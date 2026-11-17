Die Scout24 Aktie (Kürzel: G24, ISIN: DE000A12DM80) gehört am Dienstagmittag zu den größten DAX Verlierern. Gegen 12:40 Uhr kostet das Papier im Xetra-Handel 89,00 Euro, ein Minus von 2,04 Prozent zum Vortagesschluss von 90,85 Euro. Gegen 12:10 Uhr hatte der Abschlag noch bei 1,76 Prozent gelegen. Einen konkreten Auslöser gibt es nicht: Der Betreiber von ImmoScout24 leidet unter der allgemeinen Schwäche des Marktes und unter Gewinnmitnahmen nach einem starken Lauf.
Scout24 Aktie DAX Verlierer: Gewinnmitnahmen nach dem Lauf ans Jahreshoch – ist die 90-Euro-Marke nur kurz verloren?
Die Scout24 Aktie zählt am Dienstagmittag zu den größten DAX Verlierern: Gegen 12:40 Uhr notiert sie bei 89,00 Euro, gut 2 Prozent unter dem Vortag. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht – nach dem kräftigen Anstieg der vergangenen Wochen nehmen Anleger im schwachen, KI-scheuen Markt Gewinne mit.
DAX Verlierer am Mittag
Warum fällt die Scout24 Aktie heute? Kein Auslöser, aber viel Vorlauf
Der DAX gibt gegen 12:40 Uhr rund 0,6 Prozent nach. Scout24 verliert mehr als das Dreifache – ohne dass es dafür eine Unternehmensnachricht gäbe.
Keine Unternehmensmeldung, kein Analysten-Downgrade
Bis zum Mittag hat Scout24 keine kursrelevante Mitteilung veröffentlicht, auch eine Abstufung durch Analysten ist nicht bekannt. Die jüngsten Studien großer Häuser fielen zuletzt überwiegend positiv aus.
Gewinnmitnahmen nach dem Jahreshoch
Die Aktie war in den vergangenen Wochen kräftig gestiegen und hatte am 13. November ein neues 52-Wochen-Hoch markiert. Am Montag gehörte Scout24 noch zu den DAX Gewinnern. Ein Teil des heutigen Rückgangs dürfte schlicht Gewinnmitnahme sein.
Schwacher Gesamtmarkt mit Tech-Abgaben
Vor den Nvidia-Zahlen und nach neuen US-Exportregeln für KI-Chips ist der Technologiesektor in Europa am schwächsten. Plattformwerte wie Scout24 werden davon mit erfasst.
Wichtig zur Einordnung: Keine der ausgewerteten Quellen nennt einen konkreten Grund für das heutige Minus. Im Hintergrund schwingt bei Internetportalen seit Monaten die Frage mit, ob KI-Assistenten Suchanfragen an den Plattformen vorbei lenken könnten. Bernstein hatte im Oktober nach Tests mit KI-Agenten argumentiert, dass dieses Risiko für Immobilienportale geringer sei als von Pessimisten angenommen. Einen direkten Bezug zum heutigen Kursrückgang stellt keine Quelle her.
Wie stehen die DAX Gewinner und DAX Verlierer am Mittag?
|Rang
|DAX Gewinner
|Kurs
|Veränderung
|DAX Verlierer
|Kurs
|Veränderung
|1
|Zalando
|28,34 €
|+1,11 %
|Deutsche Bank
|31,74 €
|−3,58 %
|2
|Merck KGaA
|151,15 €
|+0,97 %
|SAP
|208,20 €
|−2,44 %
|3
|Deutsche Telekom
|27,18 €
|+0,67 %
|Scout24
|89,00 €
|−2,04 %
|4
|Henkel Vz.
|88,24 €
|+0,55 %
|Rheinmetall
|754,80 €
|−1,94 %
|5
|Vonovia
|16,91 €
|+0,54 %
|adidas
|173,60 €
|−1,92 %
Veränderung zum Xetra-Schluss vom 16.11.2026. DAX gegen 12:42 Uhr bei rund 26.430 Punkten (−0,63 %).
Quelle: finanzen.ch DAX-Kursliste (Xetra, 15 Min. verzögert), Kurszeiten 12:37–12:41 Uhr
Einordnung
Wie gut läuft das Geschäft von Scout24?
Operativ gibt es wenig zu bemängeln. Im dritten Quartal, vorgelegt am 4. November, stieg der Umsatz um 19,7 Prozent auf 198,2 Millionen Euro; organisch, also ohne das Spanien-Geschäft, waren es 10,1 Prozent. Das operative EBITDA aus dem laufenden Geschäft wuchs um 15,9 Prozent auf 120,8 Millionen Euro. Die Marge sank allerdings um 2,0 Prozentpunkte auf 60,9 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie legte um 21,5 Prozent auf 1,09 Euro zu.
Für 2026 konkretisierte Scout24 die Prognose: Der Umsatz soll nun um rund 18 Prozent wachsen, zuvor lag die Spanne bei 16 bis 18 Prozent. Die Margenziele wurden bestätigt. Zudem kaufte das Unternehmen im dritten Quartal für 165 Millionen Euro eigene Aktien zurück. Analysten von Jefferies sprachen laut dpa-AFX von einem insgesamt soliden Zahlenwerk.
Wie sieht das Chartbild der Scout24 Aktie aus?
Seit Jahresbeginn liegt die Scout24 Aktie laut boerse.de und ariva rund 6 Prozent im Plus, auf Sicht eines Monats deutlich zweistellig. Das Tief der vergangenen zwölf Monate lag Ende März bei knapp 63 Euro, das Hoch wurde am 13. November knapp über 91 Euro markiert. Mit dem heutigen Rückgang fällt die Aktie wieder unter die runde Marke von 90 Euro. Vom Rekordhoch bei 122,20 Euro aus dem Juli 2025 ist sie weiterhin weit entfernt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis beziffert ariva auf rund 22.
Welche Termine sollten Scout24-Anleger kennen?
Die vorläufigen Zahlen für das Gesamtjahr 2026 und das vierte Quartal legt Scout24 am 25. Februar 2027 vor. Für 2025 hatte das Unternehmen im Juni eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie gezahlt. Kurzfristig dürfte die Aktie vor allem von der Stimmung im Gesamtmarkt abhängen – am Abend stehen die Nvidia-Zahlen an.
FAQ zur Scout24 Aktie
Warum fällt die Scout24 Aktie heute?
Ohne konkrete Unternehmensnachricht. Nach dem starken Anstieg bis zum Jahreshoch am 13. November nehmen Anleger im schwachen, technologiescheuen Markt vor den Nvidia-Zahlen Gewinne mit – das ist eine Einordnung, kein gemeldeter Auslöser.
Wie steht die Scout24 Aktie am Mittag?
Gegen 12:40 Uhr bei 89,00 Euro im Xetra-Handel, minus 2,04 Prozent.
Welches Kürzel und welche ISIN hat die Scout24 Aktie?
Das Handelskürzel lautet G24, die ISIN DE000A12DM80.
Wann legt Scout24 die nächsten Zahlen vor?
Die vorläufigen Jahreszahlen 2026 sind für den 25. Februar 2027 angekündigt.
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