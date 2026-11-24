Die SCHOTT Pharma Aktie rutscht am Dienstagmittag ab: Um 12:45 Uhr kostet das Papier des Pharmaverpackers 21,35 Euro, ein Minus von 4,04 Prozent. Als SDAX Verlierer steht die SCHOTT Pharma Aktie damit unter den fünf schwächsten Werten im Index.
SCHOTT Pharma Aktie: SDAX Verlierer am Mittag – nach Abstufungen bröckelt die Rally
Die SCHOTT Pharma Aktie fällt am Dienstagmittag um 4,04 Prozent auf 21,35 Euro und gehört zu den größten SDAX Verlierern. Neue Unternehmensnachrichten gibt es nicht. Belastend wirken Abstufungen von UBS und RBC und die Debatte um Glasspritzen.
Der Auslöser
Warum die SCHOTT Pharma Aktie als SDAX Verlierer nachgibt
Für die SCHOTT Pharma Aktie liegt am Dienstag keine eigene Nachricht vor. Der Mittagsbericht der Agentur nennt den Wert nur in der Kursliste. Die Schwäche folgt einem Muster der vergangenen Wochen: Nach einem starken Jahr nutzen Anleger Rückschläge, um Gewinne mitzunehmen, und Analysten werden vorsichtiger.
Zuletzt senkten gleich mehrere Häuser ihr Votum. RBC stufte die SCHOTT Pharma Aktie am 5. November von „Outperform“ auf „Sector Perform“ zurück und hob das Kursziel zugleich von 21 auf 25 Euro. UBS folgte am 9. November mit dem Schritt von „Buy“ auf „Neutral“ und einem Kursziel von 22,30 Euro. Die Bank sieht ein Risiko für die Nachfrage nach Glasspritzen in den Geschäftsjahren 2027 und 2028. An dem Tag fiel die Aktie um gut 4 Prozent auf 20,70 Euro, den fünften Verlusttag in Folge.
Einordnung
Starkes Jahr, gemischte Stimmen der Analysten
Trotz der Abstufungen bleibt das Bild gemischt. Die Deutsche Bank sieht die SCHOTT Pharma Aktie bei 25 Euro mit „Hold“, Barclays bei 27 Euro mit „Overweight“. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 12,54 Euro, die Aktie hat sich seitdem stark erholt. Gerade nach so einem Lauf reagiert der Kurs empfindlich auf jede Skepsis zum Wachstum bei Spritzen und Fläschchen für Injektionsmedikamente.
FAQ
Häufige Fragen zur SCHOTT Pharma Aktie
Warum fällt die SCHOTT Pharma Aktie heute?
Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Belastend wirken die Abstufungen der vergangenen Wochen, Gewinnmitnahmen und die Skepsis zur Spritzen-Nachfrage.
Ist die SCHOTT Pharma Aktie SDAX Verlierer?
Ja. Mit minus 4,04 Prozent gehört sie am Mittag zu den fünf größten SDAX Verlierern.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der SCHOTT Pharma Aktie?
ISIN DE000A3ERSE0, WKN A3ERSE, Handelssymbol 1SXP (Xetra). Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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