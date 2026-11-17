Warum ist die Sartorius Aktie heute TecDAX Gewinner?

Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Die Aktie hielt sich im Tech-Ausverkauf stabil, weil ihr Geschäft wenig mit der KI-Debatte zu tun hat und Analysten zuletzt positiv gestimmt waren. Zum Xetra-Schluss stand ein Plus von 0,17 Prozent auf 291,50 Euro.

Welche Sartorius Aktie ist im TecDAX?

Im Index ist die Vorzugsaktie mit dem Kürzel SRT3 und der ISIN DE0007165631 enthalten.

Wie lief das dritte Quartal?

Der Umsatz stieg um 9,9 Prozent auf 926,3 Millionen Euro, das Ergebnis je Aktie auf 0,96 Euro. Der Vorstand hob den Ausblick für 2026 leicht an.

Wann legt Sartorius die nächsten Zahlen vor?

Die Jahreszahlen 2026 werden laut finanzen.net für den 23. Februar 2027 erwartet.