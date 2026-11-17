Wasser statt Öl: Northland-Analyst Bobby Brooks bleibt bei „Outperform“ für die Select-Water-Aktie und hebt das Kursziel von 26 auf 31 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 16,43 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 89 Prozent. Der Dienstleister für Wassermanagement in der US-Öl- und Gasförderung hat ein Rekordquartal in seiner Infrastruktursparte gemeldet.
Select-Water-Aktie: Northland-Analyst Bobby Brooks bleibt bei „Outperform“ – Kursziel steigt auf 31 Dollar
Northland-Analyst Bobby Brooks bleibt bei „Outperform“ für die Select-Water-Aktie und hebt das Kursziel von 26 auf 31 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 16,43 US-Dollar sind das rund 89 Prozent Potenzial. Das Wasserinfrastruktur-Geschäft wächst kräftig.
Steckbrief
- Unternehmen
- Select Water Solutions, Inc.
- Handelssymbol
- WTTR (NYSE)
- Analyst
- Bobby Brooks
- Bank
- Northland
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 31 US-Dollar (zuvor 26 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Northland zur Select-Water-Aktie
Rekord bei der Infrastruktur – Brooks legt nach
Bobby Brooks setzt bei Select Water auf den Umbau vom Dienstleister zum Betreiber von Wasserleitungen und Recyclinganlagen. Sein neues Kursziel von 31 US-Dollar liegt fast doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs.
Die Aktienanalyse von Northland sieht in der Infrastruktursparte den Werttreiber: Sie bringt langfristige Verträge und wiederkehrende Erlöse.
Select Water, früher Select Energy Services, sammelt, transportiert und recycelt das bei der Förderung anfallende Lagerstättenwasser.
Die Argumente von Bobby Brooks
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Northland-Analyst Bobby Brooks stützt:
Kräftiges Wachstum
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 28 Prozent auf 412 Millionen US-Dollar, das bereinigte EBITDA um 57 Prozent auf 93,5 Millionen US-Dollar.
Rekord bei Infrastruktur
Die Wasserinfrastruktur erzielte mit 110 Millionen US-Dollar einen Rekordumsatz, ein Plus von 40 Prozent.
Weiteres Wachstum angekündigt
Für das vierte Quartal stellt das Unternehmen in der Infrastruktursparte 150 bis 160 Millionen US-Dollar Umsatz in Aussicht.
Zukauf
Mit der Übernahme von Pilot Water baut Select Water sein Leitungsnetz weiter aus.
Wachstum kostet Geld
Der Gewinn je Aktie lag mit 0,16 US-Dollar knapp unter den Erwartungen von 0,17 US-Dollar. Zugleich hob Select Water die Netto-Investitionen auf 300 bis 310 Millionen US-Dollar an.
Die höheren Ausgaben belasten kurzfristig den Cashflow, sollen aber die Kapazität für künftige Verträge schaffen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Northland Securities, Inc. (Northland Capital Markets), Analyst Bobby Brooks. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 31 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: northlandcapitalmarkets.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Select Water Solutions, Inc. (WTTR): Kaufen, Kursziel 31,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bobby Brooks, Aktienanalyst, Northland Securities, Inc. (Northland Capital Markets) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:41 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bobby Brooks, Aktienanalyst, Northland Securities, Inc. (Northland Capital Markets).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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