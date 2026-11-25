Die Schaeffler-Aktie (ISIN: DE000SHA0100, FSE: SHA0) ist am Mittwochvormittag größter Gewinner im MDAX. Auf Xetra steigt sie um rund 2,5 bis 3,5% auf etwa 5,04 bis 5,15 Euro, nach einem Schlusskurs von 4,92 Euro am Vortag. Vorbörslich auf Tradegate lag das Plus zeitweise bei fast 6%. Auslöser ist die Hochstufung durch JPMorgan von Neutral auf Overweight. Doch die Schaeffler Aktienanalyse zeigt: Das Kursziel wurde zugleich gesenkt, und die Aktie notiert noch immer rund 40% unter dem Stand zu Jahresbeginn. Ob aus dem Impuls eine Trendwende wird, entscheidet sich an den Zahlen, nicht an einer Studie.
Schaeffler Aktienanalyse: JPMorgan hebt auf Overweight, Aktie springt vom Jahrestief an - Bodenbildung oder Strohfeuer?
Die Schaeffler-Aktie legt am Mittwochvormittag kräftig zu, nachdem JPMorgan sie von Neutral auf Overweight hochgestuft hat. Das Kursziel sinkt allerdings von 8,50 auf 6,50 Euro. Die Schaeffler Aktienanalyse zeigt, ob die Hochstufung mehr ist als ein Stimmungsimpuls, und was die Schaeffler-Aktie Prognose angesichts von Robotik-Fantasie, Stellenabbau und 5,3 Mrd. Euro Nettoschulden offenlässt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Schaeffler AG
- Ticker
- SHA0 (Xetra)
- ISIN
- DE000SHA0100
- Index
- MDAX
- Börsenwert
- rund 4,6 bis 4,8 Mrd. €
- 52-Wochen-Spanne
- 4,82 bis 11,77 €
- Dividende 2025
- 0,30 € je Aktie
- Nächste Zahlen
- 3. März 2027 (Jahreszahlen 2026)
Stand: 25.11.2026, Xetra, Vormittagshandel 9:27 Uhr; Börsenwert und Streubesitz laut Datenanbietern
Die Nachricht
Die JPMorgan-Hochstufung: Bewertungs-Call statt Gewinn-Call
JPMorgan-Analyst Jose Asumendi setzt Schaeffler auf Overweight, senkt aber das Kursziel von 8,50 auf 6,50 Euro. Das Argument ist der Kursrückgang, nicht eine bessere Gewinnschätzung.
Laut dpa-AFX begründet Asumendi die Hochstufung mit dem Kursrückgang der vergangenen Monate und mit dem schnell wachsenden Geschäft mit humanoiden Robotern. Dieses sei im Kursziel noch gar nicht einkalkuliert. Gemessen am aktuellen Kurs liegt das Ziel gut 25% über der Aktie. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion. Die Studie ist Teil des Branchenausblicks 2027 von JPMorgan: Das Haus bevorzugt Lkw-Bauer, Hightech- und Luxusautos sowie Reifenhersteller, strich bei Aumovio und Stabilus aber die Kaufempfehlungen und senkte etwa das Ziel für Mercedes-Benz von 70 auf 50 Euro.
Rating rauf, Ziel runter
Die Hochstufung folgt dem Kurs, nicht den Zahlen: 6,50 Euro statt 8,50 Euro bedeutet weniger Potenzial als noch vor der Studie.
Robotik als Option
Die Robotik-Fantasie steckt laut JPMorgan nicht im Ziel. Ein Umsatzbeitrag 2027 wird laut Medienberichten nur im niedrigen zweistelligen Millionenbereich erwartet.
Dünner Streubesitz
Rund 80% der Aktien liegen bei der Familie Schaeffler. Ein Tagesplus von 3% bei geringem Streubesitz ist noch kein Trendwechsel.
Quartalszahlen
Das dritte Quartal: solide Marge, schwacher Cashflow
Die Zahlen vom 3. November zeigen ein gemischtes Bild. Der Umsatz lag im dritten Quartal bei 5,814 Mrd. € und währungsbereinigt 2,0% unter dem Vorjahr. Die bereinigte EBIT-Marge sank auf 4,2% (Vorjahr 4,5%). Nach neun Monaten steht sie mit 4,5% über dem Vorjahreswert von 4,2%. Der Free Cashflow vor M&A lag im dritten Quartal bei 260 Mio. €, nach neun Monaten aber bei -40 Mio. €. Die Prognose 2026 sieht 100 bis 300 Mio. € vor; das vierte Quartal muss damit 140 bis 340 Mio. € liefern.
|Kennzahl
|Q3 2026
|9M 2026
|Prognose 2026
|Umsatz
|5,814 Mrd. €
|17,481 Mrd. €
|22,5 bis 24,5 Mrd. €
|EBIT vor Sondereffekten
|245 Mio. €
|794 Mio. €
|-
|EBIT-Marge vor Sondereffekten
|4,2%
|4,5%
|3,5 bis 5,5%
|Free Cashflow vor M&A
|260 Mio. €
|-40 Mio. €
|100 bis 300 Mio. €
EBIT-Marge vor Sondereffekten. Nettofinanzschulden 5,296 Mrd. € (Ende 2025: 4,915 Mrd. €), Verschuldungsgrad 2,3x.
Quelle: Schaeffler-Pressemitteilung vom 3.11.2026
|Sparte
|Umsatz 9M
|Wachstum
|EBIT-Marge 9M
|E-Mobility
|3,871 Mrd. €
|+4,6%
|-14,8%
|Powertrain & Chassis
|6,302 Mrd. €
|-4,6%
|10,8%
|Vehicle Lifetime Solutions
|2,424 Mrd. €
|+1,8%
|15,1%
|Bearings & Industrial Solutions
|4,795 Mrd. €
|+1,1%
|8,9%
Wachstum währungsbereinigt. E-Mobility mit Sonderbelastung von rund 240 Mio. € (davon 220 Mio. € im dritten Quartal) wegen geringerer Abrufe europäischer Hersteller in China.
Quelle: Schaeffler-Pressemitteilung vom 3.11.2026
Aftermarket und Industrie laufen solide, die E-Mobility bleibt tief im Minus. Die Verluste stammen weitgehend aus dem Geschäft, das mit der Vitesco-Integration zu Schaeffler kam. Die Prognose für die E-Mobility-Marge 2026 liegt bei -15 bis -13%. Für 2028 nennt der Konzern als Mittelfristziele einen Umsatz von 24 bis 26 Mrd. €, eine EBIT-Marge von 6 bis 8% und einen Free Cashflow von 400 bis 600 Mio. €.
Umbau
Stellenabbau: 3.460 Stellen in Europa
Am 3. November kündigte Schaeffler ein neues Restrukturierungsprogramm an: netto 3.460 Stellen in Europa, davon 2.660 in Deutschland, an 16 Standorten. Vier deutsche Standorte schließen, darunter Dortmund, Berlin, Morbach und Schwalbach. Die Einmalkosten liegen bei rund 480 Mio. €, überwiegend 2026, die Entlastung bei rund 300 Mio. € pro Jahr ab 2030. Der Vorstand verzichtet zwei Jahre lang auf 10% seines Gehalts. IG Metall und Konzernbetriebsrat lehnen den Plan ab. Aus Sicht von Anlegern ist das Programm ein Signal für Kostendisziplin, bringt aber auf Jahre kaum Entlastung.
Robotik
Humanoide Roboter: die Fantasie hinter dem Kurssprung
Der Auftragsbestand im Geschäft mit humanoiden Robotern wuchs laut Schaeffler auf rund 400 Mio. € (im Juni: 350 Mio. €). Im dritten Quartal kamen zwei neue Kunden aus Greater China dazu, mehr als 80 Projekte laufen. CEO Klaus Rosenfeld sieht neue Kunden und einen wachsenden Auftragsbestand. Partner sind unter anderem Humanoid aus Großbritannien, Hexagon und Neura. Langfristig sollen Robotik, Verteidigung und Raumfahrt bis 2035 bis zu 10% des Umsatzes beitragen. Für 2026 und 2027 ist die Robotik ergebnisseitig aber irrelevant, ein substanzieller Konzernbeitrag wird erst in zwei bis drei Jahren erwartet. Die Schaeffler-Aktie Prognose sollte sie deshalb als Option und nicht als Bewertungsanker behandeln.
Chartbild
Die Haltezone liegt zwischen 4,82 und 5 Euro
Die Schaeffler-Aktie hat seit Januar fast zwei Drittel ihrer Höhe verloren: Das 52-Wochen-Hoch lag am 27. Januar bei 11,77 Euro, das Tief am 20. November bei 4,82 Euro, dem tiefsten Stand seit Sommer 2025. Seit dem Bruch der 200-Tage-Linie im Juli befindet sie sich im Abwärtstrend. Die 200-Tage-Linie liegt laut Aktiencheck-Daten bei rund 7,80 Euro, die 50-Tage-Linie bei rund 6,04 Euro.
|Art
|Marke
|Unterstützung (Jahrestief)
|4,82 €
|Haltezone
|rund 5,00 €
|Widerstand (frühere Tiefs)
|5,26 bis 5,36 €
|Widerstand (20-Tage-Linie)
|5,60 €
|Widerstand (50-Tage-Linie)
|6,04 €
|Widerstand (200-Tage-Linie)
|7,80 €
Einschätzungen von Marktbeobachtern, keine Kursziele.
Quelle: boerse.de, plusvisionen, Aktiencheck-Daten
Analysten
Die Stimmen sind gespalten
Die Einschätzungen reichen von Halten bis Kaufen. Die Kursziele liegen zwischen 6,30 und 11 Euro, das Durchschnittsziel nach Aktiencheck-Berechnung bei rund 7,70 Euro, andere Datenanbieter nennen 8,00 bis 8,20 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Stand
|JPMorgan
|Overweight (zuvor Neutral)
|6,50 € (zuvor 8,50 €)
|24./25.11.
|UBS
|Neutral
|8,10 €
|19.11.
|Deutsche Bank
|Hold
|7,50 €
|4./5.11.
|Jefferies
|Buy
|8,70 €
|3.11.
|Citigroup
|Buy
|11,00 € (zuvor 12,00 €)
|4.11.
|ODDO BHF
|Outperform
|7,99 €
|4.11.
|LBBW
|Halten
|6,30 €
|3./4.11.
Einstufungen Dritter, unverändert weitergegeben. Die DZ Bank (Kaufen, fairer Wert 10 €, Juli) ist veraltet und nicht aufgeführt.
Quelle: dpa-AFX-Analyser
Bei der Bewertung rechnen die Konsensschätzungen vom Oktober mit einem KGV von rund 19 bis 20 für 2026 und rund 8 für 2027. Diese Schätzungen stammen von vor der Sonderbelastung im dritten Quartal und dürften zu hoch liegen. Die Dividende für 2025 betrug 0,30 € je Aktie, das entspricht bei 4,92 Euro einer Rendite von rund 6%. Ob sie für 2026 gehalten wird, ist offen: Bei einem Free Cashflow von -40 Mio. € nach neun Monaten und steigender Verschuldung entscheidet die Hauptversammlung am 22. April 2027.
Bullen und Bären
Was für und was gegen die Schaeffler-Aktie spricht
Szenarien
Schaeffler Aktie Prognose: drei Zeithorizonte
Eine seriöse Punktprognose ist bei einer Aktie, die binnen eines Jahres rund 60% an Wert verloren hat, nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien mit klaren Auslösern. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Bodenbildung zwischen 4,82 und 5 Euro
Die Hochstufung kann eine technische Gegenbewegung einleiten. Erste Hürden liegen bei 5,26 bis 5,36 Euro und bei 5,60 Euro. Fällt die Aktie unter das Jahrestief von 4,82 Euro, wäre der Impuls verpufft. Entscheidend ist, ob Käufer die Zone um 5 Euro verteidigen.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Free Cashflow und Verschuldung
Das wichtigste Datum sind die Jahreszahlen am 3. März 2027: Erreicht Schaeffler die Free-Cashflow-Prognose, sinkt der Verschuldungsgrad von 2,3x, und wann kommen die Schritte zur E-Mobility-Gewinnschwelle? Ohne Belege bleibt die Aktie ein Turnaround mit Fragezeichen.
Langfristig (bis 2028 und darüber hinaus): Die Mittelfristziele
Gelingen EBIT-Marge von 6 bis 8% und Free Cashflow von 400 bis 600 Mio. € bis 2028, wäre die Bewertung zu hoch gegriffen. Zusätzlich können Robotik, Verteidigung und Raumfahrt Fantasie liefern, aber erst in zwei bis drei Jahren mit relevanten Umsätzen.
Termine
Was Anleger der Schaeffler-Aktie jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zur Schaeffler-Aktie
Warum steigt die Schaeffler-Aktie heute? Weil JPMorgan sie von Neutral auf Overweight hochgestuft hat, mit Verweis auf den Kursrückgang und das wachsende Robotik-Geschäft.
Wie hoch ist das JPMorgan-Kursziel? 6,50 Euro. Zuvor lag es bei 8,50 Euro.
Wie schlecht läuft das Geschäft? Der Umsatz stagniert, die E-Mobility ist stark defizitär, Aftermarket und Industrie laufen solide. Die Prognose 2026 wurde bestätigt.
Zahlt Schaeffler Dividende? Für 2025 wurden 0,30 € je Aktie gezahlt. Über die Dividende für 2026 entscheidet die Hauptversammlung am 22. April 2027.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Die Jahreszahlen 2026 sind für den 3. März 2027 vorgesehen.
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