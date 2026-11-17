Die Sartorius Aktie hat sich am Dienstag dem Abverkauf im Technologiesektor entzogen. Die Vorzugsaktie des Göttinger Labor- und Pharmazulieferers schloss auf Xetra bei 291,50 Euro, ein Plus von 50 Cent oder 0,17 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss von 291,00 Euro (Kurs 17:35 Uhr). Das ist ein kleiner Zuwachs, aber er reicht für Platz fünf unter den TecDAX Gewinnern. Der Technologieindex verlor 1,82 Prozent auf 3.993,85 Punkte, nur sechs seiner 30 Mitglieder beendeten den Tag im Plus. Schon am Morgen hatte die Sartorius Aktie leicht zugelegt und die Richtung über den gesamten Handelstag gehalten.
Sartorius Aktie: TecDAX Gewinner zum Handelsschluss – der Laborausrüster trotzt dem Ausverkauf, bleibt das Rekordhoch bei knapp 300 Euro in Reichweite?
Die Sartorius Aktie gehört zum Xetra-Schluss zu den fünf größten TecDAX Gewinnern: Die Vorzugsaktie schließt 0,17 Prozent höher bei 291,50 Euro, während der Index 1,82 Prozent verliert. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht, wohl aber Rückenwind von Analysten und einer Erholung im Biotech-Zuliefergeschäft. Was die Aktie stabil hält, welche Marken zählen und wo die Risiken liegen.
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Die Tagesbilanz
Sartorius Aktie als TecDAX Gewinner: stabil, wo Gesundheitswerte fallen
Ein Plus von 0,17 Prozent klingt unspektakulär. An einem Tag wie diesem ist es ein Zeichen von Stärke.
Laut Dow Jones prägte am Dienstag ein breiter Risikoabbau den Markt: Vor den Nvidia-Zahlen am Abend wurden Technologiewerte in ganz Europa verkauft, die Anleiherenditen stiegen nach Reden von US-Notenbankern. Auch die Gesundheitswerte im TecDAX blieben nicht verschont. Siemens Healthineers verlor 1,59 Prozent, Carl Zeiss Meditec 1,43 Prozent, Eckert & Ziegler 3,88 Prozent und Evotec sogar 6,34 Prozent. Die Sartorius Aktie hielt dagegen ihr kleines Plus.
Eine Unternehmensmeldung oder neue Analystenstudie haben wir für Dienstag nicht gefunden. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert Sartorius davon, dass das Geschäftsmodell mit der KI-Debatte, die Software- und Chipwerte belastet, wenig zu tun hat. Der Konzern verkauft vor allem Verbrauchsmaterialien wie Filter und Einwegbeutel für die Herstellung von Biopharmazeutika, ein wiederkehrendes Geschäft. Hinzu kommt der Rückenwind aus der Vorwoche: Am 12. November hatte Berenberg sein Kursziel kräftig angehoben.
Wiederkehrendes Geschäft als Stütze
Laut Vorstandschef Michael Grosse war das wiederkehrende Geschäft im dritten Quartal der wichtigste Wachstumstreiber beider Sparten.
Erholung bei Anlagen
Zuletzt kam eine Nachfrageerholung bei Bioprozessanlagen und Instrumenten hinzu.
Laborsparte überrascht
Die kleinere Laborsparte profitierte von steigender Entwicklungsaktivität der Kunden.
Die Zahlen
Wachstum zieht an: das Fundament der Sartorius Aktie
Im dritten Quartal steigerte Sartorius den Umsatz um 9,9 Prozent auf 926,3 Millionen Euro, das Ergebnis je Aktie kletterte auf 0,96 Euro nach 0,63 Euro im Vorjahr. Nach neun Monaten lag der Umsatz bei 2,74 Milliarden Euro, ein Plus von 4,9 Prozent. Ohne Rückzahlungen zu viel gezahlter US-Zölle an Kunden wären es 6,9 Prozent gewesen. Das bereinigte EBITDA stieg auf 828 Millionen Euro, die Marge auf 30,2 Prozent. Vorstandschef Grosse hob die Erwartungen für 2026 leicht an. Belastend bleiben die handelspolitischen Unsicherheiten rund um US-Zölle.
Die Marken
Sartorius Aktie: 300 Euro als magische Marke
Charttechnisch notiert die Sartorius Aktie nur wenige Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch, das laut finanzen.net bei 299,30 Euro liegt. Aus Sicht der Redaktion ist die runde Marke von 300 Euro damit die entscheidende Hürde. Nach unten bildet die Zone um 285 bis 290 Euro eine erste Unterstützung, in der die Aktie in den vergangenen Tagen gependelt hat. Die gleitenden Durchschnitte liegen deutlich tiefer, die 50-Tage-Linie laut boerse.de bei rund 264 Euro, die 200-Tage-Linie bei rund 237 Euro. Der Aufwärtstrend ist damit intakt. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Die Analysten
Von 225 bis 340 Euro: die Häuser sind sich nicht einig
Die Mehrheit der Analysten ist positiv gestimmt. Berenberg hob das Kursziel am 12. November von 280 auf 340 Euro und bestätigte „Buy“. Nach den Quartalszahlen hatten die Deutsche Bank (325 Euro), Jefferies (315 Euro) und die UBS (300 Euro) ebenfalls zum Kauf geraten. Deutlich skeptischer ist die DZ Bank: Sie rät zum Verkauf und sieht den fairen Wert bei 225 Euro. Im Durchschnitt liegt das Kursziel laut finanzen.net bei 306,22 Euro. Alle Angaben sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Sartorius Aktie
Warum ist die Sartorius Aktie heute TecDAX Gewinner?
Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Die Aktie hielt sich im Tech-Ausverkauf stabil, weil ihr Geschäft wenig mit der KI-Debatte zu tun hat und Analysten zuletzt positiv gestimmt waren. Zum Xetra-Schluss stand ein Plus von 0,17 Prozent auf 291,50 Euro.
Welche Sartorius Aktie ist im TecDAX?
Im Index ist die Vorzugsaktie mit dem Kürzel SRT3 und der ISIN DE0007165631 enthalten.
Wie lief das dritte Quartal?
Der Umsatz stieg um 9,9 Prozent auf 926,3 Millionen Euro, das Ergebnis je Aktie auf 0,96 Euro. Der Vorstand hob den Ausblick für 2026 leicht an.
Wann legt Sartorius die nächsten Zahlen vor?
Die Jahreszahlen 2026 werden laut finanzen.net für den 23. Februar 2027 erwartet.
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