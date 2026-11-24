wie viel Zinserhöhung ist in EZB und Fed schon eingepreist?

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 19:48 3 Min.

Zweijährige Bundesanleihen rentieren bei 3,06 Prozent, zweijährige US-Treasuries bei 4,67 Prozent. Der Abstand von rund 160 Basispunkten spiegelt, dass Fed und EZB im Dezember beide Zinserhöhungen erwartet werden – doch in sehr unterschiedlichem Tempo.

Abstand Rendite 2 Jahre USA minus Deutschland rund 160 Bp Schatz 2 Jahre 3,06 % US-Treasury 2 Jahre 4,67 % EZB-Zinsniveau nach eingepreister Erhöhung am 17.12. 2,75 % Quelle : aktien.news und Trading Economics, 24.11.2026, ohne genaue Uhrzeit; Abstand eigene Berechnung

Am kurzen Ende der Zinskurve liegen Welten zwischen Euroraum und USA: Die Rendite zweijähriger Bundesanleihen (Schatz) notiert am 24. November 2026 bei rund 3,06 Prozent, die zweijähriger US-Treasuries bei 4,67 Prozent. Das sind rund 160 Basispunkte Abstand (eigene Berechnung aus aktien.news und Trading Economics, ohne genaue Uhrzeit). Zweijährige Anleihen gelten als Seismograf für die Zinserwartungen der Notenbanken – deshalb lohnt der Blick auf dieses Laufzeitsegment.

Warum bildet die Zweijährige die Notenbankpolitik ab?

Eine zweijährige Anleihe läuft kurz genug, dass ihre Rendite vor allem davon abhängt, wo die Leitzinsen in den nächsten Jahren liegen. Die Rendite ist dabei die effektive Verzinsung beim aktuellen Kurs. Je höher der erwartete Leitzins, desto höher die Rendite zweijähriger Papiere. In den USA liegt der Leitzins laut Trading Economics bei 4,00 Prozent, im Dezember wird eine Erhöhung um 25 Basispunkte mit rund 97 Prozent eingepreist. Im Euroraum ist laut aktien.news für den 17. Dezember eine Erhöhung um 25 Basispunkte auf 2,75 Prozent vollständig eingepreist.

Kurzes Ende der Zinskurve, 24. November 2026 Kennzahl Euroraum / Deutschland USA Rendite 2 Jahre 3,06 % 4,67 % Rendite 10 Jahre 3,27 % 4,89 % Abstand 10 zu 2 Jahre rund 21 Bp rund 22 Bp Nächste Notenbanksitzung 17.12.2026 9.12.2026 Erwartung Dezember +25 Bp (eingepreist) +25 Bp (rund 97 %) Ohne genaue Uhrzeit; Quellen: aktien.news (Schatz, EZB-Erwartung), Trading Economics (US-Werte, FedWatch). Abstand eigene Berechnung. Quelle : aktien.news, Trading Economics

Was heißt der Abstand zwischen Schatz und US-Zweijähriger für Anleger?

Der Abstand von rund 160 Basispunkten bedeutet vor allem: Die Märkte erwarten in den USA einen deutlich höheren Zinspfad als im Euroraum. Für Euro-Anleger, die in US-Dollar-Anleihen investieren, kommt jedoch das Währungsrisiko hinzu, das den Renditevorsprung aufzehren kann. Für Unternehmen und Banken zählt der kurze Zins als Maßstab für Kredit- und Einlagenkonditionen.

Die Kurven beider Währungsräume sind nahezu gleich steil: etwa 21 Basispunkte zwischen zwei und zehn Jahren in Deutschland und rund 22 in den USA. Beide Märkte preisen also kurzfristig Zinserhöhungen ein, rechnen aber nicht mit stark steigenden Langfristzinsen.

Was dafür spricht Die Notenbanken sind klar kommuniziert auf Erhöhungskurs; das gibt Planbarkeit.

Sinkende Ölpreise dämpfen die Inflationserwartungen. Was dagegen spricht Überraschende Inflationsdaten (PCE am 25.11.) können die Zinspfade verschieben.

Kursrisiko: Steigende Renditen lassen Kurse bestehender Anleihen fallen.

Währungsrisiko bei Dollar-Anleihen für Euro-Anleger.

Welche Termine stehen am kurzen Ende an?

Am 1. Dezember steht laut Emissionsplan ein Bobl über 4,5 Milliarden Euro an, am 8. Dezember ein Schatz über 4 Milliarden Euro (Fälligkeit 13. Dezember 2028). In den USA erzielte die Zweijahresauktion am Montag 4,700 Prozent bei einer Bid-to-Cover-Quote von 2,65. Fed am 9. Dezember, EZB am 17. Dezember.

Häufige Fragen zum Schatz und zu US-Zweijährigen

Wie hoch ist die Rendite des Schatzes? Rund 3,06 Prozent am 24. November 2026 (aktien.news). Wie hoch ist die Rendite der zweijährigen US-Anleihe? Etwa 4,67 Prozent (Trading Economics). Was ist ein Basispunkt? Ein Hundertstel Prozentpunkt.