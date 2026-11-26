Warum ist die SBM-Offshore-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie steigt um 1,77 Prozent auf 33,32 Euro. Der Ölpreis ist nach einem gemeldeten Angriff auf eine saudische Raffinerie deutlich gestiegen, zudem erholt sich der Gesamtmarkt.

Wie lauten ISIN und WKN der SBM-Offshore-Aktie?

ISIN NL0000360618, WKN A0JLZV, Symbol in Amsterdam SBMO.

Was macht SBM Offshore?

Das Unternehmen baut, verleast und betreibt schwimmende Anlagen zur Förderung und Lagerung von Öl und Gas, sogenannte FPSO.