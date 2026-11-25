Was ist Section 301? Eine Vorschrift des US-Handelsgesetzes von 1974, nach der die Regierung nach einer Untersuchung Zölle gegen Länder mit unfairen Handelspraktiken verhängen kann.

Welche Länder sind betroffen? Laut Bloomberg China, die EU und mehr als ein Dutzend weitere Volkswirtschaften; AP nennt 16, darunter die Schweiz, Indien, Japan und Mexiko.

Wie hoch werden die Zölle? Das steht nicht fest. Bloomberg berichtet von Sätzen, die Abkommensniveaus nicht übersteigen; Elms schätzt eine zusätzliche Belastung von 2 bis 7,5 Prozent.

Wann kommt die Entscheidung? Die Berichte nennen keinen festen Termin; die Rede ist von dieser Woche beziehungsweise den kommenden Tagen.