Öl statt Chips: Die SBM Offshore-Aktie (ISIN: NL0000360618, WKN: A0JLZV, Handelssymbol: SBMO, Xetra-Kürzel: IHCB, US-Handelssymbole: SBFFY und SBFFF) zählt am Mittwochmorgen zu den AEX Gewinnern. Im frühen Amsterdamer Handel steigt die SBM Offshore-Aktie 1,31 Prozent auf 32,60 Euro (Stand 09:29 Uhr). Am Dienstag hatte sie bei 32,18 Euro geschlossen. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es am Mittwoch nicht. Der Konzern hatte aber erst in den vergangenen zwei Wochen die Prognose erhöht und einen Großauftrag gemeldet.
SBM Offshore-Aktie AEX Gewinner: Plus 1,3 Prozent – volle Auftragsbücher machen den Ölausrüster zum Ruhepol
Die SBM Offshore-Aktie ist AEX Gewinner: plus 1,31 Prozent auf 32,60 Euro. Warum der Spezialist für schwimmende Förderschiffe steigt, während Tech-Werte fallen.
Die Gründe für den Kursgewinn
SBM Offshore-Aktie: gefragt abseits der Technologie
Die SBM Offshore-Aktie steigt in einem Markt, der am Mittwoch alles kauft, was nicht nach Chips und KI aussieht.
Einen Anlass für den Kursgewinn nennt kein Marktbericht. Der AEX eröffnete 0,1 Prozent schwächer, belastet von Prosus und den Chipwerten. Europaweit legte der STOXX 600 dagegen 0,5 Prozent zu, weil die meisten Branchen außerhalb der Technologie stiegen. SBM Offshore passt in dieses Muster. Das Geschäft mit langfristig vermieteten Förderschiffen hängt nicht an der KI-Stimmung, und die Nachrichtenlage des Unternehmens war zuletzt gut.
Prognose erneut erhöht
Am 12. November hob SBM Offshore die Jahresziele für Umsatz und EBITDA zum wiederholten Mal an.
Großauftrag aus Guyana
Am 17. November meldete SBM Offshore Aufträge von ExxonMobil Guyana für das Förderschiff des Projekts Longtail.
Aktienrückkauf
Das Programm über 270 Millionen Dollar war Mitte November zu gut 73 Prozent ausgeführt.
Zahlen und Ausblick
Umsatzsprung um 77 Prozent, Ziele angehoben
In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz von SBM Offshore um 77 Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar. Treiber waren unter anderem der Verkauf des Förderschiffs ONE GUYANA im Februar und Vorarbeiten für das Projekt Longtail. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern nun rund 7,9 Milliarden Dollar Umsatz und ein EBITDA von mehr als 1,95 Milliarden Dollar. Die Aktionäre erhielten eine Zwischendividende von 0,5075 Euro je Aktie.
Häufige Fragen zur SBM Offshore-Aktie
Warum ist die SBM Offshore-Aktie heute AEX Gewinner?
Eine Meldung vom Mittwoch gibt es nicht. Die Aktie steigt in einem Markt, der Werte außerhalb der Technologie bevorzugt, und nach zuletzt guten Unternehmensnachrichten.
Wie stark steigt die SBM Offshore-Aktie?
Um 1,31 Prozent auf 32,60 Euro (Stand 09:29 Uhr, Amsterdam).
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der SBM Offshore-Aktie?
ISIN NL0000360618, WKN A0JLZV, Handelssymbol SBMO, Xetra-Kürzel IHCB, US-Handelssymbole SBFFY und SBFFF.
Was erwartet SBM Offshore für 2026?
Rund 7,9 Milliarden Dollar Umsatz und ein EBITDA von mehr als 1,95 Milliarden Dollar.
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