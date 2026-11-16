Scout24 Aktie: DAX Gewinner – KI und Spanien treiben das Wachstum, kommt jetzt der Angriff auf 100 Euro?

Im dritten Quartal steigerte Scout24 den Konzernumsatz um 19,7 Prozent auf 198,2 Millionen Euro. Ohne die Zukäufe in Spanien lag das organische Wachstum bei 10,1 Prozent. Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit stieg um 15,9 Prozent auf 120,8 Millionen Euro. Die Marge sank zwar von 62,9 auf 60,9 Prozent, vor allem wegen höherer Marketingausgaben und Abschreibungen auf Forderungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte aber um 21,5 Prozent auf 1,09 Euro – auch dank laufender Aktienrückkäufe. Für 2026 erwartet Scout24 nun ein Umsatzwachstum von rund 18 Prozent statt bisher 16 bis 18 Prozent. An der Margenprognose von bis zu 61 Prozent hält das Management fest.