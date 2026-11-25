Die Scout24 Aktie liefert, obwohl der Immobilienmarkt schwächelt. Im dritten Quartal stieg der Umsatz des Immoscout24-Betreibers um 19,7 Prozent auf 198,2 Millionen Euro, organisch betrug das Plus 10,1 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie legte um 21,5 Prozent auf 1,09 Euro zu. Scout24 konkretisierte daraufhin die Umsatzprognose für 2026 auf ein Wachstum von rund 18 Prozent, nach zuvor 16 bis 18 Prozent.
Scout24 Aktie: Umsatz plus 20 Prozent, Prognose angehoben, KI-Strategie für Immobilien – wächst Immoscout gegen die Flaute?
Mehr Umsatz, höherer Gewinn je Aktie, Rückkäufe für 165 Millionen Euro und eine KI-Offensive. Warum die Scout24 Aktie trotz schwachem Immobilienmarkt überzeugt und wo die Marge zum Thema wird.
Die Strategie
KI als Betriebssystem für Immobilien
Scout24 treibt seine sogenannte Agentic-OS-Strategie voran: KI-gestützte Werkzeuge sollen Verbrauchern und Maklern die Suche, Bewertung und Vermarktung von Immobilien erleichtern. Zusätzlich wächst das Geschäft durch Zukäufe in Spanien. Das operative EBITDA stieg um 15,9 Prozent auf 120,8 Millionen Euro, die berichtete Marge lag bei 60,9 Prozent und damit unter dem Vorjahr – vor allem wegen der margenschwächeren Zukäufe.
Die Aktionäre
Rückkäufe und Margenversprechen
Aktionäre profitieren von umfangreichen Rückkäufen: Allein im dritten Quartal erwarb Scout24 eigene Aktien für 165 Millionen Euro. Am Tag der Zahlen sprang die Scout24 Aktie um fast sieben Prozent auf rund 90 Euro. Für das Gesamtjahr hält der Vorstand an einer EBITDA-Marge von bis zu 61 Prozent fest, organisch bis zu 64 Prozent. Im vierten Quartal soll die organische Marge deutlich stärker zulegen.
Scout24 wächst unabhängig vom Immobilienzyklus, weil Makler und Eigentümer auf digitale Werkzeuge angewiesen sind. Die Spanien-Zukäufe drücken kurzfristig die Marge, verbreitern aber das Geschäft.
Häufige Fragen zur Scout24 Aktie
Wie stark ist Scout24 im dritten Quartal gewachsen?
Der Umsatz stieg um 19,7 Prozent auf 198,2 Millionen Euro, organisch um 10,1 Prozent.
Was erwartet Scout24 für 2026?
Ein Umsatzwachstum von rund 18 Prozent und eine EBITDA-Marge von bis zu 61 Prozent.
Kauft Scout24 eigene Aktien zurück?
Ja. Im dritten Quartal kaufte das Unternehmen eigene Aktien für 165 Millionen Euro zurück.
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