Schwellenländer-Anleihen haben sich im November besser gehalten, als der Lärm an den Aktienmärkten vermuten lässt. Der Renditeaufschlag des Hartwährungsindex JPMorgan EMBI Global Diversified, also der Abstand zu US-Staatsanleihen, sank bis zum 10. November auf 197 Basispunkte, 9 weniger als in der Vorwoche und 11 weniger als zum Monatsanfang (Stone Harbor, Wochenbericht vom 13.11.2026). Der Lokalwährungsindex GBI-EM GD rentierte mit 6,43 Prozent. Was der Freitag brachte, an dem die US-Aktienindizes einbrachen, ist für den Gesamtmarkt noch nicht belegt; nur Argentinien zeigt einen klaren Ausschlag.
Schwellenländer-Anleihen: EMBI-Spread zuletzt bei 197 Basispunkten, Türkei bei 33,55, Indonesien bei 7,71 Prozent - Hält der Aufschwung nach dem Crash?
Schwellenländer-Anleihen liefen bis Mitte November besser als erwartet: Der Renditeaufschlag des JPMorgan-Index EMBI GD sank auf 197 Basispunkte. Nach dem Ausverkauf vom 20. November sind die Daten dünn, nur Argentinien meldet einen deutlichen Sprung. Ein Überblick über Renditen, Zentralbanken und Risiken.
Ein Hinweis zu den Zahlen: Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Wegen unterschiedlicher Indexmethoden (Ashmore nennt für den 2. November einen EMBI-Spread von 253 Basispunkten, Stone Harbor für den 4. November 206) sind Spreads verschiedener Anbieter nicht direkt vergleichbar.
Wie reagieren Schwellenländer-Anleihen auf den Crash vom 20. November?
Der Auslöser war ein Ausverkauf an der Wall Street: Der S&P 500 verlor am Freitag 3,70 Prozent, der Nasdaq Composite 5,28 Prozent (ATFX Capital, 23.11.2026). Zugleich rentierte die zehnjährige US-Staatsanleihe mit 4,944 Prozent, der Dollarindex DXY stand bei 103,84, Brent bei 92,57 Dollar. Für Anleihen aus Schwellenländern sind das gemischte Vorzeichen: Ein starker Dollar und hohe US-Zinsen verteuern Schulden in Hartwährung, hohe Ölpreise belasten Importeure. Die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Anhebung im Dezember lag laut ATFX bei 88,6 Prozent.
Einen deutlichen Ausschlag meldet Argentinien: Der Länderspread sprang am 20. November um bis zu 135 Basispunkte auf rund 1.070, den höchsten Stand seit Oktober 2025, die Dollar-Anleihen verloren bis zu 5,6 Prozent (Disruption Banking, 23.11.2026). Der Hartwährungsbedarf für 2027 beträgt demnach rund 24,9 Milliarden Dollar. Der IWF-Vorstand soll laut Ashmore Anfang Dezember über die dritte Überprüfung des Programms (rund 900 Millionen Dollar) entscheiden.
Das zeigt, wie unterschiedlich die Märkte bewertet werden: Während der Gesamtindex im November Spread verlor, trifft politische Unsicherheit einzelne Länder hart.
Welche Renditen zahlen Türkei, Indonesien und Co.?
|Land
|Rendite 10 Jahre
|Leitzins
|Auffälligkeit
|Türkei
|33,55 % (20.11.)
|36 %
|Inflation Oktober 29,77 %, Lira auf Rekordtief
|Indonesien
|7,71 % (20.11.)
|6,00 %
|Überraschende Anhebung im November, schwache Auktion
|Brasilien
|n. b.
|13,75 %
|Lula gewann vierte Amtszeit, Fitch warnt vor Herabstufung
|Mexiko
|n. b.
|6,25 %
|Senkung um 25 Bp am 5. November
|Indien
|n. b.
|5,50 %
|Inflation Oktober 6,09 %, weitere Anhebung im Dezember erwartet
|Südafrika
|n. b.
|7,25 %
|Anhebung im September
Renditen: Trading Economics; Zentralbankdaten laut Stone Harbor, Ashmore und Aberdeen. Für Brasilien, Mexiko, Südafrika und Indien liegen keine belastbaren Novemberrenditen vor.
Quelle: Trading Economics (20.11.2026), Stone Harbor (6. und 13.11.2026), Ashmore (2.11.2026), Aberdeen (14.10.2026)
In der Türkei lag die Zehnjährige am 20. November bei 33,55 Prozent, 0,74 Prozentpunkte über dem Wert vor einem Monat; die Zentralbank hatte den Leitzins am 22. Oktober um 100 Basispunkte auf 36 Prozent gesenkt (Trading Economics). Indonesien rentierte mit 7,71 Prozent so hoch wie zuletzt im Mai 2020; die Notenbank hob den Leitzins im November überraschend um 25 Basispunkte auf 6,00 Prozent an, eine Auktion verfehlte ihr Ziel deutlich (20,65 von 30 Billionen Rupiah, laut Stone Harbor).
Was spricht für, was gegen Schwellenländer-Anleihen?
Welche Termine zählen bei Schwellenländer-Anleihen?
Beobachten lässt sich die Fed am 9. Dezember, wo laut Marktpreisen eine Anhebung um 25 Basispunkte erwartet wird, der Argentinien-IWF-Termin Anfang Dezember und die Veröffentlichung der Stone-Harbor-Wochenberichte, die die Folgen des Crashs erstmals in Zahlen fassen dürften. Eine Prognose zur Entwicklung der Spreads gibt aktiencheck.de nicht ab.
Häufige Fragen zu Schwellenländer-Anleihen
Was sind Schwellenländer-Anleihen? Es sind Staats- und Unternehmensanleihen aus Ländern wie Brasilien, Mexiko, der Türkei oder Indonesien. Sie werden in Hartwährung (meist Dollar) oder in Landeswährung ausgegeben.
Warum zahlen die Türkei und Indonesien so hohe Renditen? Hohe Inflation, schwache Währungen und politische Risiken verlangen Aufschläge. Die Türkei hat einen Leitzins von 36 Prozent, Indonesiens Zehnjährige rentiert mit 7,71 Prozent.
Was bedeutet der EMBI-Spread? Er misst die Rendite von Dollar-Staatsanleihen aus Schwellenländern über US-Staatsanleihen vergleichbarer Laufzeit und gilt als Maß für das Risiko.
Wie riskant sind Schwellenländer-Anleihen? Zu den Zins- und Ausfallrisiken kommen Währungs- und Liquiditätsrisiken. Wer Lokalwährungsanleihen hält, trägt das Wechselkursrisiko.
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