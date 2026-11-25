Der Countdown zu den Zahlen läuft, der Kurs gibt nach: Die Bank of Nova Scotia Aktie (Scotiabank, ISIN: CA0641491075, WKN: 850388, Handelssymbol Toronto: BNS, deutsches Handelssymbol: BKN, US-Handelssymbol: BNS) gehört mit einem Minus von 1,34 Prozent zu den S&P/TSX Composite Verlierern am Mittwoch. Das Papier schließt bei 119,71 kanadischen Dollar, 1,62 Dollar unter dem Vortag.
Scotiabank Aktie: S&P/TSX Composite Verlierer – eine Woche vor den Jahreszahlen wird die Bank of Nova Scotia verkauft
Die Aktie der Bank of Nova Scotia verliert in Toronto 1,34 Prozent auf 119,71 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Composite Verlierern. Am 2. Dezember eröffnet die Scotiabank die Berichtssaison der kanadischen Großbanken. Nach einem Rekordquartal ist die Messlatte hoch.
Die Gründe für den Kursverlust
Banken auf der Verkaufsliste: was den S&P/TSX Composite Verlierer drückt
Die Bank bestätigte am Mittwoch lediglich den Termin: Am 2. Dezember legt sie als erstes der großen kanadischen Institute die Zahlen für das vierte Quartal vor. Kursbewegend war das Marktumfeld. Finanzwerte schlossen in Toronto im Minus, belastet von hartnäckiger US-Inflation und neuen Zollvorschlägen. Vor dem Bericht verringern Anleger ihr Risiko, zumal der Kurs 2026 kräftig gestiegen ist.
Hohe Messlatte
Im dritten Quartal erzielte die Scotiabank einen Rekordgewinn. Eine Wiederholung ist kein Selbstläufer.
Sonderbelastung
Im vierten Quartal fällt eine Abschreibung latenter Steuern in Chile an.
Lateinamerika
Das Auslandsgeschäft macht die Bank anfälliger für Handelskonflikte und Währungsschwankungen.
Einordnung
Rekordquartal als Ausgangspunkt
Im dritten Quartal verdiente die Scotiabank 2,95 Milliarden kanadische Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg von 1,88 auf 2,28 Dollar, die Eigenkapitalrendite lag über 14 Prozent. Vorstandschef Scott Thomson baut die Bank um: weniger Lateinamerika, mehr Nordamerika. Die Beteiligung an der US-Regionalbank KeyCorp soll im vierten Quartal rund 96 Millionen Dollar zum Ergebnis beitragen.
Häufige Fragen zur Bank of Nova Scotia Aktie
Warum ist die Bank of Nova Scotia Aktie S&P/TSX Composite Verlierer?
Die Aktie fiel um 1,34 Prozent auf 119,71 kanadische Dollar. Finanzwerte schlossen im Minus, vor den Quartalszahlen nehmen Anleger Gewinne mit.
Wann legt die Scotiabank Zahlen vor?
Am 2. Dezember 2026 veröffentlicht die Bank die Ergebnisse des vierten Quartals.
Wie lief das dritte Quartal?
Die Bank erzielte einen Nettogewinn von 2,95 Milliarden kanadischen Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,28 Dollar.
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