Beim Autozulieferer Schaeffler eskaliert der Streit über den Sparkurs: Der Vorstand will die Belegschaft dazu bewegen, zwei Jahre lang freiwillig auf einen Teil des Gehalts zu verzichten – laut Handelsblatt soll das rund 100 Millionen Euro bringen und den Abbau von weiteren 1.000 Stellen überflüssig machen. Die Schaeffler Aktie (ISIN DE000SHA0100, Kürzel SHA0) gab am Dienstagnachmittag auf Xetra rund 2,2 Prozent auf etwa 5,35 Euro nach und notiert damit rund ein Drittel unter dem Niveau vom Jahresanfang.
Für Anleger ist der Konflikt mehr als ein Tarifstreit in Franken. Er zeigt, wie hart die Transformation zur Elektromobilität die deutschen Autozulieferer trifft – und wie eng der Spielraum zwischen Kostendruck, Mitbestimmung und politischen Rahmenbedingungen geworden ist.