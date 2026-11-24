Der Stromlieferant der KI gerät unter Spannung: Die Schneider-Electric-Aktie schließt am Dienstag, 24. November 2026, in Paris mit einem Minus von 4,13 Prozent bei 226,10 Euro und gehört damit zu den fünf größten EuroStoxx50 Verlierern des Tages (Schlusskurs laut comdirect). Am Montag war das Papier noch um 4,1 Prozent gestiegen. Der Gewinn ist binnen eines Handelstags wieder weg.
Schneider-Electric-Aktie EuroStoxx50 Verlierer des Tages: Minus 4,1 Prozent – wenn der Rechenzentrums-Ausrüster zum KI-Opfer wird
Die Schneider-Electric-Aktie verliert am Dienstag gut 4 Prozent und rückt unter die fünf größten EuroStoxx50 Verlierer des Tages. Der Konzern baut Strom- und Kühltechnik für Rechenzentren, auch gemeinsam mit Nvidia. Genau das wird der Aktie jetzt zum Verhängnis.
Steckbrief
- Unternehmen
- Schneider Electric SE
- Sitz
- Rueil-Malmaison bei Paris
- ISIN
- FR0000121972
- WKN
- 860180
- Handelssymbol
- SU (Paris), SND (Xetra)
- US-Handelssymbol
- SBGSY (ADR, außerbörslich)
- Index
- EuroStoxx50, CAC 40
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs laut comdirect
Die Stammdaten: Die Schneider-Electric-Aktie trägt die ISIN FR0000121972 und die WKN 860180. In Paris läuft sie unter SU, an der Xetra unter SND, in den USA werden Hinterlegungsscheine außerbörslich unter SBGSY gehandelt.
Die Ursachen
Warum die Schneider-Electric-Aktie den Montagsgewinn abgibt
KI-Infrastruktur im Rückwärtsgang
Schneider Electric entwickelt gemeinsam mit Nvidia Strom- und Kühlsysteme für Rechenzentren. Am Montag stieg die Aktie deshalb mit der Huang-Rally. Am Dienstag fiel Nvidia in New York um 5,86 Prozent, und die Ausrüster folgten.
Verluste weiten sich am Nachmittag aus
Am Vormittag lag die Aktie nur 0,87 Prozent im Minus, um 14:10 Uhr 1,38 Prozent, am Nachmittag bereits mehr als 3 Prozent. Der EuroStoxx50 weitete laut dpa-AFX seine Verluste nach dem US-Börsenstart aus und schloss 1,16 Prozent tiefer.
Zollgerüchte
Berichten zufolge bereiten die USA höhere Zölle auf Importe aus China, der EU und weiteren Ländern vor. Für einen weltweit produzierenden Elektrokonzern ist das ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor.
Angeschlagenes Chartbild
Erst am 20. November war die Aktie unter ihr Tief der vergangenen 250 Handelstage bei 227,55 Euro gefallen. Mit dem Schluss bei 226,10 Euro liegt sie wieder darunter.
Der Hintergrund
Operativ stark, an der Börse abgestraft
Der Kursverlauf passt nicht zum Geschäft. Schneider Electric hat seine Ziele für 2026 im laufenden Jahr zweimal angehoben und nach neun Monaten rund 32,7 Milliarden Euro umgesetzt. Trotzdem hat die Schneider-Electric-Aktie in drei Monaten rund 21 Prozent verloren. Auf dem Kurs lasten laut Marktbeobachtern eine große Übernahme und die dafür abgeschlossene Kapitalerhöhung über sechs Milliarden Euro. Die DZ Bank bestätigte am Dienstag ihre Einstufung „Kaufen“ mit einem fairen Wert von 355 Euro und zählt den Konzern zu den Hauptprofiteuren von Elektrifizierung, Automatisierung und KI-Infrastruktur. Das ist die Sicht der Bank, keine Empfehlung der Redaktion.
Häufige Fragen zur Schneider-Electric-Aktie
Warum ist die Schneider-Electric-Aktie EuroStoxx50 Verlierer des Tages?
Die KI-Rally vom Montag brach ab. Als Ausrüster für Rechenzentren fällt Schneider Electric mit Nvidia und dem Technologiesektor.
Wie viel hat die Schneider-Electric-Aktie verloren?
4,13 Prozent auf 226,10 Euro.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Schneider-Electric-Aktie?
ISIN FR0000121972, WKN 860180, Handelssymbol SU (Paris) beziehungsweise SND (Xetra), in den USA außerbörslich SBGSY.
Was macht Schneider Electric?
Der Konzern liefert Technik für Stromverteilung, Energiemanagement und Automatisierung, darunter Strom- und Kühlsysteme für Rechenzentren.
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