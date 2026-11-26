Dritter Gewinntag in Folge für den Spezialisten für schwimmende Förderanlagen. Die SBM-Offshore-Aktie (ISIN: NL0000360618, WKN: A0JLZV, Handelssymbol Amsterdam: SBMO, US-Handelssymbole: SBFFY und SBFFF) legt am Donnerstagmorgen um 1,77 Prozent auf 33,32 Euro zu. SBM Offshore gehört damit wie schon am Mittwoch zu den AEX Gewinnern.
SBM-Offshore-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,8 Prozent – der Ölpreis liefert Rückenwind
Die SBM-Offshore-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,77 Prozent auf 33,32 Euro und zählt erneut zu den AEX Gewinnern. Der Ölpreis ist kräftig gestiegen.
Die Gründe
Öl wird teurer, Förderausrüster sind gefragt
Der Preis für Nordseeöl der Sorte Brent stieg am Mittwoch um 3,5 Prozent auf 94,61 Dollar je Barrel und zog am Donnerstagmorgen weiter leicht an. Auslöser war die Erklärung der jemenitischen Houthi, sie hätten die Raffinerie Ras Tanura angegriffen, die größte Saudi-Arabiens. Ein höherer Ölpreis macht Förderprojekte auf hoher See rentabler. Davon lebt der AEX Gewinner SBM Offshore, der schwimmende Förder- und Lagerschiffe baut und betreibt.
Prognose angehoben
Am 12. November hob SBM Offshore seine Jahresprognose an.
Neuer Auftrag
Am 17. November folgte der Vertrag für das Projekt Longtail.
Markt im Plus
Der AEX gewinnt am Morgen 1,33 Prozent, das stützt zusätzlich.
Häufige Fragen zur SBM-Offshore-Aktie
Warum ist die SBM-Offshore-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie steigt um 1,77 Prozent auf 33,32 Euro. Der Ölpreis ist nach einem gemeldeten Angriff auf eine saudische Raffinerie deutlich gestiegen, zudem erholt sich der Gesamtmarkt.
Wie lauten ISIN und WKN der SBM-Offshore-Aktie?
ISIN NL0000360618, WKN A0JLZV, Symbol in Amsterdam SBMO.
Was macht SBM Offshore?
Das Unternehmen baut, verleast und betreibt schwimmende Anlagen zur Förderung und Lagerung von Öl und Gas, sogenannte FPSO.
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