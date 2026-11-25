Schaeffler Aktie: JPMorgan wettet auf Roboter – der Zulieferer wird hochgestuft und schließt als MDAX Gewinner knapp unter 5 Euro

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 18:02 2 Min.

Die Schaeffler Aktie steigt am Mittwoch um 1,32 Prozent auf 4,98 Euro und zählt am Abend zu den MDAX Gewinnern. JPMorgan stuft den Zulieferer auf „Overweight“ hoch und lobt das wachsende Geschäft mit humanoiden Robotern. Am Morgen war das Plus noch deutlich größer.

Bild: Schaeffler AG

Die Schaeffler Aktie hat am Mittwoch einen Teil ihres Morgenschwungs verloren, bleibt aber im Plus. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Herzogenauracher Zulieferers bei 4,98 Euro, ein Gewinn von 1,32 Prozent. Zum Handelsstart hatte Schaeffler mit mehr als 2,5 Prozent Plus noch zu den stärksten Werten im MDAX gezählt. Am Abend reicht es weiterhin für einen Platz unter den MDAX Gewinnern. Kurs der Schaeffler Aktie am Abend 4,98 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +1,32 % neue Einstufung durch JPMorgan Overweight Quelle : Kursliste 25.11.2026, 17:48 Uhr; finanzen.at; JPMorgan Der Auslöser Warum die Schaeffler Aktie als MDAX Gewinner steigt Den Impuls liefert JPMorgan. In ihrem großen Branchenausblick für 2027 hob die US-Bank Schaeffler auf „Overweight“ und lobte das schnell wachsende Geschäft mit humanoiden Robotern. Zugleich strichen die Experten ihre bisherigen Empfehlungen für die Zulieferer Aumovio und Stabilus. Schaeffler ist damit der klare Gewinner unter den Zulieferern in der Studie. Hinzu kommt die Erholung der Branche. Laut dpa-AFX setzten Autowerte am Mittwoch nach einem Tief seit mehr als sechs Jahren zur Erholung an. Schaeffler bestätigte im MDAX gemeinsam mit Porsche SE und Porsche AG diesen Trend. Für humanoide Roboter liefert Schaeffler Präzisionskomponenten wie Lager und Antriebe, ein Feld, das Anleger bislang kaum eingepreist hatten. Die Einordnung Ein Zulieferer unter fünf Euro Trotz des Plus notiert die Schaeffler Aktie weiter unter 5 Euro. Der Konzern leidet unter der Schwäche der Autoindustrie und den Kosten der Fusion mit Vitesco. Die Robotik ist ein Hoffnungsträger, trägt aber noch wenig zum Umsatz bei. Für einen nachhaltigen Anstieg braucht es Fortschritte im Kerngeschäft. Was für die Schaeffler Aktie sprechen könnte Hochstufung durch JPMorgan

Wachstumsfeld humanoide Roboter

Erholung der Autowerte Was Anleger bedenken sollten Schwache Autoindustrie

Robotik noch kleiner Umsatzanteil

Morgengewinn nur teilweise gehalten Einordnung der Redaktion: Die Schaeffler Aktie ist MDAX Gewinner dank der JPMorgan-Hochstufung. Dass ein Teil des Morgenplus verloren ging, zeigt die Vorsicht der Anleger gegenüber Autozulieferern. FAQ Häufige Fragen zur Schaeffler Aktie Warum steigt die Schaeffler Aktie heute?

JPMorgan stuft Schaeffler auf „Overweight“ hoch und lobt das Geschäft mit humanoiden Robotern. Welche Zulieferer hat JPMorgan gestrichen?

Die bisherigen Empfehlungen für Aumovio und Stabilus. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Schaeffler Aktie?

ISIN DE000SHA0100, WKN SHA010. Handelssymbol an deutschen Börsen: SHA0. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Schaeffler Aktie Die Schaeffler Aktie ist am Abend MDAX Gewinner. JPMorgan setzt auf das Robotergeschäft, die Marke von 5 Euro bleibt aber noch knapp verfehlt.

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