Auslöser sei die Nervosität rund um neue US-Zollpläne und den Abverkauf an den Finanzmärkten, der Anleger in den sicheren Hafen treibet. Die Schweizerische Nationalbank beobachte das genau, denn eine zu starke Währung verteuere Schweizer Produkte im Ausland und belaste die Exportwirtschaft. Bis zur SNB-Sitzung am 10. Dezember bleibe der Franken gut unterstützt.