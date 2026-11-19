Kein Quartalsbericht, kein Großauftrag, keine Analystenstudie – und trotzdem ein Kurssprung von fast 8 Prozent. Die Seagate Aktie (ISIN: IE00BKVD2N49, FSE: 847, Nasdaq: STX) klettert am Donnerstag um 7,83 Prozent auf 556,28 Dollar und ist damit der zweitgrößte Gewinner im Nasdaq 100. Der Auslöser sitzt ein paar Zeilen weiter oben auf dem Kurszettel: Der Rekord-Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic hat die Stimmung für alles gedreht, was mit der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz zu tun hat.
Seagate Aktie schießt um 8 Prozent nach oben: Ohne eigene Nachricht - Warum der Anthropic-Börsengang ausgerechnet Festplatten adelt
Die Seagate Aktie gehört am Tag des Anthropic-Debüts zu den größten Gewinnern im Nasdaq 100 und springt um 7,8 Prozent auf 556 Dollar. Eine eigene Meldung gibt es nicht. Der Grund liegt in den Rechenzentren: Wo Künstliche Intelligenz rechnet, müssen gigantische Datenmengen gespeichert werden. Was die Seagate Aktie jetzt antreibt, was Analysten erwarten und wie groß das Rückschlagrisiko ist.
Der Zusammenhang
KI braucht Rechenleistung – und sehr viel Speicher
An der Börse wird der KI-Boom meist mit Grafikprozessoren gleichgesetzt. Doch jedes Sprachmodell wird mit riesigen Datenmengen trainiert, und jede Anfrage erzeugt neue Daten, die aufbewahrt werden. Der Großteil davon liegt bis heute auf klassischen Festplatten, weil sie je Terabyte deutlich günstiger sind als Flash-Speicher. Seagate ist einer von nur zwei großen US-Herstellern solcher Laufwerke. Wenn Anthropic mehr als 81 Milliarden Dollar einsammelt und sich zu gewaltigen Ausgaben für Rechenkapazität verpflichtet, lesen Anleger das als Signal: Die Rechenzentren werden weiter gebaut, und die Regale darin müssen gefüllt werden.
Der gesamte Sektor zieht mit. Western Digital gewinnt 7,45 Prozent, Micron 4,64 Prozent, SanDisk 4,42 Prozent. Für die Seagate Aktie ist es eine Erholung, kein Ausbruch. In den Wochen zuvor hatte der Ausverkauf bei KI-Werten das Papier hart getroffen: Mitte November lag die Aktie rund 30 Prozent unter ihrem Stand von einem Monat zuvor. US-Medien verweisen darauf, dass die Kursausschläge zuletzt stärker der KI-Stimmung folgten als dem eigenen Geschäft.
Die Bewertung
Analysten erwarten eine Vervielfachung des Gewinns
Hinter der Erholung steht eine Erwartung, die es in sich hat. Nach einer Auswertung von Yahoo Finance rechnen Analysten damit, dass sich der bereinigte Gewinn je Aktie bis zum Geschäftsjahr 2028 mehr als vervierfacht. Gleichzeitig werde die Aktie zu weniger als der Hälfte ihres üblichen Bewertungsmaßstabs gehandelt. Das sind Einschätzungen der Analysten, keine Prognose der Redaktion. Die Diskrepanz zeigt, wie tief das Misstrauen sitzt: Der Markt glaubt den Gewinnschätzungen nicht, weil die Festplattenbranche für ihre Zyklen berüchtigt ist. Die nächsten Quartalszahlen werden Ende Januar erwartet.
Häufige Fragen zur Seagate Aktie
Warum steigt die Seagate Aktie heute?
Der Börsengang von Anthropic hat die Stimmung für KI-Hardware gedreht. Seagate liefert Festplatten für Rechenzentren. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Was hat Seagate mit Künstlicher Intelligenz zu tun?
KI-Modelle benötigen und erzeugen enorme Datenmengen. Ein großer Teil davon wird in Rechenzentren auf Festplatten hoher Kapazität gespeichert.
Wann legt Seagate die nächsten Zahlen vor?
Der nächste Quartalsbericht wird Ende Januar 2027 erwartet.
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