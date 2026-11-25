Die Rendite zehnjähriger Schweizer Staatsanleihen, der sogenannten Eidgenossen, liegt bei 0,53 Prozent – nach 0,58 Prozent auf dem Sieben-Wochen-Hoch in der Vorwoche. Die Zweijährige rentiert bei 0,31 Prozent. Das ist der Tagesstand vom 24. November 2026 laut Trading Economics; eine Uhrzeit weist die Quelle nicht aus. Rechnerisch liegt die Schweizer Zehnjährige damit rund 270 Basispunkte unter der zehnjährigen Bundesanleihe (3,23 Prozent am 25. November).
Schweizer Staatsanleihen: Eidgenossen-Zehnjährige bei 0,53 Prozent, SNB-Leitzins bei null – wie lange bleibt der Franken-Zins so niedrig?
Die Rendite zehnjähriger Schweizer Staatsanleihen liegt bei 0,53 Prozent – rund 270 Basispunkte unter dem Bund. Was die Schweizerische Nationalbank vor ihrer Dezember-Sitzung beschäftigt und was der Franken-Zins für Euro-Anleger bedeutet.
Während im Euroraum, den USA und Großbritannien über Zinserhöhungen diskutiert wird, bleibt die Schweizerische Nationalbank (SNB) bei einem Leitzins von null Prozent. Für Anleger, die nach der Rendite von Schweizer Staatsanleihen fragen, ist das die Kernbotschaft: Sicherheit in Franken kostet Zins.
Zahlen im Überblick
Wie hoch ist die Rendite Schweizer Eidgenossen heute?
|Laufzeit
|Rendite
|Tag
|Monat
|Jahr
|2 Jahre
|0,31 %
|+1 Bp
|+12 Bp
|+44 Bp
|10 Jahre
|0,53 %
|−2 Bp
|+6 Bp
|+36 Bp
Basispunkt (Bp) = 0,01 Prozentpunkte. Eine 30-jährige Rendite weist die Quelle nicht aus.
Quelle: Trading Economics, Stand 24.11.2026, keine Uhrzeit ausgewiesen
Auffällig: Die Schweizer Renditen sind auf Monatssicht gestiegen (+12 Basispunkte bei Zweijährigen, +6 bei Zehnjährigen), obwohl der Leitzins unverändert bei null liegt. Der Markt preist demnach bereits ein, dass die Zinsen mittelfristig nicht auf Dauer bei null bleiben.
Das große Bild
Was erwartet die Schweizerische Nationalbank?
Die SNB entscheidet Anfang Dezember; erwartet wird laut Trading Economics (23. November) ein unveränderter Leitzins. SNB-Präsident Martin Schlegel sagte, die Bank beobachte Zweitrundeneffekte der steigenden Inflation; im Oktober erreichte die Teuerung ein Dreijahreshoch und lag über den Erwartungen. Die Schweiz-Inflationsdaten für November werden laut Trading Economics am kommenden Montag erwartet.
Wie weit der Zinspfad reicht, beurteilen Häuser unterschiedlich – das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de: Ökonomen rechnen laut Trading Economics (23. November) mit Zinserhöhungen um 25 Basispunkte im Juni 2027 und Ende 2028; Goldman Sachs sieht vor 2028 keine Erhöhung.
Franken als sicherer Hafen
In Phasen von Aktienverlusten fließt Geld in Franken-Anleihen; das drückt die Renditen und stützt die Währung.
Großer Abstand zum Euro-Zins
Rund 270 Basispunkte weniger als beim Bund: Euro-Anleger zahlen für das Franken-Sicherheitsnetz einen hohen Zinsverzicht.
Inflation im Dreijahreshoch
Der Preisdruck gibt den Renditen Auftrieb – auch wenn die SNB stillhält.
Was bedeutet das für Sparer, Anleger und Unternehmen?
Für Schweizer Unternehmen und Hypothekennehmer bleiben die Finanzierungskosten niedrig, ein Vorteil gegenüber dem Ausland. Für Euro-Anleger sind Franken-Anleihen vor allem ein Währungs- und Diversifikationsthema: Der Wechselkurs kann den Zinsvorteil oder -nachteil überlagern. Wer in Franken-Anleihen investiert, trägt Währungsrisiko, das größer sein kann als der Renditeunterschied.
Was beobachten Anleger jetzt?
Im Fokus stehen die Schweizer Inflationszahlen für November (laut Trading Economics am kommenden Montag erwartet) und die SNB-Entscheidung Anfang Dezember. International wirken EZB und Fed im Dezember auf die Zinserwartungen.
Häufige Fragen zu Schweizer Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der 10-jährigen Schweizer Staatsanleihe? 0,53 Prozent laut Trading Economics, Stand 24. November 2026 (ohne Uhrzeit).
Wie hoch ist der SNB-Leitzins? Null Prozent.
Warum sind Schweizer Renditen so niedrig? Niedrige Leitzinsen, die Rolle des Frankens als sicherer Hafen und geringere Inflation als im Ausland drücken die Renditen.
Welche Risiken haben Franken-Anleihen für Euro-Anleger? Vor allem das Währungsrisiko.
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