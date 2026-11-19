Nach den bislang vorliegenden Angaben besteht die Dollar-Anleihe aus acht Tranchen mit Fälligkeiten zwischen November 2028 und November 2056. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt 10,2 Jahre. Neben festverzinslichen Tranchen gehört auch eine variabel verzinste Tranche über 400 Millionen Dollar dazu: Sie ist 2029 fällig und zahlt den Referenzzins SOFR (die unbesicherte US-Tagesgeldrate) plus 0,67 Prozentpunkte. Für die übrigen sechs Tranchen nennt die vorliegende Meldung keine Einzelkonditionen.

Wichtig für das Verständnis: Der Kupon ist der feste Zins, den der Emittent auf den Nennbetrag zahlt. Die Rendite hängt dagegen vom Ausgabe- beziehungsweise Kaufkurs ab. Deshalb lässt sich aus dem Kupon allein kein exakter Risikoaufschlag ableiten. Zur Orientierung: Eine zehnjährige US-Staatsanleihe rentierte laut Trading Economics am 19. November 2026 bei rund 5,10 Prozent. Der Kupon der 2036er-Tranche liegt damit grob 0,8 Prozentpunkte darüber. Ob das dem tatsächlichen Aufschlag zum Ausgabekurs entspricht, ist aus den vorliegenden Angaben nicht belegt.