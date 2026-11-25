Die Schaeffler Aktie (ISIN DE000SHA0100, Ticker SHA) startet am Mittwoch mit Rückenwind in den Handel: Nach der Hochstufung durch JPMorgan notiert sie vorbörslich bei rund 5,10 Euro und damit 2 bis 3 Prozent über dem Vortag. Der Autozulieferer ist seit Jahresbeginn um rund 40 Prozent gefallen. Die Schaeffler Aktienprognose der Analysten bleibt dennoch freundlich: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 7,70 Euro, JPMorgan nennt 6,50 Euro, Citigroup sogar 11 Euro.
Schaeffler Aktie Prognose: JPMorgan hebt auf Overweight, Kursziel 6,50 Euro – wie viel Erholung trauen Analysten der Aktie zu?
JPMorgan stuft die Schaeffler Aktie von Neutral auf Overweight hoch und nennt 6,50 Euro als Kursziel. Die Schaeffler Aktienprognose der Analysten: Kursziele zwischen 6,30 und 11 Euro, Unternehmensprognose bestätigt, Humanoide-Robotik als Joker.
Steckbrief
- Unternehmen
- Schaeffler AG
- ISIN / Ticker
- DE000SHA0100 / SHA (Xetra)
- Marktkapitalisierung
- rund 4,8 Mrd. EUR
- Dividendenrendite
- rund 3,6 %
- Prognose Umsatz 2026
- 22,5 bis 24,5 Mrd. EUR
- Prognose EBIT-Marge 2026
- 3,5 bis 5,5 %
- Nächste Zahlen
- 03.03.2027
Stand: 25.11.2026, Kurse 25.11.2026 vor Xetra-Eröffnung; Xetra-Schluss vom 24.11. nicht belegt
Der Auslöser
Was ist bei der Schaeffler Aktie passiert?
JPMorgan-Analyst Jose Asumendi hat Schaeffler in seiner Studie vom Abend des 24. November von „Neutral“ auf „Overweight“ hochgestuft und das Kursziel von 8,50 auf 6,50 Euro gesenkt. Die Begründung: der Kursrückgang der vergangenen Monate. Das Potenzial zum Vortageskurs beträgt damit rund 27 bis 31 Prozent. Das schnell wachsende Geschäft mit Humanoiden Robotern sei im neuen Ziel noch gar nicht enthalten. Der Rahmen ist der Ausblick auf die Autobranche 2027, in dem JPMorgan Lkw-Bauer, High-Tech-Fahrzeuge, Luxusautos und Reifenhersteller bevorzugt; Favoriten sind unter anderem Ferrari, Porsche, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo.
Das Geschäft
Wie steht es um Schaeffler und die Unternehmensprognose?
Schaeffler liefert Wälzlager, Antriebs- und Fahrwerkskomponenten an Autohersteller und Industriekunden. Im dritten Quartal setzte der Konzern 5,8 Milliarden Euro um, die EBIT-Marge vor Sonderposten lag bei 4,2 Prozent nach 4,5 Prozent im Vorjahr, der Free Cashflow stieg auf 260 Millionen Euro nach 175 Millionen Euro. Belastet wurde das Quartal von Sonderkosten im Geschäft mit Elektromobilität von rund 220 Millionen Euro. Die Prognose für 2026 hat Schaeffler bestätigt.
|Kennzahl
|Prognose 2026
|Ziel 2028
|Umsatz
|22,5 bis 24,5 Mrd. EUR
|24 bis 26 Mrd. EUR
|EBIT-Marge vor Sonderposten
|3,5 bis 5,5 %
|6 bis 8 %
|Free Cashflow
|100 bis 300 Mio. EUR
|400 bis 600 Mio. EUR
|Marge E-Mobility
|-15 bis -13 %
|–
Segmentmargen im 3. Quartal: Vehicle Lifetime Solutions 14,4 %, Powertrain und Chassis 10,2 %, Bearings und Industrial Solutions 8,6 %, E-Mobility -13,1 %.
Quelle: Unternehmensangaben (Zahlen zum 3. Quartal 2026)
Zum Sparprogramm gehören der Abbau von netto rund 3.460 Stellen, die Schließung von vier deutschen Standorten und Einmalkosten von rund 480 Millionen Euro, überwiegend 2026. Die Ergebnisverbesserung von rund 300 Millionen Euro pro Jahr soll ab 2030 voll greifen. Der Vorstand will zudem zehn Prozent seines Gehalts über zwei Jahre abgeben; für Tarifbeschäftigte ist ein Beitrag nur mit der IG Metall möglich, die ein Zukunftskonzept für die deutschen Standorte fordert.
Der Joker ist die Humanoide Robotik: Schaeffler nennt einen Auftragsbestand von rund 400 Millionen Euro, fünf Kunden und den Start der Serienfertigung für zwei davon.
Die Analysten
Wie lautet die Schaeffler Aktienprognose der Analysten?
Nach den bisher vorliegenden Studien überwiegen Kaufurteile, die Kursziele liegen aber teilweise deutlich über dem Kurs.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|Overweight (zuvor Neutral)
|6,50 EUR (zuvor 8,50)
|25.11.2026
|UBS
|Neutral
|8,10 EUR
|04.11.2026
|Deutsche Bank
|Hold
|7,50 EUR
|04.11.2026
|Jefferies
|Buy
|8,70 EUR
|03.11.2026
|Citigroup
|Buy
|11 EUR (zuvor 12)
|04.11.2026
|ODDO BHF
|Outperform
|7,99 EUR
|04.11.2026
|LBBW
|Halten
|6,30 EUR
|04.11.2026
|DZ Bank
|Kaufen
|10 EUR (fairer Wert)
|22.07.2026
Ratings und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Die Häuser sind nach Datum der letzten Studie geordnet.
Quelle: Veröffentlichungen der Analystenhäuser
Das Spektrum reicht damit von 6,30 Euro (LBBW) bis 11 Euro (Citigroup). Der Durchschnitt von rund 7,70 Euro liegt rund 50 Prozent über dem Kurs von 5,10 Euro. JPMorgan liegt mit 6,50 Euro unter dem Durchschnitt, setzt das Rating aber auf Overweight, weil der Abstand zum Kurs groß genug sei.
Die Bewertung
Welches Kursziel trauen Analysten der Schaeffler Aktie zu?
Der letzte belegte Konsens von Anfang Oktober sah 11 Analysten im Mittel bei „Outperform“ mit einem durchschnittlichen Ziel von 8,70 Euro; er stammt aus der Zeit vor den Zahlen zum dritten Quartal und der Hochstufung. Die damals erwarteten Kennzahlen: Umsatz von 23,6 Milliarden Euro (2026) und 24,4 Milliarden Euro (2027), Nettoergebnis von 245 Millionen und 573 Millionen Euro. Daraus ergab sich ein KGV von rund 25 für 2026 und rund 10 für 2027. Auf den heutigen Kurs sinkt das KGV 2027 rechnerisch weiter. Die Dividendenrendite lag je nach Datenanbieter bei rund 3,6 Prozent.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Umsatz
|23,56 Mrd. EUR
|24,35 Mrd. EUR
|Nettoergebnis
|245 Mio. EUR
|573 Mio. EUR
|KGV (Kurs 5,88 EUR)
|25,5
|10,1
|Dividendenrendite
|4,5 %
|5,9 %
|Nettoverschuldung
|5,48 Mrd. EUR
|5,29 Mrd. EUR
Älterer Konsens vor Zahlen zum 3. Quartal und vor JPMorgan-Studie; Kurs damals 5,88 EUR. Aktueller Konsens für EBIT und Ergebnis je Aktie nicht belegt.
Quelle: Analystenkonsens, Stand 09.10.2026
Peer-Kennzahlen zu Continental, Aumovio oder Valeo lagen nicht belegt vor und werden hier nicht verglichen.
Der Chart
Schaeffler Aktie Chart: Unter der 50- und der 200-Tage-Linie
Am Schlusskurs vom 23. November von 5,07 Euro lag die Schaeffler Aktie unter ihrer 50-Tage-Linie (5,20 Euro) und unter der 200-Tage-Linie (5,57 Euro). Der Relative-Stärke-Index von 51,8 war neutral. Vorbörslich hat die Aktie die 50-Tage-Linie mit rund 5,10 Euro noch nicht erreicht. Das 52-Wochen-Hoch lag nach Marktdaten bei rund 12 Euro; das Tief ist nicht belegt.
Die Szenarien
Schaeffler Aktie Prognose 2026/2027: Was sagen Bullen und Bären?
|Szenario
|Argument
|Beobachtungspunkt
|Bull-Case
|Humanoide Robotik und Sparprogramm heben Ergebnis, Bewertung bei etwa 10 auf 2027
|Aufträge Humanoide Robotik
|Base-Case
|Prognose 2026 wird erreicht, Marge steigt langsam Richtung 6 bis 8 Prozent
|EBIT-Marge vor Sonderposten
|Bear-Case
|E-Mobility und schwache Autokonjunktur belasten, Sparprogramm stößt auf Widerstand
|Verlust E-Mobility, Streit mit IG Metall
Die Szenarien geben Argumente Dritter wieder und sind keine Kursprognose von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenstudien und Unternehmensangaben
Die Termine
Was beobachten Anleger bei der Schaeffler Aktie jetzt?
25. November 2026: Reaktion der Aktie auf die JPMorgan-Hochstufung im Xetra-Handel.
3. März 2027: Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 mit Präsentation.
4. Mai 2027: Zahlen zum ersten Quartal 2027.
Häufige Fragen zur Schaeffler Aktie
Wie lautet die Schaeffler Aktienprognose der Analysten? Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 7,70 Euro; die Einzelziele reichen von 6,30 Euro (LBBW) bis 11 Euro (Citigroup).
Welches Kursziel hat JPMorgan für die Schaeffler Aktie? JPMorgan hat die Aktie am 25. November auf Overweight hochgestuft und das Kursziel von 8,50 auf 6,50 Euro gesenkt.
Wie lautet die Prognose von Schaeffler für 2026? Das Unternehmen erwartet einen Umsatz von 22,5 bis 24,5 Milliarden Euro, eine EBIT-Marge vor Sonderposten von 3,5 bis 5,5 Prozent und einen Free Cashflow von 100 bis 300 Millionen Euro.
Wann legt Schaeffler die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 stehen für den 3. März 2027 im Kalender.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Ratings und Kursziele stammen von den jeweiligen Analystenhäusern und werden unverändert weitergegeben. Offenlegungen und mögliche Interessenkonflikte finden sich bei J.P. Morgan, UBS, Deutsche Bank, Jefferies, ODDO BHF und DZ Bank; für Citigroup und LBBW sind sie auf den Webseiten der Häuser abrufbar.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Schaeffler AG (SHA0): Kaufen, Kursziel 6,50 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan (Overweight, Kursziel 6,50 EUR) vom 24.11.2026, 20:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 25.11.2026, 09:24 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 25.11.2026, 09:24 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Overweight, Kursziel 6,50 EUR).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.