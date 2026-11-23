Einordnung der Redaktion: Die Seagate Aktie ist ein Beispiel dafür, wie der KI-Boom auch alte Industrien erfasst. Das Unternehmen verkauft kein Zukunftsversprechen, sondern ein Produkt, das seit Jahrzehnten gebaut wird und plötzlich knapp ist. Das macht die Gewinne greifbar, schützt aber nicht vor dem Zyklus. Wenn die Cloudkonzerne ihre Investitionen kürzen, trifft das Seagate mit Verzögerung. Solange die Auftragsbücher bis 2027 gefüllt sind, hat das Unternehmen dafür einen Puffer. Der heutige Kurssprung folgt dem Sektor, die Zahlen stützen ihn.