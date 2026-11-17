Schaeffler steht nicht allein. Bosch, ZF und Continental beziehungsweise die abgespaltene Aumovio haben in den vergangenen Jahren jeweils fünfstellige Stellenzahlen zur Disposition gestellt. Die Aumovio Aktie markierte am Dienstag ein neues Tief seit der Abspaltung. Der Arbeitsmarkt spürt das: Die Zahl der Arbeitslosen lag im Oktober laut Bundesagentur für Arbeit bei 2,955 Millionen, 44.000 mehr als ein Jahr zuvor.

Politisch fällt der Konflikt in eine aufgeheizte Woche. In der Metall- und Elektroindustrie läuft die Tarifrunde: Die IG Metall fordert fünf Prozent, die Arbeitgeber haben eine Einmalzahlung von einem Prozent im Juli 2027 und 1,3 Prozent ab Juli 2028 angeboten. Die Gewerkschaft hat 24-Stunden-Warnstreiks beschlossen. Am Dienstagabend berät zudem der Koalitionsausschuss im Kanzleramt über die Senkung der Stromsteuer – für energieintensive Zulieferer ein wichtiger Kostenfaktor. Bundeskanzler Friedrich Merz will sie ab 2027 für alle senken, in der SPD ist die Gegenfinanzierung umstritten.

Einschätzung der Redaktion: Ein freiwilliger Gehaltsverzicht ist in der deutschen Industrie selten und ein Signal, wie ernst die Lage ist. Gelingt eine Einigung, könnte Schaeffler Personalkosten senken, ohne weitere Stellen zu streichen. Scheitert sie, drohen härtere Einschnitte und ein offener Konflikt mitten in der Tarifrunde. Ein direkter Zusammenhang zwischen dem heutigen Kursrückgang und dem Gehaltsstreit ist nicht belegt; der Gesamtmarkt lag ebenfalls im Minus, der DAX gegen 14:05 Uhr bei 26.349 Punkten (−0,9 %, dpa-AFX).