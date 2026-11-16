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secunet Aktie: Umsatz plus 20 Prozent, Gewinn bricht ein, Kurs minus 13 Prozent – Aktienanalyse: Kaufchance beim Cyber-Champion?

aktiencheck.de Redaktion5 Min.

Minus 13,28 Prozent in einer Woche: Die secunet Aktie ist der zweitgrößte Verlierer im SDAX. Der Essener IT-Sicherheitsspezialist wächst dank Behördenaufträgen kräftig, doch hohe Investitionen drücken den Gewinn und der Auftragseingang im Quartal bricht ein. Unsere secunet Aktienanalyse zeigt, wie ernst die Gewinndelle ist und was die secunet Aktienprognose bestimmt.

Titelgrafik im aktiencheck-Design: goldenes Schild mit Vorhängeschloss als Linienzeichnung auf dunkelblauem Grund, aktiencheck.de-Logo, Kicker SDAX-Verlierer der Woche und die Überschrift der secunet Aktienanalyse
Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt, keine Fremdbilder)

Eigentlich gehört die secunet Aktie zu den Gewinnern des Rüstungs- und Sicherheitsbooms in Europa. Doch in dieser Woche stürzte sie ab: Nach den Quartalszahlen am Donnerstag verlor das Papier zeitweise rund 15 Prozent, am Ende der Woche stand ein Minus von 13,28 Prozent – Platz zwei der SDAX-Verlierer. Mit knapp 199 Euro notiert die Aktie nun rund 20 Prozent tiefer als vor einem Monat. Unsere secunet Aktienanalyse zeigt, ob die Anleger überreagiert haben – und was die secunet Aktienprognose bestimmt.

Umsatz im dritten Quartal, plus 19,5 Prozent
135,2 Mio. €
EBIT im dritten Quartal, deutlich unter Vorjahr
14,3 Mio. €
Nettogewinn im dritten Quartal
9,6 Mio. €
Auftragseingang nach neun Monaten
+25 %
Wochenminus im SDAX
−13,28 %
Quelle: secunet, Quartalsmitteilung vom 12. November 2026; Wochenperformance laut Kursliste

Steckbrief

Unternehmen
secunet Security Networks AG
Sitz
Essen
Ticker
YSN (Xetra)
Index
SDAX
Kurs
rund 199 Euro
Börsenwert
rund 1,3 Milliarden Euro
KGV 2026e
rund 32
Geschäft
IT-Sicherheit für Behörden, Militär und Unternehmen

Stand: 13.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026 laut finanzen.net; Börsenwert und KGV eigene Überschlagsrechnung

Das Geschäft

Sicherheit für den Staat: was secunet macht

secunet ist der wichtigste deutsche Anbieter von IT-Sicherheitslösungen für Behörden. Mit Kryptosystemen wie der SINA-Produktfamilie schützt das Unternehmen vertrauliche Kommunikation von Ministerien, Sicherheitsbehörden und der Bundeswehr. Dazu kommen Grenzkontrollsysteme wie EasyPASS an Flughäfen und Lösungen für das Gesundheitswesen. Rund die Hälfte der Bestellungen kommt vom Staat. Mehrheitsaktionär ist der Münchner Sicherheitstechnikkonzern Giesecke+Devrient. Die steigenden Ausgaben für Verteidigung und digitale Souveränität machen secunet zu einem strategischen Profiteur.

Die Quartalszahlen

Kräftiges Wachstum, schrumpfender Gewinn

Für die secunet Aktienanalyse zeigt das dritte Quartal zwei Gesichter.

Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 19,5 Prozent auf 135,2 Millionen Euro – getragen vom Geschäft mit der IT-Ausstattung von Behörden. Doch das EBIT sank auf 14,3 Millionen Euro, der Nettogewinn auf 9,6 Millionen Euro. secunet begründet den Rückgang mit gezielten Investitionen in künftiges Wachstum und bezeichnet ihn als vorübergehend. Hinzu kam ein Warnsignal: Der Auftragseingang fiel im Quartal um knapp ein Drittel. Auf Neunmonatssicht liegt er allerdings noch 25 Prozent über dem Vorjahr, und auch im Oktober sei die Auftragsdynamik robust gewesen.

Wir investieren heute in das Fundament der secunet für nachhaltiges und profitables Wachstum in den kommenden Jahren.

secunet, laut dpa-AFX vom 12. November 2026

Der Ausblick

Umsatz am oberen Ende: Prognose bestätigt

secunet bestätigte seine Jahresziele und erwartet den Umsatz weiterhin am oberen Ende der Prognosespanne. Analysten rechneten zuletzt für 2026 mit einem Umsatz von rund 505 Millionen Euro und einem Gewinn von rund 6,17 Euro je Aktie. Das Problem: Die Investitionen drücken die Marge zu einem Zeitpunkt, an dem die Aktie hoch bewertet war. Für die secunet Aktienprognose ist entscheidend, wann sich diese Investitionen in steigenden Gewinnen niederschlagen.

Die Analysten

Kursziele über dem Kurs: Hold bis Buy

Die Analysten bleiben überwiegend positiv. Berenberg stuft die Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel von 260 Euro ein. MWB Research senkte nach den Zahlen das Ziel von 240 auf 228 Euro und bleibt bei „Hold“. Vor den Zahlen empfahlen fünf von sieben Analysten den Kauf, das durchschnittliche Kursziel lag um 245 bis 260 Euro – deutlich über dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.

Die Szenarien

secunet Aktienprognose: drei Wege für die Aktie

  1. Szenario 1: Die Investitionen zahlen sich aus

    Neue Großaufträge aus Verteidigung und Verwaltung kommen, die Marge erholt sich 2027. Dann könnte die Aktie Richtung der Analystenziele um 250 Euro zurückkehren.

  2. Szenario 2: Bodenbildung

    Die Prognose wird erreicht, die Marge bleibt aber gedrückt. Die Aktie pendelt zwischen 190 und 220 Euro.

  3. Szenario 3: Aufträge bleiben aus

    Verzögerungen bei Behördenbudgets lassen den Auftragseingang weiter schrumpfen. Dann droht ein Rückfall deutlich unter 190 Euro.

Häufige Fragen zur secunet Aktienanalyse

Warum ist die secunet Aktie SDAX-Verlierer der Woche?
Trotz eines Umsatzplus von 19,5 Prozent sank der Gewinn im dritten Quartal deutlich, und der Auftragseingang brach im Quartal ein. Die Aktie verlor in der Woche 13,28 Prozent.

Warum ist der Gewinn gesunken?
secunet investiert nach eigenen Angaben gezielt in künftiges Wachstum und bezeichnet den Ergebnisrückgang als vorübergehend.

Was erwartet secunet für 2026?
Das Unternehmen bestätigte seine Ziele und erwartet den Umsatz am oberen Ende der Prognosespanne.

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