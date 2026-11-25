Neue Nachrichten aus Essen gibt es nicht. Die secunet Aktie leidet weiter unter dem Schock vom 12. November. Damals brach der Kurs nach der Quartalsmitteilung um rund 14 Prozent ein und landete am SDAX-Ende. Eine nachhaltige Erholung blieb seither aus. Dazu passt das Umfeld: Technologiewerte stehen europaweit auch am Mittwoch unter Druck.