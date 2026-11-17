Viel Abstand nach oben: Bernstein-Analyst Varun Govindaraj bestätigt für die Schneider-Electric-Aktie das Rating „Outperform“ und ein Kursziel von 340 Euro. Zum Kurs von 239,85 Euro zum Zeitpunkt der Analyse ergibt sich ein Potenzial von rund 42 Prozent.
Schneider-Electric-Aktie: Bernstein sieht über 40 Prozent Luft – Ziel 340 Euro
Bernstein-Analyst Varun Govindaraj bestätigt „Outperform“ für die Schneider-Electric-Aktie mit einem Kursziel von 340 Euro. Die US-Wahlen verändern laut seiner Studie das Umfeld für Rechenzentren.
Steckbrief
- Unternehmen
- Schneider Electric SE
- Handelssymbol
- SU (Euronext Paris)
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- Varun Govindaraj
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- Bernstein
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 340 Euro
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Bernstein zur Schneider-Electric-Aktie
Wo und wann gebaut wird – Govindaraj bleibt beim Kauf
Varun Govindaraj untersucht die Folgen der US-Zwischenwahlen.
Die Zwischenwahlen zum US-Kongress hätten das Umfeld für den Bau von Rechenzentren verändert, schrieb Govindaraj in einer Branchenstudie. Für bereits genehmigte, finanzierte oder schon im Bau befindliche Projekte dürfte sich wohl nichts ändern. Bei künftigen Vorhaben gehe es nun stärker um die Frage, wo und wann sie entstehen sollen.
Die großen Cloud-Anbieter, die sogenannten Hyperscaler, hätten deshalb zunächst eine abwartende Haltung eingenommen. Bei den Wahlen am 3. November stimmten Wähler laut einer von Al Jazeera zitierten Auswertung bei fast allen der 41 Abstimmungen über Rechenzentren gegen neue Anlagen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Bernstein-Analyst Varun Govindaraj zu lesen ist:
Rekordumsatz
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz organisch um 16,9 Prozent auf 11,46 Milliarden Euro.
Nachfrage verdoppelt
Die Nachfrage aus Rechenzentren wuchs laut Schneider dreistellig.
Höhere Prognose
Für 2026 erwartet der Konzern nun 12 bis 14 Prozent organisches Wachstum.
Mehr Ergebnis
Das bereinigte EBITA soll organisch um 18 bis 21 Prozent steigen.
Sicht bis 2028
Finanzchef Nathan Fast sprach im Oktober von einer verbesserten Sicht auf die Jahre 2027 und 2028. Nordamerika steht für rund 40 Prozent des Konzernumsatzes.
Eine unternehmensspezifische Begründung nennt die Zusammenfassung des dpa-AFX Analyser nicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Bernstein Autonomous LLP, Analyst Varun Govindaraj. Die Einstufung ist laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net) auf den 16.11.2026 datiert. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 340 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.bernsteinresearch.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Schneider Electric SE (SU): Kaufen, Kursziel 340,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Varun Govindaraj, Aktienanalyst, Bernstein Autonomous LLP vom 16.11.2026, 18:11 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 22:13 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 22:13 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Varun Govindaraj, Aktienanalyst, Bernstein Autonomous LLP.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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