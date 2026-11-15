Die Schneider Electric Aktie hat harte Wochen hinter sich. Innerhalb eines Quartals verlor der französische Spezialist für Energiemanagement und Automatisierung mehr als 21 Prozent an Wert, am Montag rutschte das Papier zeitweise unter die Unterstützung bei 227,85 Euro. Dann drehte die Stimmung: Mit einem Wochenplus von 6,47 Prozent gehört Schneider zu den Euro-Stoxx-50-Gewinnern der Woche. Rückenwind kam von den Rekordzahlen der Konkurrenten Siemens und Siemens Energy, die den Investitionsboom bei Stromnetzen und Rechenzentren eindrucksvoll bestätigten. Diese Schneider Electric Aktienanalyse prüft, ob daraus ein Comeback wird – und was die Schneider Electric Aktienprognose bestimmt.
Schneider Electric Aktie: Rechenzentren treiben das Wachstum auf 17 Prozent – Aktienanalyse: Startet jetzt das Comeback?
Die Schneider Electric Aktie gewinnt 6,47 Prozent und belegt Platz fünf der Euro-Stoxx-50-Gewinner der Woche. Nach einem Kursrutsch von mehr als 20 Prozent im Quartal kehren die Käufer zurück – angelockt von knapp 17 Prozent organischem Wachstum, einem Rekordauftragsbestand und den starken Zahlen von Siemens und Siemens Energy. Unsere Schneider Electric Aktienanalyse zeigt, was für eine Wende spricht, welche Rolle die PTC-Übernahme spielt und was die Schneider Electric Aktienprognose bestimmt.
Das Geschäft
Rechenzentren als Wachstumsturbo: was die Schneider Electric Aktie antreibt
Im dritten Quartal 2026 setzte Schneider Electric 11,46 Milliarden Euro um, organisch ein Plus von 16,9 Prozent. Den größten Beitrag lieferten Rechenzentren: Betreiber von KI-Infrastruktur brauchen Stromverteilung, Kühlung und Software zur Steuerung – genau das Kerngeschäft der Franzosen. Der Konzern meldete einen Rekordauftragsbestand und hob zum zweiten Mal im Jahr die Ziele an: Das organische Umsatzwachstum soll 2026 nun 12 bis 14 Prozent erreichen, zuvor waren 10 bis 13 Prozent angepeilt. Das bereinigte EBITA soll organisch um 18 bis 21 Prozent steigen.
KI-Infrastruktur
Rechenzentren sind der wichtigste Wachstumsmotor. Jede neue KI-Halle braucht Energieverteilung, Notstrom und Kühlung.
Netzausbau
Der Umbau der Stromnetze für erneuerbare Energien sorgt für eine zweite, langfristige Nachfragewelle.
Software
Mit der geplanten Übernahme des US-Softwarespezialisten PTC will Schneider seine Industriesoftware deutlich ausbauen.
Rekordauftragsbestand
Volle Bücher geben Planungssicherheit bis weit ins Jahr 2027.
Die Bewertung
Warum die Aktie trotz Rekorden fiel: die Sorge um die Finanzierung
Paradox: Am Tag der starken Quartalszahlen fiel die Schneider Electric Aktie. Analysten verwiesen auf das Risiko einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung der PTC-Übernahme, die bestehende Aktionäre verwässern würde. Hinzu kam die Branchensorge, der Investitionsboom bei KI-Rechenzentren könnte abflauen. Im Ergebnis liegt die Aktie auf Monatssicht noch fast 8 Prozent im Minus und auf Jahressicht nur knapp 4 Prozent im Plus – obwohl das Geschäft so stark wächst wie selten. Auf Sicht von fünf Jahren steht ein Plus von 56 Prozent.
Die Szenarien
Schneider Electric Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Das Comeback
Klarheit über die PTC-Finanzierung ohne große Verwässerung und gute Nvidia-Zahlen am 17. November könnten die Aktie zurück in Richtung der Niveaus vom Sommer bringen.
Szenario 2: Bodenbildung
Die Zone um 228 Euro hält, die Aktie stabilisiert sich bis zu den Jahreszahlen am 18. Februar 2027.
Szenario 3: Neuer Druck
Eine große Kapitalerhöhung oder eine Abkühlung im Rechenzentrumsgeschäft würden die Unterstützung erneut testen.
Häufige Fragen zur Schneider Electric Aktienanalyse
Warum gehört die Schneider Electric Aktie zu den Gewinnern der Woche?
Nach einem Kursrutsch von mehr als 20 Prozent im Quartal kehrten Käufer zurück, gestützt von starken Zahlen der Branche. Die Aktie stieg um 6,47 Prozent.
Wie stark wächst Schneider Electric?
Im dritten Quartal organisch um 16,9 Prozent auf 11,46 Milliarden Euro Umsatz.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die Jahreszahlen 2026 sind für den 18. Februar 2027 geplant.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.