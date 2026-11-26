Die Erholung der deutschen Wirtschaft im Laufe des Sommers hat im dritten Quartal an Schwung verloren, so Sophie Altermatt, Economist bei Julius Bär.
Schwaches Q3-Wachstum in Deutschland
Erholung verliert an Schwung
Dennoch hätten sich die Frühindikatoren im dritten Quartal verbessert und würden auf eine stärkere wirtschaftliche Dynamik im laufenden Quartal hindeuten.
Die deutsche Wirtschaft sei im dritten Quartal um 0,1% gegenüber dem Vorquartal gewachsen, nach einer vorläufigen Schätzung von 0,2% und einem Wachstum von 0,3% im zweiten Quartal. Trotz der Abwärtskorrektur sei die Wirtschaft nun seit vier Quartalen in Folge gewachsen - Deutschlands längste ununterbrochene Wachstumsphase seit 2022. Die Aufschlüsselung nach Ausgaben zeige, dass die Erholung weiterhin uneinheitlich verlaufe. Der Staatsverbrauch habe den stärksten Beitrag geleistet und sei gegenüber dem Vorquartal um 0,3% gestiegen, während der private Konsum nur leicht um 0,1% zugelegt habe.
Die größte Schwäche sei von den Anlageinvestitionen ausgegangen, die nach einer Verbesserung im Vorquartal stark zurückgegangen seien. Die Nettoexporte hätten positiv zum BIP beigetragen, allerdings nur, weil die Importe stärker zurückgegangen seien als die Exporte. Auf der Produktionsseite sei die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe zurückgegangen, was zum Teil darauf zurückzuführen gewesen sei, dass niedrige Wasserstände den Flussverkehr beeinträchtigt hätten. Der Dienstleistungssektor habe insgesamt ein moderates Wachstum verzeichnet, wobei die Wertschöpfung im Informations- und Kommunikationssektor besonders stark zugenommen habe.
Mit Blick auf die Zukunft würden die Frühindikatoren ein eher ermutigendes Bild zeichnen. Sie hätten sich im dritten Quartal verbessert und seitdem weiter gefestigt, wobei Unternehmensumfragen auf eine stärkere Aktivität im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor hindeuten würden und die Geschäftserwartungen weiter gestiegen seien. Gleichzeitig würden niedrigere Ölpreise und die Normalisierung der Wasserstände am Rhein darauf hindeuten, dass sich einige der vorübergehenden Belastungen, die die Konjunktur im dritten Quartal belastet hätten, verringert hätten. Das Wachstum dürfte sich im laufenden Quartal wieder verbessern. Der niedrigere Wert für das dritte Quartal ändere nichts an unseren Wachstumsprognosen von 1,0% für 2026 und 1,3% für 2027.
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