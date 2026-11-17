Genau das beschreibt Bloomberg für den Markt der Schwellenländer-Anleihen. Viele Finanzminister haben ihren Finanzierungsbedarf für 2026 offenbar bereits in der ersten Jahreshälfte gedeckt. Schon Ende Juni meldete Bloomberg, die Anleiheverkäufe der Schwellenländer hätten die Marke von 450 Milliarden Dollar erreicht, während sich die Risikoaufschläge verengten. Wer früh emittiert hat, muss im Herbst bei hohen US-Renditen nicht mehr an den Markt.

Für bestehende Anleihen ist das eine gute Nachricht. Investoren, die Kupons kassieren und fällige Papiere zurückbekommen, müssen das Geld wieder anlegen – und finden kaum neues Material. Also kaufen sie am Sekundärmarkt. Das drückt die Spreads, also den Renditeaufschlag, den ein Schwellenland gegenüber einer US-Staatsanleihe gleicher Laufzeit zahlen muss.

Die Knappheit an neuen Schwellenländer-Anleihen ist derzeit stärker als die Angst vor der Fed.