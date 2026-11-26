SBO beschreibt 2026 als Übergangsjahr. Die Aufträge reichen laut Unternehmen weit in das Jahr 2027 hinein, und für 2027 erwartet der Vorstand eine verbesserte Geschäftsentwicklung. Rückenwind sieht SBO bei der Energiesicherheit, die als strategische Priorität die Nachfrage stützt. Als Bremse nennt das Unternehmen den Konflikt im Nahen Osten. Eine Entspannung und der Wiederaufbau von Produktionskapazitäten könnten zusätzlichen Schwung bringen.

Parallel baut SBO das zweite Standbein aus: Die Umsätze aus neuen Geschäftsfeldern stiegen deutlich, vor allem dank hoher Nachfrage nach 3D-Metalldruck. Genau dafür investiert der Konzern derzeit, was kurzfristig den Cashflow belastet, die Abhängigkeit vom Ölfeldgeschäft mittelfristig aber verringern soll. Die SBO Aktie Prognose hängt damit an zwei Fragen: Kommt die Marge mit steigenden Umsätzen zurück, und zahlen sich die Investitionen in die Diversifizierung aus?