Scout24 Aktie im freien Fall: Fünf Verlusttage in Folge – wie KI-Agenten ImmobilienScout24 bedrohen

aktiencheck.de Redaktion 22.11.2026, 10:39 2 Min.

Die Scout24 Aktie verliert in einer Woche 11,26 Prozent und schließt bei 80,75 Euro. Nach der JPMorgan-Abstufung am Freitag stellt sich die Frage: Wie groß ist die KI-Gefahr für ImmobilienScout24 wirklich – und was ist schon eingepreist?

Fünf Handelstage, fünf Verluste: Die Scout24 Aktie (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Xetra-Symbol: G24, US-Symbol: SCOTF) hat in dieser Woche 11,26 Prozent verloren und notiert bei 80,75 Euro. Der Betreiber von ImmobilienScout24 war damit einer der größten Verlierer im DAX. Der Auslöser kam am Freitag: JPMorgan stufte die Scout24 Aktie ab und verwies auf KI-Suchagenten. Wochenminus der Scout24 Aktie -11,26 % Tagesverlust am Freitag -8,03 % Schlusskurs am 20. November 80,75 € Verlusttage in Folge 5 Quelle : Xetra-Schlusskurse, eigene Berechnung Scout24 Aktie: Xetra-Schlusskurse der Woche Euro 0 25 50 75 100 88,95 88,65 87,80 80,75 Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Vorwochenschluss 13.11.: 91,00 Euro Quelle : Xetra, laut Wochenanalyse 21.11. Daten als Tabelle Montag 90,85 Dienstag 88,95 Mittwoch 88,65 Donnerstag 87,80 Freitag 80,75 Der Auslöser Wenn der KI-Assistent die Wohnung sucht JPMorgan-Analyst Marcus Diebel sieht das Geschäftsmodell der Scout24 Aktie unter Druck: KI-Agenten bieten bereits überzeugende Funktionen bei der Immobiliensuche. Mittelfristig drohen nach seiner Einschätzung Einbußen bei den margenstarken Werbeeinnahmen, härtere Verhandlungen mit Maklern und weniger Inserate. Scout24 lebt von Gebühren der Makler und Eigentümer. Sucht ein KI-Assistent quer über alle Quellen, könnte die Plattform an Bedeutung verlieren. 01 Software-Ausverkauf Schon am Dienstag zog der weltweite Ausverkauf bei Softwarewerten wie SAP die Scout24 Aktie mit nach unten. 02 Anthropic-Börsengang Der Börsengang von Anthropic rückte die Fähigkeiten von KI-Agenten in den Fokus der Anleger. 03 Hohe Fallhöhe Als Qualitätswert war die Scout24 Aktie zuvor hoch bewertet, entsprechend heftig fiel die Reaktion aus. Was für die Scout24 Aktie spricht Marktführer: ImmobilienScout24 ist das führende Immobilienportal in Deutschland.

Eigene KI-Strategie: Scout24 setzt selbst auf KI-Funktionen.

Daten und Netzwerk: Makler-Beziehungen sind schwer zu kopieren. Was die Scout24 Aktie belastet KI-Disruption: Suchagenten könnten Nutzerverkehr abziehen.

Margendruck: Härtere Verhandlungen mit Maklern drohen.

Weitere Abstufungen: Folgen andere Analysten, hält der Druck an. Stammdaten der genannten Unternehmen: Scout24 Aktie – ISIN DE000A12DM80, WKN A12DM8, Symbol G24, US-Symbol SCOTF. JPMorgan Chase – ISIN US46625H1005, WKN 850628, Symbol CMC, US-Symbol JPM. SAP – ISIN DE0007164600, WKN 716460, Symbol SAP, US-Symbol SAP. Anthropic – ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Symbol 1ANT, US-Symbol ANT. Häufige Fragen zur Scout24 Aktie Warum fällt die Scout24 Aktie so stark?

Eine JPMorgan-Abstufung mit Verweis auf KI-Suchagenten löste am Freitag ein Minus von 8,03 Prozent aus. Auf Wochensicht verlor die Scout24 Aktie 11,26 Prozent. Wie lauten ISIN und WKN der Scout24 Aktie?

Die ISIN lautet DE000A12DM80, die WKN A12DM8. Das Xetra-Symbol ist G24. Fazit Die Scout24 Aktie zahlt den Preis für die KI-Angst, die nach der Software nun die Plattformen erreicht. Ob KI-Agenten ImmobilienScout24 verdrängen oder als zusätzlicher Vertriebskanal dienen, ist offen. Bis dahin bleibt die Aktie empfindlich für jede neue KI-Einschätzung.

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