Schaeffler Aktie: JPMorgan wird plötzlich bullish – Roboter-Fantasie macht den Zulieferer zum größten MDAX Gewinner

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:35 2 Min.

Die Schaeffler Aktie steigt am Mittwochmorgen um 3,15 Prozent auf 5,07 Euro und ist größter MDAX Gewinner. JPMorgan stuft von Neutral auf Overweight hoch und lobt das wachsende Geschäft mit humanoiden Robotern. Das Kursziel sinkt allerdings von 8,50 auf 6,50 Euro.

Bild: Foto: Alexander Migl / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Ein Analystenurteil bringt Bewegung in eine gebeutelte Aktie. Die Schaeffler Aktie notiert am Mittwochmorgen bei 5,07 Euro, ein Plus von 3,15 Prozent. Der Zulieferer aus Herzogenaurach ist damit der größte MDAX Gewinner zum Handelsstart. Vorbörslich auf Tradegate lag das Plus zeitweise bei fast 6 Prozent. Kurs der Schaeffler Aktie 5,07 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,15 % neues Votum von JPMorgan (vorher Neutral) Overweight Kursziel von JPMorgan (vorher 8,50 EUR) 6,50 EUR Quelle : Kursliste 25.11.2026, 09:18 Uhr; JPMorgan laut dpa-AFX Der Auslöser Warum die Schaeffler Aktie als MDAX Gewinner steigt Die US-Bank JPMorgan hat Schaeffler nach dem Kursrückgang der vergangenen Monate von Neutral auf Overweight hochgestuft. Analyst Jose M. Asumendi senkte zugleich das Kursziel von 8,50 auf 6,50 Euro. Das neue Ziel liegt rund 28 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Hochstufung ist Teil eines großen Branchenausblicks auf 2027. Während JPMorgan die Empfehlungen für die Zulieferer AUMOVIO und Stabilus strich, lobten die Experten bei Schaeffler das schnell wachsende Geschäft mit humanoiden Robotern. Der Wälzlagerspezialist liefert Antriebs- und Lagerkomponenten, die in solchen Robotern gebraucht werden. Die Fallhöhe Vom Januarhoch ist die Aktie weit entfernt Die Ausgangslage ist schwierig. Seit Jahresbeginn hat die Schaeffler Aktie gut 40 Prozent verloren, am Freitag fiel sie auf das tiefste Niveau seit Sommer 2025. Im Januar hatte sie noch bei 12,04 Euro gestanden, heute ist sie davon fast 58 Prozent entfernt (eigene Rechnung). Was für die Schaeffler Aktie sprechen könnte JPMorgan stuft auf Overweight hoch

Wachstum im Geschäft mit humanoiden Robotern

Kurs nahe dem Tief seit Sommer 2025

Neues Kursziel über dem aktuellen Kurs Was Anleger bedenken sollten Kursziel von 8,50 auf 6,50 Euro gesenkt

Gut 40 Prozent Verlust seit Jahresbeginn

Schwache Autokonjunktur

Robotergeschäft im Konzern noch klein Einordnung der Redaktion: Die Schaeffler Aktie bekommt einen Fürsprecher, der zugleich die Erwartungen dämpft. Die Hochstufung ist ein Urteil über die Bewertung, nicht über eine Trendwende im Autogeschäft. Die Roboter-Fantasie liefert die Geschichte dazu. FAQ Häufige Fragen zur Schaeffler Aktie Warum steigt die Schaeffler Aktie heute?

JPMorgan hat die Aktie von Neutral auf Overweight hochgestuft und das Geschäft mit humanoiden Robotern gelobt. Ist die Schaeffler Aktie MDAX Gewinner?

Ja. Mit plus 3,15 Prozent ist sie am Morgen der größte MDAX Gewinner. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Schaeffler Aktie?

ISIN DE000SHA0100, WKN SHA010. Handelssymbol an deutschen Börsen: SHA0. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Schaeffler Aktie Die Schaeffler Aktie führt die MDAX Gewinner an, weil JPMorgan hochstuft. Das gesenkte Kursziel zeigt, dass die Bank zugleich vorsichtiger rechnet.

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