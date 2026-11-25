Die geplanten US-Zusatzzölle gegen China, die EU und mehr als ein Dutzend weitere Volkswirtschaften sollen nach Bloomberg-Informationen zusammen nicht über den Niveaus bereits vereinbarter Handelsabkommen liegen. Der DAX (ISIN DE0008469008) notierte um 12:09 Uhr MEZ mit 25.051 Punkten 0,1 Prozent im Plus, nachdem er am Dienstag auf die erste Zollmeldung mit Verlusten reagiert hatte (dpa-AFX, 25.11.2026).
Section-301-Zölle: Bloomberg-Insider – neue Sätze sollen bestehende Handelsabkommen nicht übersteigen – wie viel Zoll-Risiko bleibt für DAX und Exportwerte?
Nach dem WSJ-Bericht vom Dienstag liefert Bloomberg am Mittwoch neue Details zum geplanten US-Zollpaket: Die Sätze sollen je Land festgelegt werden und die Niveaus bestehender Abkommen nicht übersteigen. Was gesichert ist, wo sich die Berichte widersprechen und welche Aktien im Fokus stehen.
Das ist eine Fortschreibung unserer Berichte vom Dienstag und Mittwochmorgen: Neu ist die Bloomberg-Meldung vom Vormittag, die sich auf Insider beruft. Offiziell bestätigt ist weiterhin nichts; das Weiße Haus hat laut Börsen-Zeitung nicht umgehend geantwortet, das Büro des US-Handelsbeauftragten lehnte eine Stellungnahme ab.
Neue Details
Was berichtet Bloomberg über die neuen Section-301-Zölle?
Nach Bloomberg (zitiert von der Börsen-Zeitung, 25.11.2026, 09:41 Uhr) stützen sich die Zölle auf Section 301 des Trade Act von 1974 und auf eine Untersuchung des Handelsbeauftragten zu überschüssigen Produktionskapazitäten. Sie sollen die Zölle ersetzen, die der Supreme Court gestoppt hatte. Die Sätze würden je Land gesondert festgelegt und zusammen nicht über den Niveaus bereits vereinbarter Abkommen liegen, auch nicht über denen mit der EU und mit China. Für China seien die Zölle breiter angelegt und ohne Ausnahmen, blieben aber im Rahmen des Handelsfriedens von Trump und Xi aus dem vergangenen Jahr. Schwerpunkt seien laut Insidern Industriegüter. „Zollsätze und Zeitpunkt sind aber noch offen“, heißt es in dem Bericht.
|Punkt
|Bloomberg (25.11.)
|AP (25.11.)
|Betroffene Länder
|China, EU, mehr als ein Dutzend weitere
|16 Volkswirtschaften, u. a. China, EU, Schweiz, Indien, Japan, Mexiko
|Rechtsgrundlage
|Section 301, Überkapazitäten
|Section 301, Überkapazitäten und Subventionen
|Höhe
|je Land, nicht über Abkommensniveau
|nicht genannt, könnte zusätzlich zu den Juli-Abgaben von 10 bis 12,5 % kommen
|Zeitplan
|offen, WSJ: diese Woche
|USTR-Ergebnisse in den kommenden Tagen
Alle Angaben nach Medienberichten, nicht offiziell bestätigt. Stand: 25.11.2026, 12:30 Uhr.
Quelle: Bloomberg (Börsen-Zeitung, aktien.news), AP (headtopics), WSJ-Bericht vom 24.11. laut aktiencheck.de
Die Berichte widersprechen sich an einer entscheidenden Stelle: Während Bloomberg eine Deckelung durch bestehende Abkommen beschreibt, schreibt AP, die neuen Sätze dürften zusätzlich zu den im Juli eingeführten Abgaben von 10 beziehungsweise 12,5 Prozent kommen. Diese Juli-Zölle gegen rund 60 Handelspartner begründete Washington mit angeblich unzureichenden Maßnahmen gegen Zwangsarbeit (ZDFheute, 24.07.2026). Die Handelsexpertin Deborah Elms von der Hinrich Foundation schätzt die zusätzliche Belastung laut Börsen-Zeitung auf 2 bis 7,5 Prozent.
Rechtlicher Rahmen
Warum greift die US-Regierung zu Section 301?
Der Supreme Court hatte im Februar 2026 die auf Notstandsrecht (IEEPA) gestützten Zölle für rechtswidrig erklärt. Danach galten globale Zölle von 10 Prozent nach Section 122, deren Frist am 24. Juli auslief; ein US-Bundesgericht erklärte am 8. Mai zudem einen Großteil der Zölle für rechtswidrig (ZDFheute, 24.07.2026). Section 301 gilt als Weg, auf dem die Regierung Zölle auf Basis einer abgeschlossenen Untersuchung rechtlich belastbarer machen will. Für die EU war im Turnberry-Abkommen ein Satz von 15 Prozent vereinbart worden; die EU hatte sich am 20. Mai auf die Umsetzung geeinigt.
Märkte
Wie reagieren DAX, Autoaktien und Exportwerte auf die Zollmeldungen?
Die Börse behandelt die Meldungen bisher gelassen. Am Mittwochmittag lag der DAX bei 25.051 Punkten leicht im Plus; Autowerte führten den Index an, getragen vom Branchenausblick von JPMorgan für 2027 (dpa-AFX, 12:09 Uhr). Eine Zollangst als Auslöser nennt dpa-AFX dafür nicht. Die Commerzbank sieht laut dpa-AFX die Spekulation über höhere Zölle auf Waren aus China, der EU und weiteren Ländern allerdings als neues Sorgenthema (onvista, 06:14 Uhr).
Einschätzung der Redaktion: Würde der Gesamtsatz tatsächlich auf dem Niveau der Abkommen bleiben, wäre das für die Volkswagen Aktie, die BMW Aktie und die Mercedes-Benz Aktie sowie für Maschinenbau- und Chemiewerte kaum eine Verschlechterung gegenüber heute. Kommt die Belastung zusätzlich, träfe es exportorientierte Branchen stärker. Das ist keine Prognose, sondern eine Beschreibung der Wirkungskanäle.
Termine
Was beobachten Anleger jetzt?
Die offizielle Vorlage der Untersuchungsergebnisse durch den US-Handelsbeauftragten, laut Berichten in den kommenden Tagen.
Die Reaktion der EU-Kommission, Chinas und der Schweiz, die laut AP noch aussteht.
US-Inflationsdaten und BIP-Revision am Mittwochnachmittag, am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen.
Häufige Fragen zu den neuen US-Zöllen
Was ist Section 301? Eine Vorschrift des US-Handelsgesetzes von 1974, nach der die Regierung nach einer Untersuchung Zölle gegen Länder mit unfairen Handelspraktiken verhängen kann.
Welche Länder sind betroffen? Laut Bloomberg China, die EU und mehr als ein Dutzend weitere Volkswirtschaften; AP nennt 16, darunter die Schweiz, Indien, Japan und Mexiko.
Wie hoch werden die Zölle? Das steht nicht fest. Bloomberg berichtet von Sätzen, die Abkommensniveaus nicht übersteigen; Elms schätzt eine zusätzliche Belastung von 2 bis 7,5 Prozent.
Wann kommt die Entscheidung? Die Berichte nennen keinen festen Termin; die Rede ist von dieser Woche beziehungsweise den kommenden Tagen.
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