kumulierte Abflüsse beim EMB über zwei Wochen 437 Mio. $

Abflüsse in der Vorwoche, der zweite Wochenabfluss in Folge über 135 Mio. $

Zuflüsse in US-Anleihe-ETFs insgesamt in einer Woche bis 11.11. 11,86 Mrd. $