Im Branchenausblick 2027 hat JPMorgan die Schaeffler Aktie von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 8,50 auf 6,50 Euro gesenkt. Begründet wird die Hochstufung mit dem niedrigen Kursniveau und dem Robotik-Geschäft, das im Kursziel noch nicht enthalten sei. Vorbörslich lag die Aktie zeitweise knapp 6% im Plus.

Technisch kam der Impuls zur rechten Zeit: Am vergangenen Freitag war die Schaeffler Aktie auf das tiefste Niveau seit Sommer 2025 gefallen, das 52-Wochen-Tief liegt bei 4,82 Euro. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von gut 40%. Zusätzlich stützt die Autowerte-Rally.