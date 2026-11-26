Die SBO Aktie (ISIN: AT0000946652, FSE: SLL, Wien: SBO) startet mit frischen Zahlen in den Donnerstag: Der Technologiekonzern aus Ternitz meldet für das dritte Quartal den höchsten Auftragseingang des Jahres. Auf Neunmonatssicht aber liegen Umsatz und Gewinn deutlich unter Vorjahr. Die SBO Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Widerspruch steckt und was die SBO Aktie Prognose für 2027 offenlässt.
SBO Aktienanalyse: Auftragseingang auf Jahreshoch, Gewinn auf Talfahrt - Zündet 2027 den Aufschwung?
Die SBO Aktie reagiert auf starke Aufträge, aber schwache Neunmonatszahlen. Die große SBO Aktienanalyse mit SBO Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Gesamtbild.
Steckbrief
- Unternehmen
- SBO AG
- Börse / Ticker
- Wiener Börse, SBO (ISIN AT0000946652)
- Kursniveau
- rund 26,90 € (Tradegate, 26.11.2026, 07:33 Uhr)
- Kerngeschäft
- Hochpräzisionskomponenten für die Öl- und Gasbohrtechnik, Ausbau von 3D-Metalldruck
- Mitarbeiter
- 1.598
- Nächste Termine
- Jahreszahlen 2026 voraussichtlich im Frühjahr 2027
Stand: 26.11.2026, Unternehmensangaben (Neunmonatszahlen 26.11.2026); Kurs Tradegate 07:33 Uhr
Die aktuellen News
Aufträge im Aufwind: Warum der Aufschwung sichtbar wird
Am 26. November um 7:00 Uhr hat die SBO AG die Neunmonatszahlen veröffentlicht. Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal auf 139,1 Mio. €, ein Plus von 54,2% zum Vorjahresquartal und von 18,2% zum Vorquartal. Seit Jahresbeginn wuchs der Auftragsbestand um 57,0% auf 140,5 Mio. €. Der Umsatz legte im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 9,3% auf 116,0 Mio. € zu, nach +7,7% im zweiten Quartal.
Die SBO Aktie reagierte im frühen Handel zunächst kaum: Auf Tradegate notierte sie um 7:33 Uhr bei 26,90 €, praktisch unverändert zum Vortag. Der Markt wartet offenbar ab, ob sich der Auftragsboom in den Gewinnen niederschlägt.
Nach dem Übergangsjahr 2026 erwarten wir für 2027 eine verbesserte Geschäftsentwicklung.
Die Quartalszahlen
Neun Monate im Minus, Quartale im Plus
|Kennzahl
|1-9/2026
|1-9/2025
|Auftragseingang
|374,5
|307,1
|Umsatz
|320,7
|358,2
|EBITDA
|38,7
|58,6
|EBITDA-Marge
|12,1%
|16,4%
|EBIT
|13,0
|34,9
|Ergebnis nach Steuern
|1,4
|21,6
|Ergebnis je Aktie
|0,09
|1,37
|Operativer Cashflow
|14,2
|55,8
|Freier Cashflow
|-19,4
|24,8
Angaben in Mio. € (Ergebnis je Aktie in €). Der Vorjahreszeitraum bezieht sich auf 1-9/2025.
Quelle: SBO AG, Mitteilung vom 26.11.2026
Der Umsatz sank in den ersten neun Monaten um 10,5% (währungsbereinigt um 7,6%). Das EBIT brach um rund 63% ein, das Ergebnis nach Steuern um mehr als 90%. SBO nennt als Gründe den niedrigeren Auftragseingang des Vorjahres und Belastungen durch den Konflikt im Nahen Osten. Entscheidend für die SBO Aktienanalyse ist aber der Verlauf: Von Quartal zu Quartal geht es aufwärts.
SBO: EBITDA und EBIT je Quartal 2026
Mio. €
- EBITDA
- EBIT
Quelle: SBO AG, Mitteilung vom 26.11.2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|EBITDA
|EBIT
|Q1 2026
|11,4
|2,7
|Q2 2026
|12,7
|4,2
|Q3 2026
|14,5
|6,1
Gebremst wird der Cashflow: Der freie Cashflow war nach neun Monaten mit -19,4 Mio. € negativ, der Investitionsmittelabfluss lag bei 33,7 Mio. €. Das Geld fließt laut SBO vor allem in den Ausbau der Kapazitäten für den 3D-Metalldruck. Die Nettoverschuldung stieg auf 108,7 Mio. € (Jahresende 2025: 78,1 Mio. €), der Verschuldungsgrad auf 25,3%.
Das Chartbild
Nahe dem Jahrestief, aber mit Fantasie bei den Schätzungen
Mit rund 26,90 € notiert die SBO Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Tief, das laut Datenanbieter bei 26,00 € liegt, das Hoch bei 37,55 €. Fällt die Aktie unter die 26-Euro-Marke, wäre das ein charttechnisches Warnsignal. Auf der Oberseite würde erst ein Anstieg über die Zone um 30 € die Stimmung drehen. Der Markt preist damit eine längere Durststrecke ein, obwohl die Schätzungen eine deutliche Erholung erwarten: Der Konsens sieht einen Gewinn je Aktie von rund 1,20 € für 2026, 3,13 € für 2027 und 3,96 € für 2028. Auf dieser Basis läge das KGV bei rund 22 für 2026 und bei rund 9 für 2027.
Die Analysten sind mehrheitlich positiv: Datenanbieter nennen Durchschnittsziele zwischen rund 34 € und 41 €, bei überwiegend Kaufempfehlungen. Die Angaben unterscheiden sich je nach Anbieter. Es sind Positionen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Das große Bild
Von der Ölfeld-Zyklik zum Energie- und Technologiewert
SBO beschreibt 2026 als Übergangsjahr. Die Aufträge reichen laut Unternehmen weit in das Jahr 2027 hinein, und für 2027 erwartet der Vorstand eine verbesserte Geschäftsentwicklung. Rückenwind sieht SBO bei der Energiesicherheit, die als strategische Priorität die Nachfrage stützt. Als Bremse nennt das Unternehmen den Konflikt im Nahen Osten. Eine Entspannung und der Wiederaufbau von Produktionskapazitäten könnten zusätzlichen Schwung bringen.
Parallel baut SBO das zweite Standbein aus: Die Umsätze aus neuen Geschäftsfeldern stiegen deutlich, vor allem dank hoher Nachfrage nach 3D-Metalldruck. Genau dafür investiert der Konzern derzeit, was kurzfristig den Cashflow belastet, die Abhängigkeit vom Ölfeldgeschäft mittelfristig aber verringern soll. Die SBO Aktie Prognose hängt damit an zwei Fragen: Kommt die Marge mit steigenden Umsätzen zurück, und zahlen sich die Investitionen in die Diversifizierung aus?
Auftragsboom
Der Auftragseingang im dritten Quartal ist mit 139,1 Mio. € das stärkste Quartal des Jahres, der Bestand wuchs um 57,0%.
Sequenzielle Erholung
Umsatz, EBITDA und EBIT steigen von Quartal zu Quartal.
Solide Bilanz
Eigenkapitalquote von 46,4% und liquide Mittel von 268,3 Mio. €.
Diversifizierung
Der 3D-Metalldruck wächst und verringert die Abhängigkeit vom Ölfeldgeschäft.
Prognose
SBO Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine Punktprognose ist nach neun Monaten im Übergangsjahr nicht seriös. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Bodenbildung oder neuer Test
Die SBO Aktie notiert nahe ihrem Jahrestief. Bestätigt der Markt die Aufträge mit Kaufinteresse, könnte sich ein Boden bilden. Überwiegen die schwachen Neunmonatszahlen und der negative Cashflow, droht ein Test der 26-Euro-Marke. Entscheidend sind die Marktreaktion in den nächsten Handelstagen und die Ölpreisentwicklung.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Marge entscheidet
Setzt sich die Erholung in Umsatz und EBITDA fort und wird der Auftragsbestand von 140,5 Mio. € abgearbeitet, wäre eine Rückkehr der Marge Richtung Vorjahresniveau möglich. Bleiben Nahost-Belastungen und Anlaufkosten bestehen, verschiebt sich der Aufschwung nach hinten.
Langfristig (ab 2028): Diversifizierung als Hebel
Gelingt es SBO, den 3D-Metalldruck und weitere Geschäftsfelder profitabel zu skalieren, könnte der Konzern unabhängiger vom Öl-Zyklus werden. Gelingt es nicht, bleibt die SBO Aktie ein zyklischer Energietitel.
Termine
Was Anleger der SBO Aktie jetzt beobachten
Laufend: Marktreaktion nach den Neunmonatszahlen und Entwicklung des Auftragsbestands.
Laufend: Entwicklung im Nahen Osten und Ölpreis.
Laufend: Fortschritt beim Ausbau des 3D-Metalldrucks.
Frühjahr 2027: Jahreszahlen 2026 samt Ausblick für 2027 (Termin nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur SBO Aktie
Wie hat sich der Auftragseingang bei SBO entwickelt? In den ersten neun Monaten 2026 stieg er um 21,9% auf 374,5 Mio. €, das dritte Quartal war mit 139,1 Mio. € das stärkste des Jahres.
Warum sind Gewinn und Umsatz trotzdem gesunken? Auf Neunmonatssicht liegen sie unter Vorjahr, weil der Auftragseingang 2025 schwächer war und der Konflikt im Nahen Osten das Geschäft belastet.
Was bedeutet "Übergangsjahr 2026"? SBO erwartet für 2026 noch keine volle Erholung, rechnet aber für 2027 mit einer verbesserten Geschäftsentwicklung.
Wie solide ist die Bilanz von SBO? Die Eigenkapitalquote liegt bei 46,4%, die liquiden Mittel betragen 268,3 Mio. €, die Nettoverschuldung 108,7 Mio. €.
Wie lautet die SBO Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig sieht die Redaktion eine Bodensuche, mittelfristig entscheidet die Marge, langfristig die Diversifizierung. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die SBO Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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