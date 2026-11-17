Trump legte rhetorisch nach: Die USA würden bei Seltenen Erden innerhalb von zehn Monaten „alles haben, was wir brauchen“, und produzierten schon jetzt auf einem nie dagewesenen Niveau. Belegt hat er beides nicht. Für die kommenden zwölf Monate kündigte er weitere Schritte an, die die Öffentlichkeit „sehr überraschen“ würden.

In der gemeinsamen Erklärung äußern die vier Regierungschefs – neben Trump Indiens Premier Narendra Modi, Japans Premierministerin Sanae Takaichi und Australiens Premier Anthony Albanese – „ernste Sorge“ über wirtschaftlichen Zwang, darunter willkürliche Exportbeschränkungen. Ein Land wird auch hier nicht genannt. Die Partner wollen Abhängigkeiten von Einzellieferanten verringern; im Fokus stehen Rohstoffe für Halbleiter, Elektroautos, Batterien und Rüstungstechnik.

Daneben beschloss die Quad ein erstes Business Leaders' Forum Anfang 2027, einen KI-Beschleuniger mit mehr als 85 Millionen US-Dollar sowie 2027 eine gemeinsame Übung mit Seeaufklärungsflugzeugen. Es war das erste persönliche Quad-Gipfeltreffen seit September 2024.