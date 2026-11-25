Wachstum allein reicht der Börse nicht: Die secunet Aktie gibt am Mittwochmorgen um 1,80 Prozent auf 186,00 Euro nach und ist drittgrößter SDAX Verlierer (Stand 09:23 Uhr, comdirect). Anfang November kostete das Papier des Essener IT-Sicherheitsspezialisten noch knapp 247 Euro.
secunet Aktie: SDAX Verlierer am Morgen – ein Viertel des Börsenwerts in drei Wochen weg
Die secunet Aktie verliert am Mittwochmorgen 1,80 Prozent auf 186,00 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Der Gewinnrückgang im dritten Quartal wirkt nach, obwohl Umsatz und Auftragseingang kräftig wachsen.
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Der Auslöser
Warum fällt die secunet Aktie heute?
Neue Nachrichten aus Essen gibt es nicht. Die secunet Aktie leidet weiter unter dem Schock vom 12. November. Damals brach der Kurs nach der Quartalsmitteilung um rund 14 Prozent ein und landete am SDAX-Ende. Eine nachhaltige Erholung blieb seither aus. Dazu passt das Umfeld: Technologiewerte stehen europaweit auch am Mittwoch unter Druck.
Vom Stand Anfang November aus gerechnet hat der SDAX Verlierer rund ein Viertel seines Werts eingebüßt. Charttechnisch notiert die secunet Aktie zudem unter ihrer 200-Tage-Linie.
Der Hintergrund
Umsatz top, Gewinn flop
Die Zahlen selbst lesen sich zwiespältig. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 19,3 Prozent auf 339,8 Millionen Euro, der Auftragseingang sogar um 25,0 Prozent auf 392,5 Millionen Euro. Treiber war das Behördengeschäft: Das Segment Public Sector legte um 29,2 Prozent auf 322,2 Millionen Euro zu.
Im dritten Quartal sank das EBIT jedoch um 19,2 Prozent, der Nettogewinn um 21,3 Prozent. secunet verwies auf schwächere Nachfrage aus dem Gesundheitswesen und Teilen der Industrie, hinzu kamen höhere Investitionen. Den Ausblick für Umsatz und Ergebnis 2026 bestätigte der Vorstand.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur secunet Aktie
Warum ist die secunet Aktie SDAX Verlierer?
Der Kurs kommt nach dem Gewinnrückgang im dritten Quartal nicht zur Ruhe. Eine neue Meldung gibt es am Mittwoch nicht.
Wächst secunet noch?
Ja. Umsatz und Auftragseingang legten nach neun Monaten zweistellig zu.
Was belastet den Gewinn?
Laut Unternehmen eine geringere Nachfrage aus dem Gesundheitswesen und einzelnen Industriebereichen sowie Investitionen.
secunet Aktie: ISIN DE0007276503, WKN 727650, Börsenkürzel YSN.
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