Warum ist die SBM Offshore-Aktie heute AEX Gewinner?

Eine Meldung vom Mittwoch gibt es nicht. Die Aktie steigt in einem Markt, der Werte außerhalb der Technologie bevorzugt, und nach zuletzt guten Unternehmensnachrichten.

Wie stark steigt die SBM Offshore-Aktie?

Um 1,31 Prozent auf 32,60 Euro (Stand 09:29 Uhr, Amsterdam).

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der SBM Offshore-Aktie?

ISIN NL0000360618, WKN A0JLZV, Handelssymbol SBMO, Xetra-Kürzel IHCB, US-Handelssymbole SBFFY und SBFFF.

Was erwartet SBM Offshore für 2026?

Rund 7,9 Milliarden Dollar Umsatz und ein EBITDA von mehr als 1,95 Milliarden Dollar.