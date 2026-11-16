Eigentlich gehört die secunet Aktie zu den Gewinnern des Rüstungs- und Sicherheitsbooms in Europa. Doch in dieser Woche stürzte sie ab: Nach den Quartalszahlen am Donnerstag verlor das Papier zeitweise rund 15 Prozent, am Ende der Woche stand ein Minus von 13,28 Prozent – Platz zwei der SDAX-Verlierer. Mit knapp 199 Euro notiert die Aktie nun rund 20 Prozent tiefer als vor einem Monat. Unsere secunet Aktienanalyse zeigt, ob die Anleger überreagiert haben – und was die secunet Aktienprognose bestimmt.
secunet Aktie: Umsatz plus 20 Prozent, Gewinn bricht ein, Kurs minus 13 Prozent – Aktienanalyse: Kaufchance beim Cyber-Champion?
Minus 13,28 Prozent in einer Woche: Die secunet Aktie ist der zweitgrößte Verlierer im SDAX. Der Essener IT-Sicherheitsspezialist wächst dank Behördenaufträgen kräftig, doch hohe Investitionen drücken den Gewinn und der Auftragseingang im Quartal bricht ein. Unsere secunet Aktienanalyse zeigt, wie ernst die Gewinndelle ist und was die secunet Aktienprognose bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- secunet Security Networks AG
- Sitz
- Essen
- Ticker
- YSN (Xetra)
- Index
- SDAX
- Kurs
- rund 199 Euro
- Börsenwert
- rund 1,3 Milliarden Euro
- KGV 2026e
- rund 32
- Geschäft
- IT-Sicherheit für Behörden, Militär und Unternehmen
Stand: 13.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026 laut finanzen.net; Börsenwert und KGV eigene Überschlagsrechnung
Das Geschäft
Sicherheit für den Staat: was secunet macht
secunet ist der wichtigste deutsche Anbieter von IT-Sicherheitslösungen für Behörden. Mit Kryptosystemen wie der SINA-Produktfamilie schützt das Unternehmen vertrauliche Kommunikation von Ministerien, Sicherheitsbehörden und der Bundeswehr. Dazu kommen Grenzkontrollsysteme wie EasyPASS an Flughäfen und Lösungen für das Gesundheitswesen. Rund die Hälfte der Bestellungen kommt vom Staat. Mehrheitsaktionär ist der Münchner Sicherheitstechnikkonzern Giesecke+Devrient. Die steigenden Ausgaben für Verteidigung und digitale Souveränität machen secunet zu einem strategischen Profiteur.
Die Quartalszahlen
Kräftiges Wachstum, schrumpfender Gewinn
Für die secunet Aktienanalyse zeigt das dritte Quartal zwei Gesichter.
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 19,5 Prozent auf 135,2 Millionen Euro – getragen vom Geschäft mit der IT-Ausstattung von Behörden. Doch das EBIT sank auf 14,3 Millionen Euro, der Nettogewinn auf 9,6 Millionen Euro. secunet begründet den Rückgang mit gezielten Investitionen in künftiges Wachstum und bezeichnet ihn als vorübergehend. Hinzu kam ein Warnsignal: Der Auftragseingang fiel im Quartal um knapp ein Drittel. Auf Neunmonatssicht liegt er allerdings noch 25 Prozent über dem Vorjahr, und auch im Oktober sei die Auftragsdynamik robust gewesen.
Wir investieren heute in das Fundament der secunet für nachhaltiges und profitables Wachstum in den kommenden Jahren.
Der Ausblick
Umsatz am oberen Ende: Prognose bestätigt
secunet bestätigte seine Jahresziele und erwartet den Umsatz weiterhin am oberen Ende der Prognosespanne. Analysten rechneten zuletzt für 2026 mit einem Umsatz von rund 505 Millionen Euro und einem Gewinn von rund 6,17 Euro je Aktie. Das Problem: Die Investitionen drücken die Marge zu einem Zeitpunkt, an dem die Aktie hoch bewertet war. Für die secunet Aktienprognose ist entscheidend, wann sich diese Investitionen in steigenden Gewinnen niederschlagen.
Die Analysten
Kursziele über dem Kurs: Hold bis Buy
Die Analysten bleiben überwiegend positiv. Berenberg stuft die Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel von 260 Euro ein. MWB Research senkte nach den Zahlen das Ziel von 240 auf 228 Euro und bleibt bei „Hold“. Vor den Zahlen empfahlen fünf von sieben Analysten den Kauf, das durchschnittliche Kursziel lag um 245 bis 260 Euro – deutlich über dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
secunet Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Investitionen zahlen sich aus
Neue Großaufträge aus Verteidigung und Verwaltung kommen, die Marge erholt sich 2027. Dann könnte die Aktie Richtung der Analystenziele um 250 Euro zurückkehren.
Szenario 2: Bodenbildung
Die Prognose wird erreicht, die Marge bleibt aber gedrückt. Die Aktie pendelt zwischen 190 und 220 Euro.
Szenario 3: Aufträge bleiben aus
Verzögerungen bei Behördenbudgets lassen den Auftragseingang weiter schrumpfen. Dann droht ein Rückfall deutlich unter 190 Euro.
Häufige Fragen zur secunet Aktienanalyse
Warum ist die secunet Aktie SDAX-Verlierer der Woche?
Trotz eines Umsatzplus von 19,5 Prozent sank der Gewinn im dritten Quartal deutlich, und der Auftragseingang brach im Quartal ein. Die Aktie verlor in der Woche 13,28 Prozent.
Warum ist der Gewinn gesunken?
secunet investiert nach eigenen Angaben gezielt in künftiges Wachstum und bezeichnet den Ergebnisrückgang als vorübergehend.
Was erwartet secunet für 2026?
Das Unternehmen bestätigte seine Ziele und erwartet den Umsatz am oberen Ende der Prognosespanne.
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