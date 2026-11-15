Erst minus 28 Prozent, dann plus 14 Prozent: Die Seagate-Aktie ist ein Spiegelbild der nervösen KI-Börse. Nach dem Absturz in der Wahlwoche kehrten die Käufer zurück, die Aktie stieg um 14,44 Prozent auf rund 528 Dollar und gehört damit zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Jedes große KI-Modell braucht gewaltige Datenmengen, die irgendwo gespeichert werden müssen – meist auf Festplatten von Seagate. Unsere Seagate-Aktie Prognose zeigt, wie viel Luft nach oben bleibt.
Seagate Aktie Prognose: Nasdaq100 Gewinner mit plus 14,4 Prozent – holt der Festplatten-Riese den Crash jetzt auf?
Die Seagate-Aktie gewinnt 14,44 Prozent und gehört zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. In der Vorwoche hatte sie noch 28 Prozent verloren. Rekordmargen, ein Rekord beim freien Cashflow und ein Ausblick über den Erwartungen sprechen für den Festplattenhersteller. Unsere Seagate-Aktie Prognose zeigt, was die Seagate Chartanalyse jetzt signalisiert und warum die Seagate Aktienprognose mit einem KGV um 14 punktet.
Die Woche
CoreWeave zündet die Speicher-Rallye
Den entscheidenden Impuls lieferte am Mittwoch ein Kunde der Kunden: Der KI-Cloudanbieter CoreWeave bestätigte Investitionen von 37 bis 39 Milliarden Dollar in diesem Jahr. Für Anleger das Signal, dass der Ausbau der Rechenzentren ungebremst weitergeht – und mit ihm der Bedarf an Speicher. Seagate, Western Digital und Micron zogen kräftig an. Am Freitag gab die Aktie 3,23 Prozent ab, als die Chipwerte erneut unter Druck gerieten.
Kurzfristige Prognose
Seagate Chartanalyse: die Hälfte des Crashs aufgeholt
Die Seagate Chartanalyse zeigt, dass die Aktie etwa die Hälfte des Einbruchs aus der Vorwoche wieder aufgeholt hat. Vor dem Crash notierte sie rechnerisch um 645 Dollar, das Tief lag bei rund 461 Dollar. Erste Unterstützung ist die runde Marke von 500 Dollar, darunter das Tief. Nach oben bildet der Bereich um 560 Dollar – etwa die Mitte zwischen Tief und Ausgangsniveau – die nächste Hürde. Darüber wäre der Weg zum Vorkrisenniveau frei. Kurzfristig ist die Seagate-Aktie Prognose eng an die Nachrichten zum Rechenzentrumsausbau gekoppelt.
Szenario 1: Rückkehr Richtung 645 Dollar
Starke Nvidia-Zahlen und weitere Investitionssignale der Cloudkonzerne könnten den Crash vollständig ausbügeln.
Szenario 2: Seitwärts zwischen 500 und 560 Dollar
Die Aktie verdaut die Erholung, bis neue Impulse aus der KI-Branche kommen.
Szenario 3: Neuer Test des Tiefs
Ein erneuter Ausverkauf bei KI-Werten könnte die Aktie zurück zum Tief um 461 Dollar schicken.
Mittel- bis langfristige Prognose
Seagate Aktienprognose: Rekordprofite im Speicherzyklus
Fundamental steht Seagate so stark da wie nie. Im ersten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 61 Prozent auf 4,23 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie hat sich auf 7,68 Dollar fast verdreifacht. Die Bruttomarge erreichte den Rekordwert von 57,8 Prozent, der freie Cashflow mit 1,5 Milliarden Dollar ebenfalls. Seagate kann mehr Speicher zu höheren Preisen verkaufen, getrieben von den neuen HAMR-Festplatten mit hoher Kapazität. Die Schulden sanken auf 1,6 Milliarden Dollar, die Dividende stieg auf 0,76 Dollar je Quartal. Für das laufende Quartal erwartet Seagate 4,8 Milliarden Dollar Umsatz und 9,20 Dollar Gewinn je Aktie. Hochgerechnet auf ein Jahr ergibt das nach eigener Rechnung ein KGV von rund 14. Die mittel- bis langfristige Seagate Aktienprognose hängt an der Frage, wie lange der Speicherzyklus noch trägt.
Häufige Fragen zur Seagate-Aktie Prognose
Warum ist Seagate Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Nach dem Absturz der Vorwoche kehrten die Käufer zu Speicherwerten zurück, ausgelöst durch die Investitionspläne von CoreWeave. Die Aktie stieg um 14,44 Prozent.
Was zeigt die Seagate Chartanalyse?
Die Aktie hat rund die Hälfte des Crashs aufgeholt. Unterstützung liegt bei 500 und 461 Dollar, Widerstände bei 560 und 645 Dollar.
Wie günstig ist die Seagate-Aktie?
Auf Basis des hochgerechneten Quartalsausblicks liegt das KGV nach eigener Rechnung bei rund 14.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.