Seagate Aktie Prognose: Nasdaq100 Gewinner mit plus 14,4 Prozent – holt der Festplatten-Riese den Crash jetzt auf?

Fundamental steht Seagate so stark da wie nie. Im ersten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 61 Prozent auf 4,23 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie hat sich auf 7,68 Dollar fast verdreifacht. Die Bruttomarge erreichte den Rekordwert von 57,8 Prozent, der freie Cashflow mit 1,5 Milliarden Dollar ebenfalls. Seagate kann mehr Speicher zu höheren Preisen verkaufen, getrieben von den neuen HAMR-Festplatten mit hoher Kapazität. Die Schulden sanken auf 1,6 Milliarden Dollar, die Dividende stieg auf 0,76 Dollar je Quartal. Für das laufende Quartal erwartet Seagate 4,8 Milliarden Dollar Umsatz und 9,20 Dollar Gewinn je Aktie. Hochgerechnet auf ein Jahr ergibt das nach eigener Rechnung ein KGV von rund 14. Die mittel- bis langfristige Seagate Aktienprognose hängt an der Frage, wie lange der Speicherzyklus noch trägt.