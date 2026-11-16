secunet Aktie: Umsatz plus 20 Prozent, Gewinn bricht ein, Kurs minus 13 Prozent – Aktienanalyse: Kaufchance beim Cyber-Champion?

Eigentlich gehört die secunet Aktie zu den Gewinnern des Rüstungs- und Sicherheitsbooms in Europa. Doch in dieser Woche stürzte sie ab: Nach den Quartalszahlen am Donnerstag verlor das Papier zeitweise rund 15 Prozent, am Ende der Woche stand ein Minus von 13,28 Prozent – Platz zwei der SDAX-Verlierer. Mit knapp 199 Euro notiert die Aktie nun rund 20 Prozent tiefer als vor einem Monat. Unsere secunet Aktienanalyse zeigt, ob die Anleger überreagiert haben – und was die secunet Aktienprognose bestimmt.