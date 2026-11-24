Zuletzt senkten gleich mehrere Häuser ihr Votum. RBC stufte die SCHOTT Pharma Aktie am 5. November von „Outperform“ auf „Sector Perform“ zurück und hob das Kursziel zugleich von 21 auf 25 Euro. UBS folgte am 9. November mit dem Schritt von „Buy“ auf „Neutral“ und einem Kursziel von 22,30 Euro. Die Bank sieht ein Risiko für die Nachfrage nach Glasspritzen in den Geschäftsjahren 2027 und 2028. An dem Tag fiel die Aktie um gut 4 Prozent auf 20,70 Euro, den fünften Verlusttag in Folge.