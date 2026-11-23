Festplatten galten als Technik von gestern. Die künstliche Intelligenz hat das geändert, denn jedes Modell braucht gewaltige Datenmengen, und die müssen irgendwo liegen. Die Seagate Aktie (ISIN: IE00BKVD2N49, FSE: 847, Nasdaq: STX) steht um 16:12 Uhr deutscher Zeit bei 524,77 Dollar, 14,83 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag bei rund 457 Dollar (eigene Rechnung). Im S&P 500 ist das Platz zehn der Tagesgewinner. Auslöser ist die Erholung des gesamten KI-Sektors nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia.
Seagate Aktie: Plus 14,8 Prozent - Die gute alte Festplatte ist bis Ende 2027 fast ausverkauft
Die Seagate Aktie steigt am Montag um 14,8 Prozent auf knapp 525 Dollar und gehört zu den zehn stärksten Werten im S&P 500. Der Festplattenhersteller profitiert davon, dass KI-Rechenzentren riesige Datenmengen speichern müssen. Der Gewinn je Aktie soll im laufenden Quartal noch einmal um ein Fünftel steigen. Die Analyse.
Die Zahlen
Von 5,71 auf 7,68 auf 9,20 Dollar
Die Gewinnentwicklung spricht für sich. Im Sommerquartal verdiente Seagate bereinigt 5,71 Dollar je Aktie, im Herbstquartal 7,68 Dollar, und für das laufende Quartal stellt das Management 9,20 Dollar in Aussicht. Der Umsatz soll von 4,23 auf rund 4,8 Milliarden Dollar steigen, ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorquartal (eigene Rechnung). Treiber sind die Bestellungen der Cloudkonzerne und steigende Preise. Das Management sprach zuletzt von einer Phase strukturellen Wachstums und erklärte, die Kapazität für Rechenzentren sei bis Ende 2027 fast vollständig vergeben.
Die Technik
Ein Laser macht die Platte größer
Hinter dem Aufschwung steckt eine neue Aufzeichnungstechnik. Ein winziger Laser erhitzt die Oberfläche der Platte für einen Augenblick, sodass sich mehr Daten auf derselben Fläche speichern lassen. Zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres lief bereits rund 40 Prozent der an Rechenzentren gelieferten Speicherkapazität über diese Technik. Für Kunden sinken damit die Kosten je Speichereinheit, für Seagate steigt die Marge. Nicht alle Profis sind überzeugt: Der Hedgefonds Lone Pine hat seine Position in der Seagate Aktie im dritten Quartal komplett verkauft.
Einordnung der Redaktion: Die Seagate Aktie ist ein Beispiel dafür, wie der KI-Boom auch alte Industrien erfasst. Das Unternehmen verkauft kein Zukunftsversprechen, sondern ein Produkt, das seit Jahrzehnten gebaut wird und plötzlich knapp ist. Das macht die Gewinne greifbar, schützt aber nicht vor dem Zyklus. Wenn die Cloudkonzerne ihre Investitionen kürzen, trifft das Seagate mit Verzögerung. Solange die Auftragsbücher bis 2027 gefüllt sind, hat das Unternehmen dafür einen Puffer. Der heutige Kurssprung folgt dem Sektor, die Zahlen stützen ihn.
FAQ
Häufige Fragen zur Seagate Aktie
Warum steigt die Seagate Aktie heute?
Die KI-Werte erholen sich nach der Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia. Seagate liefert Festplatten für die Datenspeicher der KI-Rechenzentren.
Welchen Gewinn erwartet Seagate im laufenden Quartal?
Bereinigt 9,20 Dollar je Aktie, plus oder minus 20 Cent, bei rund 4,8 Milliarden Dollar Umsatz.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Seagate Aktie?
ISIN IE00BKVD2N49, US-Handelssymbol STX (Nasdaq). WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.
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