Machinery Aktie heute SSE Composite Gewinner?

Die Aktie wurde von der Erholung der Roboter-Werte erfasst und stieg bei sehr hohem Handelsvolumen um 10,03 Prozent auf 15,25 Yuan.

Was macht Senci Electric Machinery?

Das Unternehmen entwickelt und produziert kleine Generatoren, Benzinmotoren und Geräte wie Stromerzeuger, Hochdruckreiniger und Pumpen.

Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?

An der Shanghai Stock Exchange unter der Nummer 603109.