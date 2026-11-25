Wie stark ist Scout24 im dritten Quartal gewachsen?

Der Umsatz stieg um 19,7 Prozent auf 198,2 Millionen Euro, organisch um 10,1 Prozent.

Was erwartet Scout24 für 2026?

Ein Umsatzwachstum von rund 18 Prozent und eine EBITDA-Marge von bis zu 61 Prozent.

Kauft Scout24 eigene Aktien zurück?

Ja. Im dritten Quartal kaufte das Unternehmen eigene Aktien für 165 Millionen Euro zurück.