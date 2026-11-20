Die Savara Aktie (Ticker: SVRA, Nasdaq) stürzt am Freitag ab: Vorbörslich notiert das Papier gegen 14:44 Uhr MEZ bei rund 4,08 US-Dollar und damit gut ein Fünftel unter dem mutmaßlichen Vortagesschluss von 5,21 US-Dollar. Auslöser ist eine Mitteilung des Unternehmens vom Morgen: Die US-Arzneibehörde FDA hat Savara mitgeteilt, dass sie das Zieldatum vom 22. November 2026 für die Entscheidung über den Zulassungsantrag zu Molgramostim nicht einhalten wird. Ein neuer Termin wurde nicht genannt. Diese Savara Aktienanalyse ordnet ein, was die Verzögerung bedeutet, wie viel Geld Savara noch hat und welche Rolle die Savara Aktienprognose der Analysten spielt.
Savara Aktienanalyse: FDA reißt das Zieldatum für Molgramostim – die Aktie bricht ein, wie lange reicht das Geld?
Die Savara Aktie fällt am Freitag deutlich, nachdem die US-Arzneibehörde FDA angekündigt hat, das Zieldatum vom 22. November für die Zulassungsentscheidung zu Molgramostim nicht einzuhalten. Die Savara Aktienanalyse zeigt Zahlen, Kasse und Analystenkonsens – und fragt, was die Savara Aktienprognose jetzt trägt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Savara Inc.
- Ticker
- SVRA (Nasdaq)
- Wirkstoff
- Molgramostim (inhalativ), Zulassungsantrag in den USA
- Indikation
- Autoimmune pulmonale Alveolarproteinose (aPAP), eine seltene Lungenerkrankung
- Entscheidungstermin
- PDUFA-Datum 22.11.2026 wird nicht eingehalten, neuer Termin offen
Stand: 20.11.2026, Kurs vorbörslich, 14:44 Uhr MEZ; Marktkapitalisierung nach Redaktionsrechnung rund 0,9 Mrd. US-Dollar
Was ist passiert?
Warum bricht die Savara Aktie ein?
Savara hat Molgramostim, ein inhalatives Medikament gegen die seltene Lungenerkrankung autoimmune pulmonale Alveolarproteinose (aPAP), bei der FDA zur Zulassung eingereicht. Nach Unternehmensangaben teilte die Behörde am Freitag mit, dass sie das Prüfdatum nach dem Prescription Drug User Fee Act (PDUFA), den 22. November 2026, nicht einhalten könne. Einen überarbeiteten Termin nannte sie nicht; die Prüfung läuft weiter. Einen Grund für die Verzögerung nennt die Mitteilung nicht. Vorstandschef Matt Pauls erklärte, Savara schätze die fortgesetzten Bemühungen der Behörde und wolle eng mit ihr zusammenarbeiten, um die Prüfung abzuschließen.
Wichtig für die Einordnung: Es handelt sich nicht um eine Ablehnung. Ein sogenanntes Complete Response Letter, mit dem die FDA einen Antrag zurückweist, liegt nach Unternehmensangaben nicht vor. Der Markt reagiert trotzdem heftig, weil Savara in der Vergangenheit schon mehrfach Verzögerungen hinnehmen musste und die Kasse begrenzt ist (siehe unten).
Die Vorgeschichte
Wie kam es zu den Verzögerungen bei Savara?
Der erste Zulassungsantrag war im Mai 2025 von der FDA nicht zur inhaltlichen Prüfung angenommen worden, weil zusätzliche Daten zur Herstellung fehlten; neue Wirksamkeitsstudien oder Sicherheitsbedenken wurden nach Unternehmensangaben nicht verlangt. Nach der Neueinreichung verlängerte die Behörde die Prüfung im April 2026, weil sie Antworten von Savara auf Rückfragen als wesentliche Ergänzung einstufte. Ein Grund für die jetzige Verzögerung ist nicht bekannt; Spekulationen darüber liegen außerhalb dessen, was sich belegen lässt.
Geschäft und Studiendaten
Was steckt hinter der Savara Aktie?
Savara ist ein Biotechunternehmen ohne Umsatz aus Produktverkäufen. Der gesamte Wert liegt in Molgramostim, das die Immunzellen der Lunge unterstützt und bei aPAP das Abbauen eines proteinreichen Materials in den Lungenbläschen fördern soll. In der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie IMPALA-2 erreichte der Wirkstoff nach Unternehmensangaben vom Juni 2024 den primären Endpunkt: Die Gasaustauschfähigkeit der Lunge (DLCO) verbesserte sich gegenüber Placebo statistisch signifikant, der Effekt blieb bis Woche 48 erhalten. Nebenwirkungen waren in beiden Gruppen ähnlich. Savara hat für den Wirkstoff unter anderem den Status „Breakthrough Therapy“ sowie die Einstufung als Orphan Drug erhalten.
Zum Marktpotenzial: Das Management hat nach Medienberichten einen US-Markt von rund 5.500 Patienten und einen Jahrespreis von 400.000 bis 500.000 US-Dollar in Aussicht gestellt. Das wären rechnerisch mehr als 2 Milliarden US-Dollar pro Jahr, aber nur bei Zulassung und erfolgreicher Markteinführung (Redaktionsrechnung, keine Prognose). Eine unabhängige Bestätigung der Patientenzahl liegt der Redaktion nicht vor.
Zahlen und Bewertung
Wie viel Geld hat Savara – und was heißt das für die Savara Aktie?
Ohne Umsatz hängt alles an der Kasse: Savara hat Mittel von rund 130 Millionen US-Dollar, verbrennt aber rund 35 Millionen US-Dollar pro Quartal.
|Kennzahl
|Wert
|Zahlungsmittel und kurzfristige Anlagen
|rund 129,6 Mio. US-Dollar
|Nettoverlust Q3 2026
|43,0 Mio. US-Dollar (Vorjahr 29,6 Mio.)
|Nettoverlust neun Monate 2026
|120,5 Mio. US-Dollar (Vorjahr 86,6 Mio.)
|Operativer Mittelabfluss neun Monate
|105,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr 76,0 Mio.)
|Darlehen (Buchwert)
|30,2 Mio. US-Dollar
|Aktien ausstehend
|rund 220,6 Mio. (Stand 09.11.2026)
Der Mittelabfluss je Quartal ist eine Redaktionsrechnung (105,3 Mio. USD in neun Monaten geteilt durch drei). Die Reichweite ist daher nur eine grobe Überschlagsrechnung.
Quelle: Savara Inc., Form 10-Q für das dritte Quartal 2026
Nach dem Quartalsbericht reichen die Mittel für mindestens die nächsten zwölf Monate; einen weiteren Kapitalbedarf schließt das Unternehmen nicht aus. Bei dem aktuellen Tempo ergibt sich rechnerisch eine Reichweite von rund dreieinhalb bis vier Quartalen (Redaktionsrechnung). Für Anleger ist das heikel, weil eine Kapitalerhöhung bei niedrigem Kurs die Beteiligung der Altaktionäre verwässern würde.
Zusätzlich hängen Finanzierungsbausteine an der Zulassung: Laut Quartalsbericht kann Savara bei Zulassung bis zu 75 Millionen US-Dollar zusätzlich aus der Kreditfazilität ziehen, und ein Investor sagte 75 Millionen US-Dollar gegen künftige US-Umsatzbeteiligungen zu, aber nur bei einer Zulassung bis spätestens 31. März 2027. Je länger sich die Entscheidung hinzieht, desto knapper wird dieses Zeitfenster (Einschätzung der Redaktion).
Die Savara Aktienprognose
Wie sieht die Savara Aktienprognose der Analysten aus?
Vor der Meldung war das Analystenbild einheitlich: Nach Konsensdaten vom 26. Oktober 2026 stuften neun Analysten die Aktie als „Kaufen“ oder „Strong Buy“ ein, ein „Halten“ oder „Verkaufen“ gab es nicht. Das durchschnittliche Kursziel lag bei rund 11 US-Dollar, die Spanne reichte von 9 bis 16 US-Dollar. Gemessen am vorbörslichen Kurs von 4,08 US-Dollar liegt der Durchschnitt damit mehr als das Zweieinhalbfache darüber. Ob die Häuser ihre Ziele nach der Verzögerung senken, ist offen; erste Anpassungen gab es am Freitag bereits, einen aktuellen Konsens gibt es noch nicht.
Solche Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, die in der Regel eine Zulassung unterstellen. Die Savara Aktienprognose hängt deshalb stärker an der FDA-Entscheidung als an klassischen Bewertungskennzahlen. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Chartbild
Wie steht die Savara Aktie technisch da?
Beschreibend betrachtet rutscht der Kurs am Freitag auf rund 4,08 US-Dollar und damit an den unteren Rand der Jahresspanne. Zuletzt notierte die Aktie im Oktober bei knapp 4,90 US-Dollar, Ende Oktober bei rund 4,50 US-Dollar; das Hoch vom Dezember 2025 lag nach Datenanbietern bei rund 6,94 US-Dollar. Ein exaktes 52-Wochen-Tief und Indikatoren wie die 200-Tage-Linie konnten nicht belegt werden. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie nach Medienberichten bereits rund 29 Prozent im Minus.
Termine
Was Anleger bei der Savara Aktie jetzt beobachten
Neuer FDA-Termin: Ob und wann die Behörde ein neues Entscheidungsdatum nennt.
Entscheidung der FDA: Zulassung, Ablehnung oder weitere Rückfragen.
31. März 2027: Frist, bis zu der eine Zulassung für die Finanzierungsbausteine vorliegen muss.
Kapitalmaßnahmen: Mögliche Finanzierungsrunden, wenn sich die Entscheidung verzögert.
Analystenstudien: Anpassungen der Kursziele nach der Verzögerung.
FAQ
Häufige Fragen zur Savara Aktie
Warum fällt die Savara Aktie heute? Die FDA hat mitgeteilt, ihr Zieldatum vom 22. November 2026 für die Entscheidung über Molgramostim nicht einzuhalten. Einen neuen Termin nannte sie nicht. Vorbörslich fiel die Aktie auf rund 4,08 US-Dollar.
Wurde Molgramostim abgelehnt? Nein. Nach Unternehmensangaben liegt keine Ablehnung vor; die Prüfung läuft weiter.
Wie viel Geld hat Savara? Zum 30. September 2026 rund 129,6 Millionen US-Dollar. Der operative Mittelabfluss lag in neun Monaten bei 105,3 Millionen US-Dollar.
Was sagt die Savara Aktienprognose der Analysten? Vor der Meldung sahen neun Analysten die Aktie positiv, das Durchschnittsziel lag bei rund 11 US-Dollar (Stand 26. Oktober). Aktuelle Anpassungen nach der Meldung sind noch nicht ausgewertet.
Wann kommt die Entscheidung der FDA? Das ist offen. Die Behörde hat keinen neuen Termin genannt.
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