Schneider Electric Aktie: Rechenzentren treiben das Wachstum auf 17 Prozent – Aktienanalyse: Startet jetzt das Comeback?

Die Schneider Electric Aktie hat harte Wochen hinter sich. Innerhalb eines Quartals verlor der französische Spezialist für Energiemanagement und Automatisierung mehr als 21 Prozent an Wert, am Montag rutschte das Papier zeitweise unter die Unterstützung bei 227,85 Euro. Dann drehte die Stimmung: Mit einem Wochenplus von 6,47 Prozent gehört Schneider zu den Euro-Stoxx-50-Gewinnern der Woche. Rückenwind kam von den Rekordzahlen der Konkurrenten Siemens und Siemens Energy, die den Investitionsboom bei Stromnetzen und Rechenzentren eindrucksvoll bestätigten. Diese Schneider Electric Aktienanalyse prüft, ob daraus ein Comeback wird – und was die Schneider Electric Aktienprognose bestimmt.