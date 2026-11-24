Der Kursverlauf passt nicht zum Geschäft. Schneider Electric hat seine Ziele für 2026 im laufenden Jahr zweimal angehoben und nach neun Monaten rund 32,7 Milliarden Euro umgesetzt. Trotzdem hat die Schneider-Electric-Aktie in drei Monaten rund 21 Prozent verloren. Auf dem Kurs lasten laut Marktbeobachtern eine große Übernahme und die dafür abgeschlossene Kapitalerhöhung über sechs Milliarden Euro. Die DZ Bank bestätigte am Dienstag ihre Einstufung „Kaufen“ mit einem fairen Wert von 355 Euro und zählt den Konzern zu den Hauptprofiteuren von Elektrifizierung, Automatisierung und KI-Infrastruktur. Das ist die Sicht der Bank, keine Empfehlung der Redaktion.