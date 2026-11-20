Die Schwellenländer-Börsen steuern auf ihre schwärzeste Woche seit dem Corona-Ausverkauf 2020 zu: Taiwans Börse verliert laut Reuters rund 6 Prozent und damit so viel wie in einer Woche zuletzt 1990, der südkoreanische Kospi büßt mehr als 5 Prozent ein, der MSCI-Schwellenländerindex fällt am Freitag um rund 3 Prozent (Stand 14:17 Uhr MEZ, Quelle: Reuters/cash.ch).
Schwellenländer-Aktien: Schwärzeste Börsenwoche seit 2020, Taiwan minus 6 Prozent, Kospi minus 5 Prozent - Wie weit trägt der KI-Schock in den DAX?
Schwellenländer-Aktien erleben die schwärzeste Woche seit 2020: Taiwan verliert rund 6 Prozent, der Kospi mehr als 5 Prozent, der MSCI-Schwellenländerindex rund 3 Prozent am Freitag. Reuters nennt KI-Zweifel, höhere US-Zinsen und strengere US-Regeln für Chips als Auslöser. Was heißt das für DAX und Anleger?
Der Auslöser ist ein Mix aus Sorgen um eine Abkühlung der KI-Euphorie, höheren US-Zinsen und strengeren US-Vorgaben. Für Anleger in Europa ist das mehr als ein Randthema: Der DAX stand am Freitag um 13:20 Uhr MEZ bei 24.949,86 Punkten und damit 2,02 Prozent im Minus, den sechsten Verlusttag in Folge (Quelle: finanzen.net). Die Frage nach der Ansteckung von Asien auf Frankfurt gehört deshalb zu den meistgestellten Anlegerfragen dieses Freitags. Dieser Artikel ordnet ein, was belegt ist, und kennzeichnet, was Einschätzung bleibt.
Schwellenländer-Aktien
Warum fallen die Börsen in Taiwan und Südkorea so stark?
Taiwan und Südkorea sind die Schwergewichte der KI-Lieferkette: Chipfertigung, Speicherchips und Zulieferer prägen ihre Indizes. Genau dort setzt der Ausverkauf an. Laut Reuters belasten drei Faktoren gleichzeitig: Zweifel, ob die KI-Investitionen so schnell Gewinne bringen wie erhofft, höhere US-Zinsen, die Kapital aus Schwellenländern in den Dollar lenken, sowie strengere US-Regeln für den Ausbau von Rechenzentren und für Chipexporte. Dazu kam der plötzliche Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang, den Reuters als weiteren Auslöser der KI-Sorgen nennt. Die Nvidia Aktie notierte nach der Seitenleiste von cash.ch zuletzt bei 140,62 US-Dollar und 3,69 Prozent im Minus (Stand 15:53 Uhr MEZ).
Auch außerhalb Asiens ging es abwärts: Polens WIG20 verlor fast 3 Prozent, Budapest 2,3 Prozent. Indien bildete die Ausnahme und stieg auf den höchsten Stand seit neun Monaten, gestützt vom um rund 28 US-Dollar je Fass gefallenen Ölpreis seit Monatsbeginn. Brent kostete am Freitag 90,92 US-Dollar (Stand 16:08 Uhr MEZ, Quelle: cash.ch).
Die treibenden Kräfte der Schwellenländer verschieben sich.
Wie hängen US-Zinsen und Dollar mit den Schwellenländern zusammen?
Steigende US-Zinsen machen Dollar-Anlagen attraktiver und verteuern Dollar-Schulden. Das setzt Währungen und Aktien in Schwellenländern unter Druck. Reuters berichtet, der koreanische Won und der polnische Zloty hätten deutlich nachgegeben, die indische Rupie dagegen zugelegt. Der Markt rechnet nach Berichten von AWP mit einer weiteren Zinserhöhung der Fed im Dezember um 0,25 Prozentpunkte. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte laut Fed-Protokoll bereits 0,50 Punkte gefordert.
Für die Börse ist das ein klassischer Mechanismus: Wer in Dollar höhere Renditen bekommt, verlangt für Risiko in Schwellenländern mehr Ausgleich. Wie lange dieser Druck anhält, hängt nach dieser Logik vor allem von den nächsten US-Daten und vom Dezembertermin der Fed ab. Eine Prognose von aktiencheck.de ist das ausdrücklich nicht.
|Markt
|Stand
|Veränderung
|Taiwan (Börse)
|–
|rund -6 % (Woche)
|Kospi
|–
|über -5 % (Woche)
|MSCI Schwellenländer
|–
|rund -3 % (Tag)
|DAX
|24.949,86 Punkte
|-2,02 %
|Brent
|90,92 US-Dollar
|-1,89 %
Zeitpunkte unterscheiden sich je Quelle.
Quelle: Reuters/cash.ch (14:17 Uhr MEZ), finanzen.net (13:20 Uhr MEZ), cash.ch Seitenleiste (16:08 Uhr MEZ)
Was bedeutet der Schwellenländer-Ausverkauf für DAX und europäische Aktien?
Der DAX ist exportstark und stark von Nachfrage aus Asien abhängig. Autohersteller, Maschinenbauer und Chipwerte wie die Infineon Aktie oder die Siemens Energy Aktie gehörten am Freitagmittag zu den schwächsten Werten: Infineon verlor nach Angaben von wallstreet-online 4,65 Prozent auf 46,29 Euro, Siemens Energy 3,91 Prozent auf 119,54 Euro (Stand 14:26 bis 14:37 Uhr MEZ). Ob die Schwäche aus Asien oder aus den allgemeinen KI-Sorgen stammt, lässt sich aus den Kursen allein nicht trennen. Das ist Einschätzung der Redaktion.
Jefferies warnt laut Reuters, eine Abkühlung der KI-Investitionen könne Gewinnkorrekturen in den Schwellenländern auslösen. Für Anleger in Schwellenländer-ETFs wie dem iShares MSCI Emerging Markets ETF bedeutet das: Die Schwankungsbreite bleibt hoch, solange KI-Werte den Index dominieren.
Worauf achten Anleger jetzt?
Dezembertermin der Fed: Eine Zinserhöhung um 0,25 Punkte gilt laut AWP als so gut wie eingepreist, ein Schritt um 0,50 Punkte wäre eine Überraschung.
US-Regeln zu Chips und Rechenzentren: Details zu den strengeren Vorgaben entscheiden, wie stark Taiwan und Südkorea betroffen sind.
Dollar und Ölpreis: Fällt der Ölpreis weiter und stabilisiert sich der Dollar, entlastet das Importländer wie Indien.
Eröffnung der Wall Street: Der Nasdaq 100 wurde vorbörslich rund 1,7 Prozent tiefer erwartet (IG, 14:11 Uhr MEZ).
Häufige Fragen zum Schwellenländer-Ausverkauf
Wie stark fallen die Schwellenländer-Aktien? Der MSCI-Schwellenländerindex verlor am Freitag rund 3 Prozent, es ist laut Reuters die schlechteste Woche seit 2020 (Reuters/cash.ch, 14:17 Uhr MEZ).
Warum trifft es Taiwan und Südkorea besonders? Beide Börsen sind stark von Chip- und KI-Zulieferern geprägt, die nun unter Zweifeln an der KI-Konjunktur leiden.
Ist der DAX auch betroffen? Der DAX lag am Freitag um 13:20 Uhr MEZ bei 24.949,86 Punkten und 2,02 Prozent im Minus, den sechsten Verlusttag in Folge.
Gibt es Gewinner? Indien stieg auf den höchsten Stand seit neun Monaten.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.