Die SNB entscheidet Anfang Dezember; erwartet wird laut Trading Economics (23. November) ein unveränderter Leitzins. SNB-Präsident Martin Schlegel sagte, die Bank beobachte Zweitrundeneffekte der steigenden Inflation; im Oktober erreichte die Teuerung ein Dreijahreshoch und lag über den Erwartungen. Die Schweiz-Inflationsdaten für November werden laut Trading Economics am kommenden Montag erwartet.

Wie weit der Zinspfad reicht, beurteilen Häuser unterschiedlich – das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de: Ökonomen rechnen laut Trading Economics (23. November) mit Zinserhöhungen um 25 Basispunkte im Juni 2027 und Ende 2028; Goldman Sachs sieht vor 2028 keine Erhöhung.