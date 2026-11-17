Phillip Securities senkt in der Sea-Aktienanalyse vom 16.11.2026 das Kursziel für Sea Limited (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker: SE) von 170 USD auf 130 USD und bestätigt das Rating "buy". Die Aktie notiert nach der vorliegenden Kursangabe bei 70,32 USD, ein Rückgang von 1,31 USD beziehungsweise 1,83%. Im Mittelpunkt der Neubewertung steht eine höhere Vorsorge für Kreditverluste im Zuge der starken Ausweitung des Kreditgeschäfts.