Im Güterverkehr reagiert die Branche scharf. Peter Westenberger, Geschäftsführer des Verbands Die Güterbahnen, sprach von „realitätsfernen Preisanträgen der DB InfraGo“ (t-online, 17.11.2026). Branchenvertreter hatten zuvor einen Anstieg des Güterverkehrspreises von 3,48 auf 3,92 Euro je Kilometer erwartet, rund 112 Millionen Euro Mehrbelastung pro Jahr (Verkehrsrundschau, 02.10.2026). Hinzu kommt laut Kabinettsentwurf, dass die Trassenpreisförderung von 345 Millionen Euro (2026) auf 200 Millionen Euro (2027) sinken soll (dpa-AFX, 04.07.2026).

Im Nahverkehr tragen am Ende Länder und Aufgabenträger die Kosten aus den Regionalisierungsmitteln. Diese liegen derzeit bei rund 12 Milliarden Euro im Jahr, der Bundeshaushalt 2027 sieht 13,7 Milliarden Euro vor. Die Länder fordern bis 2031 rund 14 Milliarden Euro zusätzlich, um das heutige Angebot zu halten (leinetal24, 07.08.2026). Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter warnte vor einem „Abbestellszenario ungekannten Ausmaßes“.

Konkrete Folgen zeichnen sich schon ab: Zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 sind laut kommunal.de unter anderem in Sachsen und Schleswig-Holstein Streichungen oder Ausdünnungen geplant. Eine belastbare bundesweite Zahl abbestellter Verbindungen fehlt. Belegt ist auch keine konkrete Ticketpreiserhöhung; es gibt nur die Warnung, Tickets könnten teurer werden, wenn der Bund nicht eingreift.