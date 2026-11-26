Mit Blick auf die Zukunft würden die Frühindikatoren ein eher ermutigendes Bild zeichnen. Sie hätten sich im dritten Quartal verbessert und seitdem weiter gefestigt, wobei Unternehmensumfragen auf eine stärkere Aktivität im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor hindeuten würden und die Geschäftserwartungen weiter gestiegen seien. Gleichzeitig würden niedrigere Ölpreise und die Normalisierung der Wasserstände am Rhein darauf hindeuten, dass sich einige der vorübergehenden Belastungen, die die Konjunktur im dritten Quartal belastet hätten, verringert hätten. Das Wachstum dürfte sich im laufenden Quartal wieder verbessern. Der niedrigere Wert für das dritte Quartal ändere nichts an unseren Wachstumsprognosen von 1,0% für 2026 und 1,3% für 2027.