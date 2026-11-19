Bei Krypto-Assets lässt sich eine solche Transaktion technisch meist nicht rückgängig machen. Öffentliche Blockchains haben keine zentrale Stelle, die eine unberechtigte Zahlung per Rückbuchung zurückholen kann. Werden Token an eine fremde Adresse gesendet und danach über einen Mixing-Dienst bewegt, ist das Geld in den meisten Fällen dauerhaft verloren.

Verlust der Kontrolle über Anlage- und Bankkonten