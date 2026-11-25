Die Schaeffler-Aktie (ISIN: DE000SHA0100, FSE: SHA0) ist am Mittwochvormittag größter Gewinner im MDAX. Auf Xetra steigt sie um rund 2,5 bis 3,5% auf etwa 5,04 bis 5,15 Euro, nach einem Schlusskurs von 4,92 Euro am Vortag. Vorbörslich auf Tradegate lag das Plus zeitweise bei fast 6%. Auslöser ist die Hochstufung durch JPMorgan von Neutral auf Overweight. Doch die Schaeffler Aktienanalyse zeigt: Das Kursziel wurde zugleich gesenkt, und die Aktie notiert noch immer rund 40% unter dem Stand zu Jahresbeginn. Ob aus dem Impuls eine Trendwende wird, entscheidet sich an den Zahlen, nicht an einer Studie.