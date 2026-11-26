Beim größten Schwellenländer-Anleihe-ETF zieht Geld ab. Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) verzeichnete in der Woche vor dem 23. November 2026 Abflüsse von mehr als 135 Millionen Dollar, den zweiten Wochenabfluss in Folge. Zusammen summieren sich die Abflüsse auf 437 Millionen Dollar und machen die Zuflüsse vom Monatsanfang zunichte, berichtet Longbridge unter Berufung auf Wallstreetcn. Als Grund nennt der Bericht die Aussicht auf mögliche Zinserhöhungen der US-Notenbank, die den Risikoappetit dämpft.
Schwellenländer-Anleihen: ETF-Anleger ziehen 437 Millionen Dollar aus dem EMB ab – bremst die Fed-Angst die Jagd nach Rendite?
Der größte Schwellenländer-Anleihe-ETF EMB verzeichnete zwei Wochen in Folge Abflüsse, zuletzt über 135 Millionen Dollar. Was die Zinserhöhungs-Wetten der Fed für Anleihe-ETFs bedeuten.
Warum belasten Fed-Zinserhöhungen Schwellenländer-Anleihen?
Schwellenländer-Anleihen in Dollar werden von Staaten und Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern begeben. Sie zahlen einen Renditeaufschlag auf US-Staatsanleihen, weil Anleger das höhere Ausfall- und Liquiditätsrisiko vergütet haben wollen. Steigen die Zinsen in den USA, wird der sichere Vergleichszins attraktiver, und Dollar-Schulden werden für die Emittenten teurer. Beides kann Anleger dazu bewegen, Risiko zu reduzieren.
Aktuell rechnet der Markt laut IG mit einer Fed-Zinserhöhung im Dezember; die Wahrscheinlichkeit liege bei etwa 98 Prozent (IG, 25. November 2026). Die Fed tagt am 9. Dezember. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen notierte am 25. November nach Berichten bei rund 4,83 Prozent, IG nannte etwa 4,93 Prozent. aktiencheck.de gibt keine Zins- oder Renditeprognose ab.
Wie entwickeln sich Anleihe-ETFs insgesamt?
Der Abfluss beim EMB ist kein Trend für den gesamten Anleihemarkt. Laut ETF Action flossen in Anleihe-ETFs bis zum 11. November binnen einer Woche 11,86 Milliarden Dollar, in einem Monat 59,27 Milliarden Dollar und seit Jahresbeginn 586,12 Milliarden Dollar; das verwaltete Vermögen der Kategorie lag bei 2.791,37 Milliarden Dollar. Das Interesse konzentriert sich dort aber auf kurze Laufzeiten und bessere Bonitäten.
|ETF
|Fluss
|SGOV (US-Geldmarkt/Kurzläufer)
|+366,9 Mio. $
|LQD (Unternehmensanleihen, Investment Grade)
|+249,0 Mio. $
|VTEB (US-Municipals)
|–260,1 Mio. $
|TLT (lange US-Treasuries)
|–194,1 Mio. $
|HYG (High Yield)
|–184,9 Mio. $
Eintageswerte, Stand 11.11.2026; die EMB-Abflüsse beziehen sich auf die Woche vor dem 23.11.2026 und sind nicht direkt vergleichbar.
Quelle: ETF Action (Stand 11.11.2026); Longbridge (23.11.2026)
Auffällig ist das Muster: Anleger bevorzugen kurze Laufzeiten und Unternehmensanleihen mit guter Bonität (Investment Grade), während lange Treasuries und Hochzinsanleihen (High Yield) Abflüsse verzeichneten. Das ist eine Momentaufnahme eines einzelnen Handelstags.
Was sagen Kreditmarkt-Daten zu Risikoanleihen?
PIMCO sieht laut investingLive (24. November 2026) den Unternehmensanleihemarkt gespalten: Die Schwächsten unter den Kreditnehmern könnten bei einer Refinanzierung zu aktuellen Renditen rund zehn Prozentpunkte höhere Zinsen zahlen müssen. Der US-High-Yield-Spread lag laut IG in der frühen November-Schwäche bei 348 Basispunkten, dem höchsten Wert seit Mai 2025. Einzelne Schwellenländer-Renditen und Spreads konnte die Redaktion für diesen Artikel nicht belegen.
Welche Termine sind für Anleihe-ETFs wichtig?
Im Mittelpunkt stehen die Fed-Sitzung am 9. Dezember und die EZB-Sitzung am 17. Dezember sowie die folgenden US-Inflations- und Arbeitsmarktdaten. Am 26. November bleibt der US-Anleihemarkt wegen Thanksgiving geschlossen, am 27. November ist ein vorzeitiger Handelsschluss üblich.
Häufige Fragen zu Schwellenländer-Anleihen und Anleihe-ETFs
Was ist der EMB? Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF bildet einen Index von Dollar-Anleihen aus Schwellenländern ab und gilt als einer der größten seiner Art.
Warum fließt Geld aus Schwellenländer-Anleihen ab? Laut dem Bericht dämpft die Aussicht auf Zinserhöhungen der Fed den Risikoappetit. Weitere Gründe können zusätzlich eine Rolle spielen.
Sind Anleihe-ETFs sicher? Anleihe-ETFs bündeln viele Anleihen, unterliegen aber Kursschwankungen, Zinsänderungsrisiken und Emittentenrisiken.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins einer Anleihe, die Rendite berücksichtigt zusätzlich den aktuellen Kurs.
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