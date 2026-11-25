Die Bank bestätigte am Mittwoch lediglich den Termin: Am 2. Dezember legt sie als erstes der großen kanadischen Institute die Zahlen für das vierte Quartal vor. Kursbewegend war das Marktumfeld. Finanzwerte schlossen in Toronto im Minus, belastet von hartnäckiger US-Inflation und neuen Zollvorschlägen. Vor dem Bericht verringern Anleger ihr Risiko, zumal der Kurs 2026 kräftig gestiegen ist.