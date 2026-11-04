Scout24 Aktie springt um 6,84%: Zahlen schlagen Erwartungen!

Scout24 liefert etwas mehr als erwartet – und die Börse reagiert deutlich. In ihrer Scout24-Aktienanalyse vom 04.11.2026 bestätigt Annick Maas von Bernstein Research für die Scout24-Aktie (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker: G24) das Kursziel 90 Euro und das Rating "outperform". Das Zahlenwerk liegt nach Einschätzung der Analystin leicht über den Erwartungen. Zudem rechnet der Internetportal-Betreiber nun damit, das obere Ende seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr zu erreichen. Beim angegebenen Kursstand steigt die Aktie um 5,80 Euro beziehungsweise 6,84% auf 90,55 Euro – und liegt damit bereits knapp über dem bestätigten Analystenziel.