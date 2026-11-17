Seltene Erden und andere kritische Rohstoffe stehen im Zentrum des Quad-Gipfels in Manila: US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag verkündet, dass die USA, Japan, Indien und Australien mehrere Abkommen zur Sicherung ihrer Rohstoff-Lieferketten unterzeichnet haben. Die Börse reagierte kühl – die MP Materials Aktie (NYSE: MP, ISIN US5533681012), der wichtigste US-Produzent Seltener Erden, notierte um 12:02 Uhr New Yorker Zeit (18:02 Uhr MEZ) rund 3 Prozent tiefer bei 35,07 US-Dollar, die Lynas Aktie hatte in Sydney bereits 8,2 Prozent verloren. Konkrete Volumen, Preisböden, Abnahmegarantien oder Finanzierungszusagen wurden bis zum Abend nicht veröffentlicht.
Seltene Erden: Trump verkündet in Manila Rohstoff-Abkommen mit Japan, Indien und Australien – doch MP Materials fällt – reicht der Quad-Pakt gegen Chinas Übermacht?
Beim ersten Quad-Gipfel seiner zweiten Amtszeit hat Donald Trump in Manila mehrere Abkommen über kritische Rohstoffe und Seltene Erden verkündet. Volumen, Preisgarantien und Finanzierung bleiben offen, die Börse winkt ab: Die MP Materials Aktie verliert rund 3 Prozent, Lynas hatte in Sydney zuvor 8,2 Prozent eingebüßt. Was hinter dem Pakt steckt und worauf Anleger vor dem Treffen mit Xi Jinping achten sollten.
Coercion by any single foreign supplier
Was wurde vereinbart?
Seltene Erden: Was steht in den Quad-Abkommen von Manila?
Ziel der Vereinbarungen ist nach Trumps Worten, dass kein Quad-Mitglied von einem einzelnen ausländischen Lieferanten unter Druck gesetzt werden kann. China nannte er nicht – obwohl die Volksrepublik den Weltmarkt für Seltene Erden und vor allem deren Verarbeitung dominiert.
Trump legte rhetorisch nach: Die USA würden bei Seltenen Erden innerhalb von zehn Monaten „alles haben, was wir brauchen“, und produzierten schon jetzt auf einem nie dagewesenen Niveau. Belegt hat er beides nicht. Für die kommenden zwölf Monate kündigte er weitere Schritte an, die die Öffentlichkeit „sehr überraschen“ würden.
In der gemeinsamen Erklärung äußern die vier Regierungschefs – neben Trump Indiens Premier Narendra Modi, Japans Premierministerin Sanae Takaichi und Australiens Premier Anthony Albanese – „ernste Sorge“ über wirtschaftlichen Zwang, darunter willkürliche Exportbeschränkungen. Ein Land wird auch hier nicht genannt. Die Partner wollen Abhängigkeiten von Einzellieferanten verringern; im Fokus stehen Rohstoffe für Halbleiter, Elektroautos, Batterien und Rüstungstechnik.
Daneben beschloss die Quad ein erstes Business Leaders' Forum Anfang 2027, einen KI-Beschleuniger mit mehr als 85 Millionen US-Dollar sowie 2027 eine gemeinsame Übung mit Seeaufklärungsflugzeugen. Es war das erste persönliche Quad-Gipfeltreffen seit September 2024.
Die Vorgeschichte
Kritische Rohstoffe: Wie viel Geld steckt hinter dem Quad-Pakt?
Neue Summen nannte Trump in Manila nicht. Die finanzielle Basis wurde früher gelegt: Im Mai hatten die Quad-Außenminister in Neu-Delhi zugesagt, 20 Milliarden US-Dollar an staatlichen und privaten Mitteln für Rohstoff-Lieferketten zu mobilisieren, und ein Quad-Rahmenwerk für kritische Mineralien unterzeichnet. Ende Oktober kamen 10 Millionen Dollar für Rohstoff-Recycling hinzu. Bereits im Februar hatte Washington den Rahmen FORGE für bevorzugten Handel und Investitionen bei kritischen Rohstoffen gestartet und laut CNBC eine Rohstoffreserve über 12 Milliarden Dollar („Project Vault“) angekündigt.
Ob die US-Entwicklungsbank DFC oder die Exportbank EXIM neue Kredite, Preisuntergrenzen oder Abnahmegarantien beisteuern, ist offen. Einen Hinweis liefert der Kalender: Am 18. November treffen sich laut Gulf News die Exportkreditagenturen der Quad-Staaten in Tokio. Zugleich berichtet Bloomberg, dass von Trump unterstützte Rohstoff-Deals nach den Zwischenwahlen politisch stärker unter Druck geraten.
Positionen
Wer will was – und wie reagiert China?
USA
Washington will die eigene Versorgung mit Seltenen Erden absichern und Verbündete einbinden – kurz bevor Trump am Donnerstag in Shenzhen auf Xi Jinping trifft.
Australien
Albanese betonte, die Quad sei mehr wert als die Summe ihrer Teile, und wies zurück, dass sie sich gegen China richte. Er reist selbst zum APEC-Gipfel und soll Xi am Freitag treffen.
Japan
Tokio ist besonders betroffen: China hat laut Al Jazeera die Ausfuhr wichtiger kritischer Mineralien nach Japan seit fast einem Jahr praktisch gestoppt.
Philippinen
Gastgeber Manila verhandelt mit den USA über die Initiative Pax Silica. Botschafter Jose Manuel Romualdez mahnte, nichts zu überstürzen; gegen das Projekt gab es Proteste von Umweltgruppen und Indigenen.
China
Eine direkte Stellungnahme Pekings zu den Abkommen lag bis zum Abend nicht vor. Nach dem Quad-Treffen im Mai erklärte Außenamtssprecherin Mao Ning, China lehne exklusive Gruppierungen und Blockkonfrontation ab.
Der Politologe Scott Lucas vom University College Dublin sieht in dem Treffen ein funktionierendes Verhältnis der vier Staaten, ob man von einer Allianz sprechen könne, sei aber fraglich. Belastet wird der Zusammenhalt unter anderem durch die 50-Prozent-Zölle der USA auf indische Waren wegen Ölkäufen aus Russland.
Das große Bild
Warum fallen Rohstoffaktien trotz des Rohstoff-Pakts?
Der Widerspruch ist nur scheinbar. Rohstoffaktien wie MP Materials, USA Rare Earth und Critical Metals leben von der Hoffnung auf eine dauerhafte Prämie für Seltene Erden aus Nicht-China-Quellen. Laut 24/7 Wall St. reduzieren Händler ihre Positionen vor dem Treffen von Trump und Xi am Donnerstag – aus Sorge, eine Annäherung zwischen Washington und Peking könnte diese Prämie schmälern. Bei USA Rare Earth kamen ein schwaches Quartal und eine Herabstufung hinzu. Schon im Juni hatten die USA und China eine Einigung erzielt, die den US-Zugang zu chinesischen Seltenen Erden wiederherstellte.
|Aktie / Index
|Kurs
|Veränderung
|Einordnung
|MP Materials (NYSE: MP)
|35,07 USD
|−3 %
|Integrierter US-Produzent; seit Jahresbeginn −31 %
|USA Rare Earth (Nasdaq: USAR)
|6,65 USD
|−7 %
|Seit einem Monat −37 %
|Critical Metals (Nasdaq: CRML)
|3,97 USD
|−5 %
|Noch ohne Umsatz, Projekt in Grönland
|Lynas Rare Earths (ASX: LYC)
|–
|−8,2 %
|Größter Produzent außerhalb Chinas
|S&P/ASX 200
|8.883 Punkte
|−1,8 %
|Rohstoffwerte belastet von Eisenerz und Kupfer
US-Werte im laufenden Handel, Stand 12:02 Uhr New York (18:02 Uhr MEZ); Lynas und ASX 200 zum Handelsschluss in Sydney (06:00 Uhr MEZ). Ein direkter Zusammenhang der Lynas-Verluste mit dem Quad-Treffen ist nicht belegt.
Quelle: 24/7 Wall St./Yahoo Finance, 17.11.2026; Streamline Feed, ad-hoc-news, 17.11.2026
Das Umfeld ist ohnehin rau. In Sydney fiel der ASX 200 um 1,8 Prozent, Bergbauwerte litten unter Eisenerz auf Vierjahrestief und schwächerem Kupfer. In Frankfurt schloss der DAX laut dpa-AFX 1,97 Prozent tiefer bei 26.075,73 Punkten. An der Wall Street warten Anleger auf die Nvidia-Zahlen am Mittwoch, die zehnjährige US-Rendite liegt um 5,1 Prozent, und für Dezember wird eine weitere Zinserhöhung der Fed erwartet.
Einschätzung der Redaktion: Für die MP Materials Aktie zählt operativ mehr als Gipfelrhetorik. Im dritten Quartal stieg die NdPr-Produktion um 41 Prozent auf 1.018 Tonnen, kommerzielle Magnetlieferungen sollen im vierten Quartal beginnen. Bei Lynas, Iluka, Energy Fuels oder Albemarle hängt viel davon ab, ob aus Absichtserklärungen bezahlte Abnahmeverträge werden.
Ausblick
Seltene Erden: Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Erstens, ob das Weiße Haus Details zu den Abkommen nachreicht – Mengen, Preise, Finanzierung. Zweitens, was das Treffen der Exportkreditagenturen in Tokio bringt. Drittens, wie sich Peking beim Gipfel in Shenzhen positioniert: Kommt es zu einer Entspannung bei Exportkontrollen, verlieren westliche Projekte an Dringlichkeit; bleibt es beim Kräftemessen, gewinnen sie an Gewicht.
FAQ zu Seltenen Erden und dem Quad-Gipfel
Was hat Trump in Manila zu Seltenen Erden verkündet? Die USA, Japan, Indien und Australien haben mehrere Abkommen zur Sicherung kritischer Rohstoffe unterzeichnet. Kein Partner soll von einem einzelnen ausländischen Lieferanten abhängig sein.
Gibt es Preisböden oder Abnahmegarantien? Bis zum Dienstagabend wurden weder Volumen noch Preise, Abnahmegarantien oder Finanzierungszusagen veröffentlicht.
Wie reagiert die MP Materials Aktie? Sie notierte am Dienstagmittag New Yorker Zeit rund 3 Prozent tiefer bei 35,07 Dollar. Laut 24/7 Wall St. reduzieren Händler vor dem Treffen von Trump und Xi ihre Positionen in Seltenerd-Werten.
Wie reagiert China? Eine direkte Stellungnahme lag zunächst nicht vor. Peking lehnt nach eigenen Worten exklusive Gruppierungen grundsätzlich ab.
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