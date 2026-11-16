Die Scout24 Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort und zählt zum Wochenstart zu den DAX Gewinnern. Um 9:04 Uhr notiert das Papier des Immobilienportal-Betreibers bei 91,70 Euro, ein Plus von 1,44 Prozent. Damit bewegt sich die Scout24-Aktie im Bereich ihrer höchsten Kurse der vergangenen zwölf Monate. Seit den Quartalszahlen Anfang November geht es fast ohne Unterbrechung nach oben. Während Technologiewerte nach dem Nvidia-Beben unter Druck stehen, gilt Scout24 als Gewinner der künstlichen Intelligenz – nicht als Opfer.
Scout24 Aktie: DAX Gewinner – KI und Spanien treiben das Wachstum, kommt jetzt der Angriff auf 100 Euro?
Die Scout24 Aktie gehört am Montagmorgen zu den DAX Gewinnern: Plus 1,44 Prozent auf 91,70 Euro. Der Betreiber von ImmoScout24 hat seine Umsatzprognose auf rund 18 Prozent Wachstum präzisiert, setzt auf KI-Produkte und wächst in Spanien. Analysten sehen Kursziele bis 140 Euro. Was die Scout24 Aktie antreibt und wo die Risiken liegen.
Der Auslöser
Prognose am oberen Rand: warum die Scout24 Aktie steigt
Scout24 hat Anfang November mit dem dritten Quartal überzeugt und den Ausblick präzisiert. Die Kursreaktion war stark – und sie hält an. Der Markt honoriert ein Geschäftsmodell, das zweistellig wächst und dabei Margen um 60 Prozent erzielt.
Im dritten Quartal steigerte Scout24 den Konzernumsatz um 19,7 Prozent auf 198,2 Millionen Euro. Ohne die Zukäufe in Spanien lag das organische Wachstum bei 10,1 Prozent. Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit stieg um 15,9 Prozent auf 120,8 Millionen Euro. Die Marge sank zwar von 62,9 auf 60,9 Prozent, vor allem wegen höherer Marketingausgaben und Abschreibungen auf Forderungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte aber um 21,5 Prozent auf 1,09 Euro – auch dank laufender Aktienrückkäufe. Für 2026 erwartet Scout24 nun ein Umsatzwachstum von rund 18 Prozent statt bisher 16 bis 18 Prozent. An der Margenprognose von bis zu 61 Prozent hält das Management fest.
Profi-Kunden als Motor
Der Umsatz mit Maklern und anderen gewerblichen Kunden stieg um 23,3 Prozent auf 146,7 Millionen Euro, das operative Ergebnis des Segments um 19,4 Prozent.
Private Kunden beschleunigen
Das Privatkundengeschäft wuchs um 10,5 Prozent auf 51,6 Millionen Euro, die Abo-Umsätze legten um 10,4 Prozent zu.
KI-Strategie Agentic OS
Ein KI-Bewerbungsassistent hilft Wohnungssuchenden, die Anwendung „Proppi“ soll Maklern wiederkehrende Aufgaben abnehmen.
Spanien als Wachstumsfeld
Aus den Zukäufen in Spanien sollen 7 bis 8 Prozentpunkte des diesjährigen Umsatzwachstums stammen.
Die KI-Frage
Gewinner statt Opfer: warum KI für Scout24 ein Vorteil ist
Lange fürchteten Anleger, KI-Assistenten könnten Portale wie ImmoScout24 überflüssig machen. Scout24 dreht das Argument um: Wer den größten Datenschatz zu deutschen Immobilien besitzt, kann KI am besten nutzen. Rund 40 Prozent der privaten Mitgliedschaften entfallen bereits auf die höherwertigen Pakete Pro oder Unlimited. Das Punkteangebot ImmoPunkte nutzten im September mehr als 10.000 gewerbliche Kunden, das Nutzungsvolumen stieg um mehr als 30 Prozent. Für die Scout24 Aktie bedeutet das: Die Gesellschaft monetarisiert ihre Marktstellung zunehmend über Zusatzdienste.
Die Analysten
Kursziele von 91 bis 140 Euro: die Mehrheit ist optimistisch
Nach den Quartalszahlen haben zahlreiche Analysten ihre Kursziele für die Scout24 Aktie angehoben. Die UBS sieht nun 117 Euro, Metzler 111 Euro, Barclays 110 Euro, Goldman Sachs 105 Euro und Jefferies 103 Euro – alle mit positiver Einstufung. Am optimistischsten ist Berenberg mit 140 Euro. Vorsichtiger ist Santander: Das Haus stufte die Aktie auf „Neutral“ ab, erhöhte das Ziel aber auf 99,30 Euro. Bernstein bleibt bei „Outperform“ mit 91 Euro – ein Ziel, das die Aktie bereits erreicht hat. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Scout24 Aktie: die 100-Euro-Marke im Visier
Charttechnisch bewegt sich die Scout24 Aktie an der Oberseite ihrer Zwölf-Monats-Spanne. Der Bereich um 91 bis 93 Euro ist die Zone, die es zu überwinden gilt. Gelingt das nachhaltig, rückt die psychologisch wichtige Marke von 100 Euro in den Blick – zugleich das Niveau mehrerer Analystenziele. Nach unten liegt eine erste Unterstützung im Bereich von rund 85 bis 89 Euro – dem Kursniveau vor und direkt nach den Quartalszahlen.
Häufige Fragen zur Scout24 Aktie
Warum ist die Scout24 Aktie heute DAX Gewinner?
Die Aktie setzt ihren Aufwärtstrend nach starken Quartalszahlen fort. Scout24 hat die Umsatzprognose auf rund 18 Prozent Wachstum präzisiert und gilt als Profiteur künstlicher Intelligenz.
Wie stark wächst Scout24?
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 19,7 Prozent auf 198,2 Millionen Euro, organisch um 10,1 Prozent.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 91 Euro (Bernstein) bis 140 Euro (Berenberg). UBS sieht 117 Euro, Barclays 110 Euro, Goldman Sachs 105 Euro.
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