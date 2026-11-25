Die Schaeffler Aktie ist am Mittwochmittag mit +3,76% auf 5,10 Euro einer der MDAX-Gewinner. Auslöser ist eine Hochstufung von JPMorgan, die auf das schnell wachsende Geschäft mit humanoiden Robotern verweist.
Schaeffler Aktie +3,76% - MDAX-Gewinner am Mittag nach JPMorgan-Hochstufung und Robotik-Fantasie
Die Schaeffler Aktie legt am Mittwochmittag um 3,76% auf 5,10 Euro zu. JPMorgan stuft auf "Overweight" hoch und verweist auf das Geschäft mit humanoiden Robotern.
MDAX Gewinner
Hochstufung trifft überverkaufte Aktie
Im Branchenausblick 2027 hat JPMorgan die Schaeffler Aktie von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 8,50 auf 6,50 Euro gesenkt. Begründet wird die Hochstufung mit dem niedrigen Kursniveau und dem Robotik-Geschäft, das im Kursziel noch nicht enthalten sei. Vorbörslich lag die Aktie zeitweise knapp 6% im Plus.
Technisch kam der Impuls zur rechten Zeit: Am vergangenen Freitag war die Schaeffler Aktie auf das tiefste Niveau seit Sommer 2025 gefallen, das 52-Wochen-Tief liegt bei 4,82 Euro. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von gut 40%. Zusätzlich stützt die Autowerte-Rally.
Umbau und Robotik-Story
Schaeffler bestätigte die Prognose 2026 und die Mittelfristziele 2028. Gleichzeitig läuft ein Restrukturierungsprogramm: In Europa werden netto 3.460 Stellen abgebaut, ab 2030 sollen jährlich rund 300 Mio. Euro EBIT zusätzlich anfallen, bei Einmalkosten von rund 480 Mio. Euro. Im dritten Quartal belasteten Rückstellungen im E-Mobility-Geschäft das Konzernergebnis mit -83 Mio. Euro.
Die Robotik-Fantasie ist real, aber noch klein: Der Auftragsbestand in der humanoiden Robotik liegt bei rund 400 Mio. Euro. Einen substanziellen Konzernbeitrag erwartet das Unternehmen erst in zwei bis drei Jahren.
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