Schaeffler Aktie: Die 5-Euro-Marke ist geknackt – der Zulieferer setzt als MDAX Gewinner die JPMorgan-Rally fort

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:40 2 Min.

Die Schaeffler Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,92 Prozent auf 5,11 Euro und zählt zu den MDAX Gewinnern. Damit springt der Zulieferer über die Marke von 5 Euro. Die Hochstufung durch JPMorgan und das Robotergeschäft wirken nach.

Bild: Schaeffler AG

Was am Mittwochabend knapp verfehlt wurde, gelingt am Donnerstagmorgen. Die Schaeffler Aktie notiert um 9:12 Uhr bei 5,11 Euro, ein Plus von 0,14 Euro oder 2,92 Prozent. Damit liegt der Herzogenauracher Zulieferer über der Marke von 5 Euro und gehört erneut zu den MDAX Gewinnern. Kurs der Schaeffler Aktie am Morgen 5,11 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +2,92 % Einstufung durch JPMorgan Overweight Quelle : Kursliste 26.11.2026, 09:12 Uhr; JPMorgan Der Auslöser Warum die Schaeffler Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine neue Nachricht gibt es nicht, die Hochstufung vom Mittwoch wirkt aber nach. JPMorgan hatte Schaeffler in seinem Branchenausblick für 2027 auf „Overweight“ hochgestuft und das schnell wachsende Geschäft mit humanoiden Robotern gelobt. Gleichzeitig strichen die Experten ihre Empfehlungen für die Zulieferer Aumovio und Stabilus. Hinzu kommt der freundliche Gesamtmarkt. Der MDAX stieg laut dpa-AFX zum Handelsstart um 1,9 Prozent. Schon am Mittwoch hatten sich Autowerte von einem Tief seit mehr als sechs Jahren erholt. Die Einordnung Robotik als neue Geschichte Für humanoide Roboter liefert Schaeffler Präzisionskomponenten wie Lager und Antriebe. Das Feld ist noch klein, gibt der Aktie aber eine Geschichte jenseits der schwachen Autoindustrie. Der Sprung über 5 Euro ist vor allem ein psychologisches Signal. Was für die Schaeffler Aktie sprechen könnte Hochstufung durch JPMorgan

Wachstumsfeld humanoide Roboter

Marke von 5 Euro zurückerobert Was Anleger bedenken sollten Schwache Autoindustrie

Robotik noch kleiner Umsatzanteil

Dünne Umsätze wegen Thanksgiving Einordnung der Redaktion: Die Schaeffler Aktie ist MDAX Gewinner und springt über 5 Euro. Ob die Marke hält, entscheidet sich in den nächsten Tagen. FAQ Häufige Fragen zur Schaeffler Aktie Warum steigt die Schaeffler Aktie heute?

Die Hochstufung durch JPMorgan wirkt nach, der Gesamtmarkt ist freundlich. Was lobt JPMorgan an Schaeffler?

Das schnell wachsende Geschäft mit humanoiden Robotern. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Schaeffler Aktie?

ISIN DE000SHA0100, WKN SHA010. Handelssymbol an deutschen Börsen: SHA0. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Schaeffler Aktie Die Schaeffler Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner und springt über 5 Euro. Die JPMorgan-Hochstufung trägt den Zulieferer weiter.

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