Aktien des Tages SRT3 aktien bullish Pharma & Gesundheit

Sartorius Aktie: Auch in Q3/26 Margenverbesserung + Schuldenreduktion, US-Zölle verwirren

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 10:16 2 Min. EQUI.TS GmbH

Sartorius beschleunigt das Wachstum und hebt den Ausblick an – EQUI.TS erhöht die Schätzung und bestätigt die Kaufempfehlung.

Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker: SRT3). SRT3 SRT3 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Der Erholungs-Kurs halte - mit einer Wachstumsbeschleunigung in Q3/26 (Umsatz/EBITDA: YoY nom: +9,9%/+13,4%) - an. "Das wiederkehrende Geschäft blieb der wichtigste Wachstumstreiber beider Sparten", zitieren die Researcher in ihrer jetzt vorgelegten Studie zum Sartorius Konzern den CEO Michael Grosse. Eine Nachfrageerholung bei Bioprozessanlagen und Instrumenten sei jüngst hinzugekommen. Im Q3/26 habe zudem die kleinere Laborsparte positiv überrascht, die von steigender Entwicklungsaktivität ihrer Kunden profitiert habe. Infolgedessen habe der CEO Michael Grosse die 26er Erwartung leicht angehoben. Der operative 9M/26-Konzernumsatz sei inkl. Zoll-Effekt mit nom. 4,9% auf EUR 2.737 Mio. gestiegen (während sich die Marge erneut erhöht habe), denn der Konzern wolle seinen Kunden zu viel gezahlte US-Zölle (9M/26: EUR 26 Mio. an Kundenkompensationen für US-Zölle) vollständig zurückzahlen. Der 9M/26-Konzernumsatz sei vor Zoll-Effekt um nom. 6,9% (cc: +8,1%) YoY gestiegen. Das adj. EBITDA sei durch positive Volume- und Scale-Effekte mit nom. 6,9% (adj.) auf EUR 828 Mio. gestiegen (Marge 30,2%; 9M/25: 29,7%). Die Orderqualität bleibe gut, das 9M/26-adj.EPS steige wieder (auf EUR 3,76 ;+6,6% YoY), was an der höheren Brutto-Marge (bzw. weniger a.o. Aufwand) gelegen habe. VR China erhole sich moderat weiter, die übrigen Ländermärkte dort (9M/26: Asien: +11,0% YoY) seien gewachsen, seit Q3/24 und auch jüngst. In den USA scheine die Investitionszurückhaltung überwunden (adj. in cc: +4,9% YoY), geben sich die Analysten überzeugt. Das Plus in EMEA (+6,4% YoY) sei erfreulich hoch geblieben. Die Branchenaussichten würden sich verbessern, betonen die Researcher ein weiteres mal. Das Investorenvertrauen kehre langsam und kontinuierlich zurück, was die Peer-Bewertung andeute. Die geo- und handelspolitischen Unsicherheiten würden dagegen belastend bleiben. Die EQUI.TS-Schätzung werde angehoben und bleibe optimistisch im Grundton. Die Aktienexperten von EQUI.TS bestätigen ihre "kaufen"-Empfehlung für die Sartorius-Aktie. (Analyse vom 02.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.