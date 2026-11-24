Warum fällt die SCHOTT Pharma Aktie heute?

Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Die Aktie setzt den Abwärtstrend fort, der mit den Abstufungen von RBC und UBS Anfang November begonnen hat.

Ist die SCHOTT Pharma Aktie SDAX Verlierer?

Ja. Mit minus 5,39 Prozent gehört sie am Abend zu den fünf größten Verlierern im SDAX.

Wie weit ist die SCHOTT Pharma Aktie vom Hoch entfernt?

Das 52-Wochen-Hoch vom 21. Oktober liegt bei 26,20 Euro. Der aktuelle Kurs liegt rund 20 Prozent darunter.