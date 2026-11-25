Zum Sparprogramm gehören der Abbau von netto rund 3.460 Stellen, die Schließung von vier deutschen Standorten und Einmalkosten von rund 480 Millionen Euro, überwiegend 2026. Die Ergebnisverbesserung von rund 300 Millionen Euro pro Jahr soll ab 2030 voll greifen. Der Vorstand will zudem zehn Prozent seines Gehalts über zwei Jahre abgeben; für Tarifbeschäftigte ist ein Beitrag nur mit der IG Metall möglich, die ein Zukunftskonzept für die deutschen Standorte fordert.

Der Joker ist die Humanoide Robotik: Schaeffler nennt einen Auftragsbestand von rund 400 Millionen Euro, fünf Kunden und den Start der Serienfertigung für zwei davon.