Schwellenländer-Anleihen erleben ein seltenes Paradox: Die Staaten aus Lateinamerika, Asien, Afrika und Osteuropa verkaufen laut einem Bloomberg-Bericht vom 15. November rund 41 Prozent weniger Anleihen – und genau diese Dürre treibt die Kurse nach oben. Das ist bemerkenswert, denn das Umfeld ist für Schwellenländer-Anleihen in Dollar eigentlich feindlich: Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe lag am Dienstagabend (17. November, MEZ) laut Trading Economics bei rund 5,10 Prozent, der Dollar notiert auf dem höchsten Stand seit rund 19 Monaten, und der Terminmarkt preist für Dezember eine Zinserhöhung der Fed ein. Ausgerechnet jetzt meldet Bloomberg einen Gegenläufer: Kolumbien habe sich mit Dollaranleihen eine Rekordsumme von 10 Milliarden Dollar besorgt.
Schwellenländer-Anleihen: Emissionen brechen um 41 Prozent ein, Kolumbien leiht sich trotzdem Rekordsummen – trägt die Knappheit durch die Fed-Zinswende?
Schwellenländer begeben laut Bloomberg deutlich weniger Anleihen, das knappe Angebot stützt die Kurse. Gleichzeitig steht der Dollar auf einem 19-Monats-Hoch, die zehnjährige US-Rendite liegt über 5 Prozent und die Fed steuert auf eine Zinserhöhung zu. Kolumbien zeigt, wie dünn das Eis ist.
Die Bewegung
Warum steigen die Kurse von Schwellenländer-Anleihen trotz weniger Neuemissionen?
Am Anleihemarkt bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis – wie überall. Fällt das Angebot schneller als die Nachfrage, steigen die Kurse und die Renditen sinken.
Genau das beschreibt Bloomberg für den Markt der Schwellenländer-Anleihen. Viele Finanzminister haben ihren Finanzierungsbedarf für 2026 offenbar bereits in der ersten Jahreshälfte gedeckt. Schon Ende Juni meldete Bloomberg, die Anleiheverkäufe der Schwellenländer hätten die Marke von 450 Milliarden Dollar erreicht, während sich die Risikoaufschläge verengten. Wer früh emittiert hat, muss im Herbst bei hohen US-Renditen nicht mehr an den Markt.
Für bestehende Anleihen ist das eine gute Nachricht. Investoren, die Kupons kassieren und fällige Papiere zurückbekommen, müssen das Geld wieder anlegen – und finden kaum neues Material. Also kaufen sie am Sekundärmarkt. Das drückt die Spreads, also den Renditeaufschlag, den ein Schwellenland gegenüber einer US-Staatsanleihe gleicher Laufzeit zahlen muss.
Die Knappheit an neuen Schwellenländer-Anleihen ist derzeit stärker als die Angst vor der Fed.
Der Ausreißer
Kolumbien-Anleihen: Warum leiht sich Bogotá Rekordsummen?
Kolumbien geht den entgegengesetzten Weg. Ende Oktober platzierte das Land laut der Nachrichtenagentur Prensa Latina Dollaranleihen über 5,2 Milliarden Dollar – die größte Dollar-Emission seiner Geschichte und laut Rio Times die erste globale Anleihe seit Januar. Bloomberg berichtete am 16. November, Kolumbien habe sich mit Dollaranleihen insgesamt eine Rekordsumme von 10 Milliarden Dollar gesichert, während der fiskalische Druck wachse. Die kolumbianische Finanzpresse verweist auf das steigende Haushaltsdefizit; laut GBM hat das Land seine Auslandsfinanzierung für 2026 damit abgeschlossen und will verstärkt im Inland Schulden aufnehmen.
Dass Investoren diese Mengen aufnehmen, zeigt den Hunger nach Rendite. Es zeigt aber auch das Risiko: Ein Land, das gegen den Trend so viel Geld aufnimmt, muss es nicht aus Stärke tun. S&P und Fitch stufen Kolumbien bereits seit 2021 unterhalb von Investment Grade ein; jede neue Dollaranleihe erhöht die Abhängigkeit vom Wechselkurs des Peso.
Das große Bild
Was bedeuten Fed-Zinserhöhung und starker Dollar für Schwellenländer-Anleihen?
Historisch sind steigende US-Zinsen und ein starker Dollar das Gift für Schwellenländer. Viele Staaten und Unternehmen haben in Dollar geschuldet, verdienen aber in Peso, Rand oder Rupiah. Steigt der Dollar, wird der Schuldendienst teurer. Steigen die US-Renditen, wird Kapital aus den Schwellenländern abgezogen, weil sichere US-Anleihen plötzlich fast so viel bieten.
Genau dieses Szenario baut sich auf. St.-Louis-Fed-Präsident Alberto Musalem hielt am Dienstag laut einem Bericht von Pomegra bis Frühjahr 2027 eine Straffung um 100 bis 150 Basispunkte für möglich – bis zu vier Zinsschritte. Für die Fed-Sitzung im Dezember preist der Markt eine Anhebung mit über 90 Prozent Wahrscheinlichkeit ein. Der Euro fiel am Dienstag laut EZB-Referenzkurs auf 1,0989 Dollar.
Bereits Ende September hatte Bloomberg berichtet, Händler würden bei Dollaranleihen aus Schwellenländern vorsichtiger, weil die US-Renditen steigen. Branchendienste melden zudem, dass Fondsmanager für Schwellenländer-Anleihen angesichts enger Spreads Risiko abbauen. Die Knappheit stützt also die Kurse – doch die Profis trauen dem Frieden nur bedingt.
|Faktor
|Stand
|Wirkung auf Schwellenländer-Anleihen
|Neuemissionen
|laut Bloomberg rund –41 %
|stützt Kurse, engere Spreads
|Emissionen 1. Halbjahr
|rund 450 Mrd. USD (Ende Juni)
|Bedarf früh gedeckt
|US-Rendite 10 Jahre
|rund 5,10 % (17.11., Abend MEZ)
|belastet, erhöht Konkurrenz
|Fed
|Dezember-Anhebung weitgehend eingepreist
|belastet
|Dollar
|19-Monats-Hoch, EUR/USD 1,0989
|verteuert Schuldendienst
|Kolumbien
|Rekord-Aufnahme 10 Mrd. USD
|zeigt fiskalischen Druck
Quelle: Bloomberg (30.06., 28.09., 15.11., 16.11.2026); Pomegra (17.11.2026); Trading Economics (17.11.2026)
Für Anleger
Was heißt das für Anleger, die Schwellenländer-Anleihen über ETFs halten?
Privatanleger investieren in Schwellenländer-Anleihen meist über Fonds oder ETFs wie den iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Dabei ist der Unterschied zwischen Hartwährungsanleihen (in Dollar oder Euro begeben) und Lokalwährungsanleihen (in Peso, Real oder Rand) entscheidend. Bei Hartwährungsanleihen trägt der Staat das Wechselkursrisiko, beim Euro-Anleger bleibt aber das Dollar-Risiko. Bei Lokalwährungsanleihen kommt das Risiko der jeweiligen Landeswährung hinzu.
Wichtig ist auch die Duration: Sie misst, wie stark der Kurs einer Anleihe auf Zinsänderungen reagiert. Viele Schwellenländer-Anleihen haben lange Laufzeiten, steigende US-Renditen treffen sie daher spürbar. Dass die Kurse bisher trotzdem halten, liegt an den engen Spreads und am knappen Angebot – zwei Faktoren, die sich schnell drehen können, wenn die Emissionsfenster im Januar wieder öffnen.
Einschätzung der Redaktion: Die Rally der Schwellenländer-Anleihen lebt weniger von besseren Bilanzen der Staaten als von einem Mangel an Ware.
Der Fahrplan
Schwellenländer-Anleihen: Welche Termine zählen jetzt?
FAQ zu Schwellenländer-Anleihen
Was sind Schwellenländer-Anleihen? Anleihen von Staaten und Unternehmen aus aufstrebenden Volkswirtschaften wie Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Indonesien oder Südafrika. Sie werden in Hartwährung (meist Dollar) oder in Landeswährung begeben.
Warum steigen die Kurse, obwohl die Fed die Zinsen erhöhen will? Weil laut Bloomberg rund 41 Prozent weniger neue Anleihen auf den Markt kommen. Das knappe Angebot trifft auf Anleger, die Geld wieder anlegen müssen.
Was ist ein Spread bei Schwellenländer-Anleihen? Der Renditeaufschlag gegenüber einer US-Staatsanleihe gleicher Laufzeit. Er spiegelt das Ausfall- und Länderrisiko wider.
Welche Risiken haben Schwellenländer-Anleihen für Euro-Anleger? Neben Zins- und Ausfallrisiko vor allem das Währungsrisiko: Dollaranleihen schwanken mit dem Euro-Dollar-Kurs, Lokalwährungsanleihen zusätzlich mit der jeweiligen Landeswährung.
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