Scout24-Aktie DAX Verlierer: KI-Agenten auf Wohnungssuche – warum das Immobilienportal den Ausverkauf anführt

aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 11:33 4 Min.

Die Scout24-Aktie ist einer der größten DAX Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 11,26 Prozent auf 80,75 Euro belegt der Betreiber von ImmobilienScout24 Platz drei der Wochenverlierer. Eine Abstufung durch JPMorgan mit Verweis auf KI-Suchagenten löste am Freitag den Absturz aus. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursverlust, die Sorge um das Geschäftsmodell und die Gegenargumente.

Bild: Foto: Scout24 SE (Pressebild, Medium 1951), auf 1.200 x 675 Pixel zugeschnitten

Die Wohnungssuche gehört zu den Aufgaben, die Millionen Deutsche Woche für Woche auf ImmobilienScout24 erledigen. Doch was, wenn ein KI-Assistent diese Suche künftig übernimmt? Genau diese Frage traf die Scout24-Aktie (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Xetra-Kürzel: G24, US-Handelssymbol: SCOTF im außerbörslichen Handel) in dieser Woche mit voller Wucht. Mit einem Minus von 11,26 Prozent auf 80,75 Euro ist der Portalbetreiber einer der größten DAX Verlierer der Woche und belegt Platz drei unter den Wochenverlierern. Allein am Freitag brach die Aktie um 8,03 Prozent ein. Unsere Wochenanalyse zeigt die Hintergründe. Wochenminus der Scout24-Aktie, Platz 3 der DAX-Wochenverlierer -11,26 % Tagesverlust am Freitag, größter DAX-Verlierer des Tages -8,03 % Xetra-Schluss am Freitag, 20. November 80,75 € Verlusttage in Folge 5 Quelle : Xetra-Schlusskurse laut onvista, eigene Berechnung; dpa-AFX Wochenanalyse Vier ruhige Tage, ein Absturz: so lief die Woche der Scout24-Aktie Bis Donnerstag verlor die Scout24-Aktie nur langsam an Boden. Dann kam der Freitag – und mit ihm eine Analystenstudie, die das Geschäftsmodell in Frage stellt. Montag: Die Aktie gab 0,16 Prozent auf 90,85 Euro nach. Dienstag: Im weltweiten Software-Ausverkauf verlor Scout24 2,09 Prozent auf 88,95 Euro. Mittwoch und Donnerstag: Weitere leichte Abgaben auf 88,65 und 87,80 Euro. Freitag – der Absturz. Die US-Bank JPMorgan stufte die Scout24-Aktie ab. Mit einem Minus von 8,03 Prozent auf 80,75 Euro war Scout24 der größte DAX Verlierer des Tages. Die Gründe für den Kursverlust Wenn die KI das Inserat liest Der Auslöser am Freitag war eine Abstufung durch JPMorgan-Analyst Marcus Diebel. Seine Begründung trifft den Kern des Geschäftsmodells: KI-Agenten bieten bereits überzeugende Funktionen bei der Immobiliensuche. Mittelfristig drohen nach seiner Einschätzung Einbußen bei den margenstarken Werbeeinnahmen, härtere Verhandlungen mit Maklern und möglicherweise weniger Inserate und Nutzerverkehr. Scout24 verdient sein Geld vor allem mit Gebühren von Maklern und Eigentümern, die ihre Objekte auf der Plattform präsentieren. Sucht künftig ein KI-Assistent quer über alle Quellen, könnte die Plattform an Bedeutung verlieren. 01 Abstufung durch JPMorgan Die Abstufung mit Verweis auf KI-Suchagenten löste den Absturz am Freitag aus. 02 KI-Angst im Plattformgeschäft Nach Softwarekonzernen wie SAP geraten nun auch Online-Plattformen unter Generalverdacht, von KI-Agenten verdrängt zu werden. 03 Anthropic-Börsengang Der Rekord-Börsengang von Anthropic rückte die Fähigkeiten von KI-Agenten in dieser Woche besonders in den Fokus. 04 Hohe Bewertung Als Qualitätswert war Scout24 zuvor hoch bewertet – entsprechend groß ist die Fallhöhe. Einordnung Ein starkes Geschäft unter Generalverdacht Die Ironie: Scout24 setzt selbst auf künstliche Intelligenz und hatte erst zu Wochenbeginn mit KI-Funktionen und dem Wachstum in Spanien für Zuversicht gesorgt. Die Plattform verfügt über eine starke Marktstellung, eine große Datenbasis und enge Beziehungen zu Maklern – Vorteile, die ein KI-Agent nicht einfach ersetzen kann. Ob KI-Assistenten Plattformen wie ImmobilienScout24 tatsächlich verdrängen oder eher als zusätzlicher Vertriebskanal nutzen, ist offen. Der Markt hat in dieser Woche aber zunächst das Risiko eingepreist. Was für eine Erholung des Wochenverlierers Scout24 spricht Marktführerschaft: ImmobilienScout24 ist das führende Immobilienportal in Deutschland.

Eigene KI-Strategie: Scout24 integriert KI-Funktionen in seine Angebote.

Daten und Netzwerk: Die Beziehungen zu Maklern und die Datenbasis sind schwer zu kopieren.

Gesunkene Bewertung: Nach dem Rückgang um mehr als 11 Prozent ist die Aktie deutlich günstiger. Was den Wochenverlierer weiter belasten kann KI-Disruption: KI-Suchagenten könnten Nutzerverkehr und Werbeeinnahmen abziehen.

Druck von Maklern: Härtere Preisverhandlungen könnten die Margen belasten.

Weitere Abstufungen: Folgen andere Analysten der Argumentation, könnte der Druck anhalten.

Stimmung im Tech-Sektor: Der Ausverkauf bei KI-nahen und KI-gefährdeten Werten ist noch nicht vorbei. Steckbrief der Scout24-Aktie ISIN: DE000A12DM80 · WKN: A12DM8

Deutsches Handelssymbol: G24 (Xetra) · US-Handelssymbol: SCOTF (außerbörslich)

Branche: Online-Immobilienplattformen

Sitz: Berlin Häufige Fragen zur Scout24-Aktie Warum ist die Scout24-Aktie einer der DAX Verlierer der Woche?

Eine Abstufung durch JPMorgan mit Verweis auf KI-Suchagenten löste am Freitag einen Kurssturz um 8,03 Prozent aus. Auf Wochensicht verlor die Scout24-Aktie 11,26 Prozent. Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Scout24-Aktie?

Die ISIN lautet DE000A12DM80, die WKN A12DM8. Auf Xetra wird die Aktie unter G24 gehandelt, in den USA außerbörslich unter SCOTF. Warum gelten KI-Agenten als Gefahr für Scout24?

KI-Assistenten könnten die Immobiliensuche übernehmen und Nutzerverkehr sowie Werbeeinnahmen von Plattformen wie ImmobilienScout24 abziehen. Welche Werte fielen in dieser Woche noch stark?

SAP und die Deutsche Bank verloren noch stärker als Scout24, dahinter folgten Siemens Energy und Hochtief. Fazit der Wochenanalyse: Die KI-Frage erreicht die Plattformen Die Scout24-Aktie ist einer der größten DAX Verlierer der Woche, weil die KI-Angst nach der Software nun auch die Online-Plattformen erreicht hat. Der Wochenverlierer muss beweisen, dass KI-Agenten für ImmobilienScout24 eher Werkzeug als Bedrohung sind. Bis dahin dürfte die Aktie empfindlich auf jede neue Einschätzung zum Thema KI und Immobiliensuche reagieren.

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