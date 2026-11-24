Der Abgabedruck hat im Tagesverlauf zugenommen: Die SCHOTT Pharma Aktie lag am Mittag noch 4 Prozent im Minus, am Abend sind es 5,39 Prozent. Mit 21,05 Euro gehört der Mainzer Hersteller von Spritzen und Fläschchen für Medikamente zu den fünf größten SDAX Verlierern. Eine Nachricht, die den Rutsch erklärt, fehlt weiterhin.
SCHOTT Pharma Aktie: SDAX Verlierer am Abend – minus 5,4 Prozent, vom Jahreshoch sind schon 20 Prozent weg
Die SCHOTT Pharma Aktie verliert am Dienstag 5,39 Prozent auf 21,05 Euro und ist SDAX Verlierer. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Seit dem Hoch im Oktober haben zwei Abstufungen und Zweifel an der Spritzen-Nachfrage rund ein Fünftel des Kurses gekostet.
Der Auslöser
Warum die SCHOTT Pharma Aktie als SDAX Verlierer nachgibt
Weder das Unternehmen noch eine Bank hat sich am Dienstag zur SCHOTT Pharma Aktie geäußert. Die Verluste setzen eine Bewegung fort, die seit Wochen läuft. In einem schwachen Markt, in dem der SDAX knapp 1 Prozent verliert, trennen sich Anleger von Titeln, bei denen zuletzt die Zweifel gewachsen sind.
Diese Zweifel haben Namen. Am 21. Oktober stand die SCHOTT Pharma Aktie mit 26,20 Euro auf dem höchsten Stand seit einem Jahr. Am 5. November nahm RBC die Empfehlung von „Outperform“ auf „Sector Perform“ zurück. Vier Tage später folgte UBS mit dem Schritt von „Buy“ auf „Neutral“ und einem Kursziel von 22,30 Euro. Die Schweizer Bank sieht ein Risiko für die Nachfrage nach Glasspritzen in den Geschäftsjahren 2027 und 2028. Damals fiel der Kurs bis auf 20,70 Euro. Mit 21,05 Euro nähert sich der SDAX Verlierer diesem Tief wieder.
Der Hintergrund
Ein gutes Jahr und eine offene Frage zu Glasspritzen
Operativ ist das Bild freundlicher als der Kurs. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um rund 8 Prozent, die Aktie hat sich vom 52-Wochen-Tief bei 12,54 Euro weit entfernt. Die Deutsche Bank nennt mit „Hold“ ein Kursziel von 25 Euro, Barclays mit „Overweight“ 27 Euro. Beide Ziele liegen über dem aktuellen Kurs.
Entscheidend wird der Ausblick. SCHOTT Pharma verdient besonders gut mit vorfüllbaren Spritzen, die etwa für moderne Abnehm- und Biotech-Medikamente gebraucht werden. Ob dieses Geschäft so schnell weiterwächst wie erhofft, ist die Frage hinter den Abstufungen. Antworten dürfte das Unternehmen mit den Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr und der Prognose für das neue geben.
FAQ
Häufige Fragen zur SCHOTT Pharma Aktie
Warum fällt die SCHOTT Pharma Aktie heute?
Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Die Aktie setzt den Abwärtstrend fort, der mit den Abstufungen von RBC und UBS Anfang November begonnen hat.
Ist die SCHOTT Pharma Aktie SDAX Verlierer?
Ja. Mit minus 5,39 Prozent gehört sie am Abend zu den fünf größten Verlierern im SDAX.
Wie weit ist die SCHOTT Pharma Aktie vom Hoch entfernt?
Das 52-Wochen-Hoch vom 21. Oktober liegt bei 26,20 Euro. Der aktuelle Kurs liegt rund 20 Prozent darunter.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der SCHOTT Pharma Aktie?
ISIN DE000A3ENQ51, WKN A3ENQ5, Handelssymbol 1SXP (Xetra). Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.