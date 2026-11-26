Ein Hersteller von Notstromaggregaten als Tagesgewinner? An der Börse Shanghai ist das kein Widerspruch. Die Senci Electric Machinery Aktie (Handelssymbol Shanghai: 603109) stieg am Donnerstag um 10,03 Prozent auf 15,25 Yuan und schloss am Tageslimit. Gehandelt wurde gut fünfmal so viel wie an einem durchschnittlichen Tag. Damit zählt das Unternehmen aus Chongqing zu den SSE Composite Gewinnern des Tages.
Senci Electric Machinery Aktie SSE Composite Gewinner: Fünffaches Handelsvolumen und Kurssprung ans Limit – der Generatorbauer als Roboter-Wert
Die Senci Electric Machinery Aktie ist SSE Composite Gewinner des Tages: plus 10,03 Prozent auf 15,25 Yuan bei gut fünffachem Handelsvolumen. Der Hersteller von Stromerzeugern aus Chongqing wurde von der Erholung der Roboter-Werte erfasst. Die Analyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn und den Gegensatz zu den schwachen Geschäftszahlen.
Die Gründe
Roboter-Werte erholen sich – und reißen Senci mit
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. In den Übersichten chinesischer Finanzportale wird die Senci Electric Machinery Aktie am Donnerstag in der Gruppe der Roboter-Werte geführt, die sich nach schwachen Tagen erholte. Mehrere Aktien dieses Themas erreichten das Tageslimit. Senci baut kleine Elektromotoren, Generatoren und Benzinmotoren. Für kurzfristig orientierte Anleger genügt diese Nähe zur Antriebstechnik, um die Aktie dem Roboter-Thema zuzuordnen.
Erholung der Themenwerte
Roboter- und Getriebeaktien gehörten am Donnerstag zu den gefragtesten Gruppen.
Nachholbedarf
Auf Sicht von 30 Tagen lag die Aktie vor dem Sprung im Minus und liegt auch danach noch 4,57 Prozent unter dem Stand von vor 30 Tagen.
Breite Produktpalette
Neben Stromerzeugern verkauft Senci Hochdruckreiniger, Wasserpumpen, tragbare Stromspeicher und Gartengeräte, einen großen Teil davon im Export.
Einordnung
Die Geschäftszahlen erzählen eine andere Geschichte
Der Kursgewinn steht im Gegensatz zur Lage im Geschäft. Auf Sicht der letzten zwölf Monate ist der Gewinn je Aktie um mehr als drei Viertel gefallen. Chinesischen Berichten zufolge hat sich der Gewinn in den ersten neun Monaten etwa halbiert, obwohl der Umsatz stieg. Als der Quartalsbericht Anfang November erschien, fiel die Aktie deutlich. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 65 ist das Unternehmen für einen Maschinenbauer mit sinkenden Gewinnen hoch bewertet.
Häufige Fragen zur Senci Electric Machinery Aktie
Warum ist die Senci Electric Machinery Aktie heute SSE Composite Gewinner?
Die Aktie wurde von der Erholung der Roboter-Werte erfasst und stieg bei sehr hohem Handelsvolumen um 10,03 Prozent auf 15,25 Yuan.
Was macht Senci Electric Machinery?
Das Unternehmen entwickelt und produziert kleine Generatoren, Benzinmotoren und Geräte wie Stromerzeuger, Hochdruckreiniger und Pumpen.
Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?
An der Shanghai Stock Exchange unter der Nummer 603109.
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