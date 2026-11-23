Der Auslöser war ein Ausverkauf an der Wall Street: Der S&P 500 verlor am Freitag 3,70 Prozent, der Nasdaq Composite 5,28 Prozent (ATFX Capital, 23.11.2026). Zugleich rentierte die zehnjährige US-Staatsanleihe mit 4,944 Prozent, der Dollarindex DXY stand bei 103,84, Brent bei 92,57 Dollar. Für Anleihen aus Schwellenländern sind das gemischte Vorzeichen: Ein starker Dollar und hohe US-Zinsen verteuern Schulden in Hartwährung, hohe Ölpreise belasten Importeure. Die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Anhebung im Dezember lag laut ATFX bei 88,6 Prozent.

Einen deutlichen Ausschlag meldet Argentinien: Der Länderspread sprang am 20. November um bis zu 135 Basispunkte auf rund 1.070, den höchsten Stand seit Oktober 2025, die Dollar-Anleihen verloren bis zu 5,6 Prozent (Disruption Banking, 23.11.2026). Der Hartwährungsbedarf für 2027 beträgt demnach rund 24,9 Milliarden Dollar. Der IWF-Vorstand soll laut Ashmore Anfang Dezember über die dritte Überprüfung des Programms (rund 900 Millionen Dollar) entscheiden.