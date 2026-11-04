Scout24 Quartalszahlen: Umsatz plus 20 Prozent, Prognose angehoben – ImmoScout24 trotzt der Immobilienflaute

Scout24 ist eine Art Mautstation des deutschen Immobilienmarkts. Wer eine Wohnung vermieten, ein Haus verkaufen oder als Makler sichtbar sein will, kommt an ImmoScout24 kaum vorbei. Das Geschäftsmodell funktioniert in guten wie in schlechten Zeiten: Wenn viel gebaut und verkauft wird, schalten Makler mehr Anzeigen. Wenn der Markt stockt und Wohnungen knapp sind, zahlen Suchende für Premium-Mitgliedschaften, um schneller an Besichtigungstermine zu kommen. Genau das zeigen die Scout24 Quartalszahlen: Das Management spricht von einem anspruchsvollen Marktumfeld, und trotzdem wächst das Geschäft organisch zweistellig.