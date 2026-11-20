Taiwan und Südkorea sind die Schwergewichte der KI-Lieferkette: Chipfertigung, Speicherchips und Zulieferer prägen ihre Indizes. Genau dort setzt der Ausverkauf an. Laut Reuters belasten drei Faktoren gleichzeitig: Zweifel, ob die KI-Investitionen so schnell Gewinne bringen wie erhofft, höhere US-Zinsen, die Kapital aus Schwellenländern in den Dollar lenken, sowie strengere US-Regeln für den Ausbau von Rechenzentren und für Chipexporte. Dazu kam der plötzliche Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang, den Reuters als weiteren Auslöser der KI-Sorgen nennt. Die Nvidia Aktie notierte nach der Seitenleiste von cash.ch zuletzt bei 140,62 US-Dollar und 3,69 Prozent im Minus (Stand 15:53 Uhr MEZ).

Auch außerhalb Asiens ging es abwärts: Polens WIG20 verlor fast 3 Prozent, Budapest 2,3 Prozent. Indien bildete die Ausnahme und stieg auf den höchsten Stand seit neun Monaten, gestützt vom um rund 28 US-Dollar je Fass gefallenen Ölpreis seit Monatsbeginn. Brent kostete am Freitag 90,92 US-Dollar (Stand 16:08 Uhr MEZ, Quelle: cash.ch).