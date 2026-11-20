Savara hat Molgramostim, ein inhalatives Medikament gegen die seltene Lungenerkrankung autoimmune pulmonale Alveolarproteinose (aPAP), bei der FDA zur Zulassung eingereicht. Nach Unternehmensangaben teilte die Behörde am Freitag mit, dass sie das Prüfdatum nach dem Prescription Drug User Fee Act (PDUFA), den 22. November 2026, nicht einhalten könne. Einen überarbeiteten Termin nannte sie nicht; die Prüfung läuft weiter. Einen Grund für die Verzögerung nennt die Mitteilung nicht. Vorstandschef Matt Pauls erklärte, Savara schätze die fortgesetzten Bemühungen der Behörde und wolle eng mit ihr zusammenarbeiten, um die Prüfung abzuschließen.

Wichtig für die Einordnung: Es handelt sich nicht um eine Ablehnung. Ein sogenanntes Complete Response Letter, mit dem die FDA einen Antrag zurückweist, liegt nach Unternehmensangaben nicht vor. Der Markt reagiert trotzdem heftig, weil Savara in der Vergangenheit schon mehrfach Verzögerungen hinnehmen musste und die Kasse begrenzt ist (siehe unten).