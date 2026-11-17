Operativ gibt es wenig zu bemängeln. Im dritten Quartal, vorgelegt am 4. November, stieg der Umsatz um 19,7 Prozent auf 198,2 Millionen Euro; organisch, also ohne das Spanien-Geschäft, waren es 10,1 Prozent. Das operative EBITDA aus dem laufenden Geschäft wuchs um 15,9 Prozent auf 120,8 Millionen Euro. Die Marge sank allerdings um 2,0 Prozentpunkte auf 60,9 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie legte um 21,5 Prozent auf 1,09 Euro zu.

Für 2026 konkretisierte Scout24 die Prognose: Der Umsatz soll nun um rund 18 Prozent wachsen, zuvor lag die Spanne bei 16 bis 18 Prozent. Die Margenziele wurden bestätigt. Zudem kaufte das Unternehmen im dritten Quartal für 165 Millionen Euro eigene Aktien zurück. Analysten von Jefferies sprachen laut dpa-AFX von einem insgesamt soliden Zahlenwerk.