Warum steigt die Seagate Aktie heute?

Der Börsengang von Anthropic hat die Stimmung für KI-Hardware gedreht. Seagate liefert Festplatten für Rechenzentren. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht.

Was hat Seagate mit Künstlicher Intelligenz zu tun?

KI-Modelle benötigen und erzeugen enorme Datenmengen. Ein großer Teil davon wird in Rechenzentren auf Festplatten hoher Kapazität gespeichert.

Wann legt Seagate die nächsten Zahlen vor?

Der nächste Quartalsbericht wird Ende Januar 2027 erwartet.