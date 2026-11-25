Die US-Regierung hat am Mittwoch, 25. November, neue Zölle gegen 14 Handelspartner vorgeschlagen – darunter China, die EU, Japan, Südkorea, Indien und die Schweiz –, dazu einen Zoll von 10 Prozent auf fertige Flugzeuge aus Brasilien. Das berichten Euronews (15:43 Uhr), Dow Jones (15:12 Uhr) und Reuters (15:33 Uhr). Für Anleger der Embraer Aktie (NYSE: ERJ), von Exportwerten und Zulieferern ist wichtig: Es ist ein Vorschlag, kein Gesetz. Er stützt sich auf Section 301 des Trade Act von 1974, nach einer achtmonatigen Untersuchung zu Überkapazitäten, und soll frühestens im Januar greifen. Der DAX schloss bei 24.702,13 Punkten, minus 1,26 Prozent (dpa-AFX, 17:53 Uhr).
Section-301-Zölle: 14 Handelspartner im Visier, 10 Prozent auf Embraer-Jets, höherer Zuckerzoll – wen trifft der US-Vorschlag wirklich?
Neben EU und China nennt der Zollvorschlag der US-Regierung zwölf weitere Partner, einen Flugzeugzoll auf Brasilien und höhere Zuckerzölle. Die Liste, die offenen Fragen und was Anleger beobachten.
Handelspolitik USA
Welche 14 Handelspartner stehen im Section-301-Vorschlag?
Genannt werden laut Euronews China, Bangladesch, Kambodscha, die EU, Indien, Indonesien, Japan, Südkorea, Malaysia, Singapur, die Schweiz, Taiwan, Thailand und Vietnam. Untersucht wurden 16 Partner; Mexiko und Norwegen sind vorerst ausgenommen, Brasilien läuft in einem separaten Verfahren. Konkrete Sätze nennen die Quellen nur teilweise: 20 Prozent für die meisten chinesischen Waren, bei gescheiterten Verhandlungen bis 40 Prozent (Dow Jones); für die EU, Japan, Südkorea und Taiwan eine Obergrenze von 15 Prozent, für Malaysia 19 Prozent (Reuters). Die Berichte widersprechen sich teils: Euronews beschreibt die 15 Prozent für die EU als Aufschlag auf bestehende Zölle, Reuters und Dow Jones als Obergrenze.
|Partner
|Vorschlag
|Anmerkung
|China
|20 % auf die meisten Waren
|bis 40 % bei gescheiterten Verhandlungen; Stillhalteabkommen endet 10. Januar
|EU
|15 %
|Obergrenze laut Reuters/Dow Jones, Euronews: Aufschlag
|Japan, Südkorea, Taiwan
|15 %
|Obergrenze
|Malaysia
|19 %
|laut Reuters vereinbart
|Brasilien
|10 % auf fertige Flugzeuge
|betrifft Embraer; separates Verfahren
Vorschlag, noch nicht in Kraft. Für Bangladesch, Kambodscha, Indien, Indonesien, Singapur, Schweiz, Thailand und Vietnam nennen die Quellen keine Sätze.
Quelle: Euronews, Dow Jones/finanzen.net, Reuters/onvista, 25.11.2026
Wie reagieren EU und China – und was gilt zusätzlich?
Chinas Außenamtssprecher Guo Jiakun sagte, „Zollkriege und Handelskriege liegen nicht im Interesse irgendjemandes“; eine Vergeltung kündigte Peking nicht an (Euronews, Reuters). Die EU-Kommission erklärte laut Reuters, die Annahme struktureller Überkapazitäten in Europa weise man „entschieden zurück“. Der Außenhandelsverband BGA bezweifelt die Begründung. Die neuen Zölle sollen nicht mit Section-232-Zöllen auf Stahl, Aluminium und Autos kumulieren und nicht zusätzlich zu den Juli-Zöllen gelten; es gilt jeweils der höhere Satz (Dow Jones, Reuters). Zusätzlich soll der Zoll auf Zucker außerhalb der Kontingente steigen (Euronews).
Was bedeutet der Vorschlag für Embraer Aktie, Exportwerte und DAX?
Embraer ist das einzige Unternehmen, das die Quellen nennen. Eine Kursreaktion mit Uhrzeit liegt nicht vor, ebenso keine Marktreaktion auf den Vorschlag insgesamt. Einschätzung der Redaktion: Für Exporteure in Asien und Europa zählen vor allem Satz und Zeitplan; vor einer Entscheidung folgen Anhörungen, und Klagen gegen frühere Zölle laufen. Der Chart zeigt den Verlauf der Embraer-ADR.
FAQ: Fragen zu den Section-301-Zöllen
Welche Länder sind betroffen? 14 Partner, darunter China, EU, Japan, Südkorea, Indien und die Schweiz; Brasilien separat.
Wann könnten die Zölle gelten? Frühestens im Januar, nach Anhörungen.
Was ist Section 301? Eine Vorschrift des Trade Act von 1974, auf die sich die Untersuchung zu Überkapazitäten stützt (Euronews).
Was heißt das für die Embraer Aktie? Fertige Flugzeuge aus Brasilien sollen mit 10 Prozent belegt werden; eine Kursreaktion liegt nicht vor.
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