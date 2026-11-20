JPMorgan-Analyst Marcus Diebel hat die Studie am 20. November kurz nach Mitternacht (GMT) veröffentlicht. Nach Angaben der dpa-AFX-Analyser-Meldung sieht er die Lage der Onlineportal-Betreiber eher verschlechtert als verbessert. Die Erholung der vergangenen Wochen habe ihn nicht überzeugt: Nach dem starken Kursrückgang durch KI-Verdrängungssorgen hätten zuletzt einige Anleger wieder Mut gefasst, er teile diese Zuversicht nicht.

Als Grund nennt Diebel eigene Praxistests. Seine Anwendungsfälle in der Immobiliensuche zeigten, dass sogenannte agentische KI – also Software, die selbstständig recherchiert und handelt – bereits überzeugende, teils deutlich bessere Funktionen biete als klassische Suchmasken. Das neue Kursziel der Analysten von JPMorgan liegt mit 84 Euro nur knapp über dem aktuellen Kurs.