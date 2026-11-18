Die Schienenmaut steigt: Die Bundesnetzagentur hat am Dienstagabend, 17. November, die Trassenpreise der DB InfraGO für 2027 genehmigt, im Schnitt um rund 8 Prozent. Laut Anmeldung trifft es den Güterverkehr mit 12,9 Prozent am härtesten. Wer die Rechnung am Ende zahlt, ist politisch umkämpft - und für Anleger stellt sich die Frage, was das für Logistikaktien, Bahnzulieferer und den DAX bedeutet.
Schienenmaut 2027: Netzagentur genehmigt im Schnitt rund 8 Prozent mehr, Güterverkehr laut Antrag fast 13 Prozent - Wer trägt die Rechnung?
Die Bundesnetzagentur hat die höheren Trassenpreise der DB InfraGO für 2027 genehmigt. Güterbahnen, Länder und Fahrgäste stehen unter Druck; für Logistikaktien und Bahnzulieferer im DAX bleibt der Effekt offen.
Die Genehmigung kam nach einem dpa-Bericht gegen 17:30 Uhr (Handelsblatt, 17.11.2026, 17:37 Uhr). Genehmigt wurden demnach die von der DB InfraGO angemeldeten Trassenpreissysteme. Eisenbahnverkehrsunternehmen zahlen die Gebühr je Kilometer an die DB InfraGO, die damit Betrieb, Instandhaltung und Investitionen des Netzes finanziert.
Wichtig für die Einordnung: Die Deutsche Bahn ist nicht börsennotiert. Direkte Kursreaktionen einzelner Aktien auf die Genehmigung sind in den geprüften Quellen nicht belegt. Die Börsenrelevanz liegt in den Folgekosten für Industrie, Logistik und die Länderhaushalte.
Wie stark steigt die Schienenmaut 2027 wirklich?
Die DB InfraGO hatte Anfang Oktober ein Erlösziel von 7,5 Milliarden Euro für 2027 angemeldet (Verkehrsrundschau, 05.10.2026). Nach der Anmeldung steigen die Entgelte im Güterverkehr um 12,9 Prozent, im Nahverkehr um 7,7 Prozent und im Fernverkehr um 5,0 Prozent. Für 2028 steht vorläufig ein Erlösziel von 8,6 Milliarden Euro im Raum, rechnerisch ein Plus von 15,1 Prozent, abhängig von offenen Bedingungen wie der Länderförderung.
Der rechtliche Hintergrund: Das Verwaltungsgericht Köln gab der DB am 2. Oktober recht, die von der Bundesnetzagentur gesetzte Kostenobergrenze von rund 7,3 Milliarden Euro sei zu niedrig gewesen (Verkehrsrundschau, 02.10.2026). Das Gericht eröffnete einen Rahmen von 8,2 Milliarden Euro, den die DB nach den Berichten nicht ausschöpft. Zuvor hatte der Europäische Gerichtshof am 19. März die deutsche Trassenpreisbremse gekippt, die den jährlichen Anstieg auf 1,8 Prozent begrenzt hatte.
|Segment
|Anstieg 2027
|Wer zahlt
|Güterverkehr
|+12,9%
|Güterbahnen, Verlader
|Nahverkehr
|+7,7%
|Länder und Aufgabenträger
|Fernverkehr
|+5,0%
|Fernverkehrsanbieter
Ob die Bundesnetzagentur jeden Segmentwert exakt so genehmigt hat, geht aus den geprüften Meldungen nicht eindeutig hervor.
Quelle: Verkehrsrundschau, 05.10.2026; Handelsblatt, 17.11.2026
Wer zahlt die höhere Schienenmaut: Güterbahnen, Länder oder Fahrgäste?
Im Güterverkehr reagiert die Branche scharf. Peter Westenberger, Geschäftsführer des Verbands Die Güterbahnen, sprach von „realitätsfernen Preisanträgen der DB InfraGo“ (t-online, 17.11.2026). Branchenvertreter hatten zuvor einen Anstieg des Güterverkehrspreises von 3,48 auf 3,92 Euro je Kilometer erwartet, rund 112 Millionen Euro Mehrbelastung pro Jahr (Verkehrsrundschau, 02.10.2026). Hinzu kommt laut Kabinettsentwurf, dass die Trassenpreisförderung von 345 Millionen Euro (2026) auf 200 Millionen Euro (2027) sinken soll (dpa-AFX, 04.07.2026).
Im Nahverkehr tragen am Ende Länder und Aufgabenträger die Kosten aus den Regionalisierungsmitteln. Diese liegen derzeit bei rund 12 Milliarden Euro im Jahr, der Bundeshaushalt 2027 sieht 13,7 Milliarden Euro vor. Die Länder fordern bis 2031 rund 14 Milliarden Euro zusätzlich, um das heutige Angebot zu halten (leinetal24, 07.08.2026). Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter warnte vor einem „Abbestellszenario ungekannten Ausmaßes“.
Konkrete Folgen zeichnen sich schon ab: Zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 sind laut kommunal.de unter anderem in Sachsen und Schleswig-Holstein Streichungen oder Ausdünnungen geplant. Eine belastbare bundesweite Zahl abbestellter Verbindungen fehlt. Belegt ist auch keine konkrete Ticketpreiserhöhung; es gibt nur die Warnung, Tickets könnten teurer werden, wenn der Bund nicht eingreift.
Was bedeuten die Trassenpreise 2027 für Logistikaktien und den DAX?
Eine direkte Verbindung zu Aktienkursen ist in den Quellen nicht belegt. Einschätzung der Redaktion: Betroffen sein könnten mittelbar Logistikkonzerne, die Schienenverkehre nutzen, etwa die DHL Group Aktie, sowie Industrieunternehmen mit hohem Gütertransportanteil. Bei Bahntechnik wie der Siemens Aktie oder der Alstom Aktie hängt es davon ab, ob klamme Länder Bestellungen strecken. Beides ist eine Hypothese, kein Befund.
Wie geht es mit den Trassenpreisen weiter?
Die Länder fordern mehr Geld vom Bund, der nach Darstellung Bernreiters keinen Spielraum sieht (web.de, 17.10.2026). Verbände halten den Start einer Reform zum 1. Januar 2027 nicht mehr für erreichbar und fordern ein Grenzkostenmodell zum Fahrplan 2028. Die Haushaltswoche im Bundestag läuft vom 24. bis 27. November. Eine Stellungnahme der DB und des Bundesverkehrsministeriums zur Genehmigung lag in den geprüften Quellen nicht vor.
FAQ: Häufige Fragen zur Schienenmaut 2027
Um wie viel steigt die Schienenmaut 2027? Im Schnitt um rund 8 Prozent; laut Anmeldung um 12,9 Prozent im Güterverkehr, 7,7 Prozent im Nahverkehr und 5,0 Prozent im Fernverkehr.
Werden Bahntickets teurer? Eine konkrete Ticketpreiserhöhung ist nicht belegt. Länder warnen vor Streichungen oder höheren Preisen, wenn der Bund nicht eingreift.
Ist die Deutsche Bahn an der Börse? Nein. Die Deutsche Bahn ist nicht börsennotiert; Anleger können nur mittelbar über Logistik- und Bahntechnikwerte betroffen sein.
Was bedeutet die Schienenmaut für den DAX? Ein direkter Effekt ist nicht belegt. Beobachtet werden Logistik, Industrie und Länderhaushalte.
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