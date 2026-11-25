Rot, wohin man schaut, nur hier nicht: Die SBM Offshore-Aktie (ISIN: NL0000360618, WKN: A0JLZV, Handelssymbol: SBMO, Xetra-Kürzel: IHCB, US-Handelssymbole: SBFFY und SBFFF) gehört am Mittwoch zu den wenigen AEX Gewinnern. Die SBM Offshore-Aktie schloss in Amsterdam 1,74 Prozent höher bei 32,74 Euro. Der AEX verlor am selben Tag 1,3 Prozent. Eine neue Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Spezialist für schwimmende Förderschiffe profitiert von seinem langfristigen Geschäft und von guten Nachrichten der vergangenen zwei Wochen.
SBM Offshore-Aktie AEX Gewinner: Plus 1,7 Prozent – der Ölausrüster trotzt dem Ausverkauf
Die SBM Offshore-Aktie ist AEX Gewinner: plus 1,74 Prozent auf 32,74 Euro. Während der AEX 1,3 Prozent verliert, zahlt sich das volle Auftragsbuch aus.
Die Gründe für den Kursgewinn
SBM Offshore-Aktie: langfristige Verträge statt KI-Fantasie
Die SBM Offshore-Aktie stieg an einem Tag, an dem Anleger alles mieden, was mit Chips und Künstlicher Intelligenz zu tun hat.
Einen besonderen Anlass nennt kein Marktbericht. Der AEX schloss 1,3 Prozent tiefer bei 1.063,44 Punkten, belastet von Chipwerten und Banken. Auf der Gewinnerseite standen Unternehmen mit planbarem Geschäft: Konsumwerte, Immobilien und SBM Offshore. Der Konzern vermietet und betreibt schwimmende Förderschiffe über viele Jahre. Die Einnahmen daraus hängen weder an der KI-Stimmung noch kurzfristig an den US-Zollvorschlägen.
Prognose erneut erhöht
Am 12. November hob SBM Offshore die Jahresziele für Umsatz und EBITDA an.
Großauftrag aus Guyana
Am 17. November meldete der Konzern Aufträge von ExxonMobil Guyana für das Förderschiff des Projekts Longtail.
Aktienrückkauf
Das Programm über 270 Millionen Dollar war Mitte November zu gut 73 Prozent ausgeführt und stützt den Kurs.
Zahlen und Ausblick
Umsatzsprung um 77 Prozent, Ziele angehoben
In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz von SBM Offshore um 77 Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern nun rund 7,9 Milliarden Dollar Umsatz und ein EBITDA von mehr als 1,95 Milliarden Dollar. Die Aktionäre erhielten eine Zwischendividende von 0,5075 Euro je Aktie.
Häufige Fragen zur SBM Offshore-Aktie
Warum ist die SBM Offshore-Aktie heute AEX Gewinner?
Anleger mieden Chip- und Bankwerte und kauften Unternehmen mit planbarem Geschäft. Eine neue Meldung von SBM Offshore gab es nicht.
Wie stark stieg die SBM Offshore-Aktie?
Um 1,74 Prozent auf 32,74 Euro zum Handelsschluss in Amsterdam.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der SBM Offshore-Aktie?
ISIN NL0000360618, WKN A0JLZV, Handelssymbol SBMO, Xetra-Kürzel IHCB, US-Handelssymbole SBFFY und SBFFF.
Was erwartet SBM Offshore für 2026?
Rund 7,9 Milliarden Dollar Umsatz und ein EBITDA von mehr als 1,95 Milliarden Dollar.
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