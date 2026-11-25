Warum ist die SBM Offshore-Aktie heute AEX Gewinner?

Anleger mieden Chip- und Bankwerte und kauften Unternehmen mit planbarem Geschäft. Eine neue Meldung von SBM Offshore gab es nicht.

Wie stark stieg die SBM Offshore-Aktie?

Um 1,74 Prozent auf 32,74 Euro zum Handelsschluss in Amsterdam.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der SBM Offshore-Aktie?

ISIN NL0000360618, WKN A0JLZV, Handelssymbol SBMO, Xetra-Kürzel IHCB, US-Handelssymbole SBFFY und SBFFF.

Was erwartet SBM Offshore für 2026?

Rund 7,9 Milliarden Dollar Umsatz und ein EBITDA von mehr als 1,95 Milliarden Dollar.